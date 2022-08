Avec 87 000 nouveaux agents, voici qui l’IRS peut cibler pour les audits

Jeffrey Coolidge | Photodisque | Getty Images

Alors que le plan de dépenses des démocrates se rapproche d’un vote à la Chambre, l’une des dispositions les plus controversées – près de 80 milliards de dollars de financement de l’IRS, dont 45,6 milliards de dollars pour “l’application” – a soulevé des questions sur les personnes que l’agence pourrait cibler pour les audits. Le commissaire de l’IRS, Charles Rettig, a déclaré que ces ressources “ne visent absolument pas à accroître le contrôle des audits sur les petites entreprises ou les Américains à revenu moyen”, dans un lettre récente au Sénat. Cependant, avec l’investissement qui devrait rapporter 203,7 milliards de dollars de revenus de 2022 à 2031, selon le Bureau du budget du Congrèsles opposants disent que l’application de l’IRS peut affecter les Américains ordinaires. En savoir plus sur les finances personnelles :

Le projet de loi de réconciliation comprend près de 80 milliards de dollars pour l’IRS, y compris «l’application» “Notre plus grande inquiétude à ce sujet est que le fardeau de ces audits pèsera sur les acheteurs de Walmart”, a déclaré mardi le représentant Kevin Brady, R-Texas, sur “Squawk Box” de CNBC. Dans l’ensemble, les audits de l’IRS ont chuté de 44% entre les exercices 2015 et 2019, selon un inspecteur général du Trésor de 2021 pour l’administration fiscale rapport. Alors que les audits ont chuté de 75% pour les Américains gagnant 1 million de dollars ou plus, le pourcentage a chuté de 33% pour les déclarants à revenu faible à modéré réclamant le crédit d’impôt sur le revenu gagné, connu sous le nom d’EITC, selon le rapport.

Ken Corbin, responsable de l’expérience des contribuables pour l’IRS, a déclaré que les déclarations affirmant que l’EITC avait “historiquement eu des taux élevés de paiements abusifs et nécessitaient donc une application plus stricte”, lors d’une audience du sous-comité de surveillance de May House. Étant donné que de nombreux Américains à faible revenu sont des salariés, ces audits sont généralement moins complexes et beaucoup peuvent être automatisés.

Comment l’IRS choisit les déclarations de revenus à vérifier

Actuellement, l’IRS utilise un logiciel pour classer chaque déclaration de revenus avec un score numérique, les scores les plus élevés étant plus susceptibles de déclencher une vérification. Le système peut signaler un retour lorsque les déductions ou les crédits par rapport au revenu se situent en dehors des fourchettes acceptables. Par exemple, imaginons que vous gagniez 150 000 $ et demandez une déduction caritative de 50 000 $. Vous êtes plus susceptible d’être audité parce que c’est “disproportionné” par rapport à ce que le système attend, a expliqué Lawrence Levy, président et chef de la direction du cabinet de résolution fiscale Levy and Associates.

Comment les audits de l’IRS peuvent changer avec plus de financement

Bien que la législation doive encore être approuvée par la Chambre et promulguée, il faudra du temps pour introduire progressivement le financement, embaucher et former de nouveaux travailleurs. L’IRS vise à embaucher environ 87 000 nouveaux agents, selon le département du Trésor. Les nouveaux auditeurs peuvent suivre un programme de formation de six mois et recevoir des cas d’une valeur de quelques centaines de milliers de dollars plutôt que de dizaines de millions, a déclaré Levy. “Vous n’allez pas donner un nouveau stagiaire à General Motors, par exemple”, a-t-il déclaré. “Cela n’arrivera tout simplement pas.”