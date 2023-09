Avec Aaron Rodgers blessé, que font les Jets maintenant ?

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Les Jets de New York étaient de retour à leur scénario de 2022 après seulement quatre parties avec Aaron Rodgers en 2023.

Rodgers a subi ce que l’équipe craint comme une blessure au tendon d’Achille lors du premier match de l’équipe contre les Bills de Buffalo. Et pourtant, leur défense et leurs équipes spéciales les ont aidés à remporter une victoire de 22-16 lors de la première semaine en prolongation.

L’équipe a exclu Rodgers et a publié une déclaration selon laquelle les radiographies étaient négatives sur sa cheville. Mais cela a semblé un peu trompeur lorsque, après le match, l’entraîneur Robert Saleh a déclaré que « ce n’est pas bon » et a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’IRM confirme la blessure d’Achille.

C’est le genre de blessure qui peut mettre fin à la carrière d’un joueur de 39 ans, pas seulement à une saison.

[Jets fear Aaron Rodgers tore Achilles in Week 1 win over Bills: ‘It’s not good’]

« C’est évidemment difficile », a déclaré le receveur Allen Lazard lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait après avoir vu la blessure. « Il suffit de voir comment il a réagi à tout, rien qu’en le voyant sortir du terrain en boitant, on pouvait dire que ce n’était rien de bon. Mais honnêtement, c’est presque comique de voir comment toute cette intersaison s’est déroulée et qu’il tombe dès le premier match. sans même réussir une passe. »

Comment c’était pour les Jets sur la touche pendant le match ?

« C’est notre gars », a déclaré le demi de coin DJ Reed après le match. « C’est notre quart-arrière partant. Alors nous nous demandons tous : « Est-ce qu’Aaron va bien ? Que se passe-t-il ? » … Cela nous a définitivement secoués quand cela s’est produit. Vous devez passer à autre chose parce que vous avez un match à jouer, mais nous avons été un peu secoués. Vous voulez que votre quart-arrière soit en bonne santé.

L’absence de Rodgers a laissé les Jets avec le quart-arrière Zach Wilson au centre. Et même s’il y avait du bruit selon lequel son jeu avait évolué, s’était développé ou avait fait un pas en avant, cela s’est avéré faux. Wilson ressemble au même passeur nerveux, avec pratiquement aucune sensation de poche et d’énormes difficultés à lire les défenses.

Mais les Jets peuvent gagner malgré leur quart-arrière. Ils ont passé 2022 à le pratiquer.

Les Jets sont restés serrés avec l’aide de leur défense. La sécurité Jordan Whitehead a enregistré trois interceptions contre Josh Allen. Allen a tâtonné à la fin du quatrième quart-temps. New York a enregistré cinq sacs. Le receveur Garrett Wilson n’a peut-être pas réalisé grand-chose en termes de chiffres, mais son touché, qui a égalisé le match, s’est produit sur une passe absolument terrible. Il a dû écarter le ballon du défenseur – et Wilson a quand même réussi à réussir la réception.

Mieux encore, Zach Wilson n’a même pas eu à toucher le ballon en prolongation, Xavier Gipson marquant un touché sur un retour de botté de dégagement.

Ils ne voulaient pas avoir à gagner des matchs comme celui-ci en 2023. Rodgers était censé aider les Jets à ressembler à un poids lourd, avec des dents nouvellement aiguisées dans le jeu de passes pour accompagner leur attaque et leur défense déjà solides. Mais la vie n’est pas juste, surtout pour les Jets.

La blessure de Rodgers complique… enfin, tout.

S’il manque une courte période de temps – un résultat apparemment improbable à ce stade – les Jets pourraient s’appuyer sur Wilson pour combler le vide, même si même cela semble être une idée risquée compte tenu des difficultés qu’il a eues au cours de sa carrière. Il a terminé la soirée 14 sur 21 pour 140 verges avec un touché et une interception.

Le vestiaire se tenait immédiatement derrière Wilson. Ils avaient parlé toute l’intersaison de remporter un championnat. Alors j’ai demandé s’ils allaient continuer à parler de remporter un championnat.

« Bien sûr », a déclaré Whitehead après le match. « Zach est titulaire dans n’importe quelle autre équipe. Il a joué plusieurs matchs l’année dernière. Il a réalisé beaucoup de films. Il a réalisé beaucoup de superbes lancers. Il a déjà montré qu’il pouvait diriger l’équipe. Zach a passé un excellent camp. « .

Un tel optimiste.

Je suis ici pour être réaliste.

Ce fut un effort herculéen de la part de la défense et des équipes spéciales pour obtenir une victoire de Wilson. Il est difficile de l’imaginer gagner de nombreux matchs au cours de leur prochaine séquence : @ Dallas lors de la semaine 2, contre la Nouvelle-Angleterre lors de la semaine 3, contre Kansas City lors de la semaine 4, @ Denver lors de la semaine 5 et contre les Eagles lors de la semaine 6. Ensuite ils obtiennent ce qui sera probablement un congé bien mérité.

Les Jets devraient considérer leurs options. Le pool actuel d’agences libres comprend : Nick Foles, Carson Wentz, Matt Ryan, Joe Flacco, Colt McCoy, Chase Daniel et Chad Henne. Ce n’est pas un groupe sur lequel les Jets bavent.

Zach Wilson pourra-t-il rejoindre les Jets sans Aaron Rodgers ?

Si les Jets envisagent une absence à long terme de Rodgers – peut-être même une blessure mettant fin à la saison – alors New York pourrait devenir plus agressif.

Jameis Winston est le remplaçant des Saints de la Nouvelle-Orléans. Peut-être que ce métier serait exploré, avec Derek Carr qui semble bon. Sam Darnold est le remplaçant à San Francisco – même si les 49ers ne vont probablement pas l’échanger, compte tenu de la blessure de Brock Purdy.

Maintenant, je sais à quoi vous pensez : Tom Brady. Ce serait la décision agressive. Le quart-arrière vient de passer son dimanche à assister à une cérémonie devant les fans des New England Patriots au Gillette Stadium. C’est le plus long de tous les plans pour l’imaginer jouer à nouveau – sans parler des Jets. Pouvez-vous imaginer Brady passer de cette cérémonie à un uniforme des Jets ? Bill Belichick contre Brady à MetLife ? Trop tiré par les cheveux. Cela n’arrive pas.

Les options des Jets ne sont pas jolies. Il n’y a pas de solution évidente – que Rodgers s’occupe d’une reprise à court ou à long terme.

Mais ils sont dans une fenêtre de victoire immédiate. Ils disposent d’un plafond salarial de 10 millions de dollars pour 2023 – ce qui pourrait en fait les aider à trouver un quart-arrière – mais ils ont le 12e plus petit plafond salarial, une faible somme de 18,7 millions de dollars pour 2024. Et New York a envoyé un choix conditionnel de deuxième tour. 2024 dans le cadre de son programme commercial pour Rodgers. (Ce choix devient un premier tour si Rodgers joue 65 % ou plus des snaps offensifs de l’équipe.) Leur premier tour de 2024 pourrait s’avérer utile si tout s’effondre dans les semaines à venir – le prochain repêchage est censé se vanter d’une poignée de d’excellents quarterbacks, comme Caleb Williams (USC), Shedeur Sanders (Colorado), Drake Maye (UNC), JJ McCarthy (Michigan) et Michael Penix (Washington).

Mais ce n’est pas encore il est temps d’y penser. Les Jets ont déjà investi la plupart de leurs jetons. Alors que Rodgers fait face à une potentielle blessure mettant fin à la saison, peut-être qu’ils font tapis.

