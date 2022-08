Avec 500 Moe Bucks brûlant un trou dans notre poche collective, il est peut-être temps pour une nouvelle paire de pantalons

Cet article d’opinion est de Craig Silliphant, écrivain, éditeur, critique, diffuseur et directeur créatif basé à Saskatoon.

Le Saskatchewan Party a annoncé qu’il nous accordait à chacun 500 $. Nous avons atterri sur le parking gratuit du Monopoly, si votre famille joue avec cette règle controversée.

Est-ce un pot-de-vin de PR pour les électeurs après un été de scandales ? Ou un don généreux puisé dans nos puissantes ressources pour aider les familles dont les coûts augmentent ?

Ces Moe Bucks n’aideront pas nos soins de santé dévastés ou nos systèmes d’éducation en difficulté, mais FIVE HUNNY, BABY ! Cue Oprah criant, “Vous obtenez 500 $! Vous obtenez 500 $! Vous obtenez 500 $!”

Les Barenaked Ladies ont écrit une chanson intitulée Si j’avais un million de dollars. Si un Saskie avait 500 $ en train de faire un trou dans son jean, à quoi pourrait-il le dépenser ?

Je veux dire, en plus de nouveaux jeans. Moe d’argent, mo’ de problèmes.

Le premier endroit où je vais est la gratification instantanée hédoniste. Je prendrai pour 500 $ de pérogies, s’il vous plaît. Une montagne de pérogies pâteuse et scintillante, aussi haute que Blackstrap ou Table, avec des rivières de crème sure et de beurre coulant sur les côtés et des bulldozers les pelletant dans mon trou de pérogy.

Je suis le roi Perogy d’au-delà du rideau d’ail ! Vous aimeriez être un visionnaire comme moi ! Vous n’auriez pas dû dépenser vos Moe Bucks en pneus neige, imbéciles !

Il serait peut-être plus intelligent d’utiliser l’injection de liquidités pour investir dans mon propre avenir. Je vais acheter de la potasse. C’est un produit chaud, non ? Les gens veulent de la potasse comme ils voulaient des Cabbage Patch Kids en 1983. Je peux la garder dans un casier près de l’aéroport et la vendre en porte-à-porte. « Homme de potasse ! Git yer potasse ! Bon pour ce qui vous indispose !

Est-ce que je pense trop petit ici ?

Certains ont suggéré que nous mettions notre argent en commun pour augmenter notre pouvoir d’achat. Il en coûte environ 450 millions de dollars pour nous donner 500 $ à chacun. Donc, ensemble, nous avons près d’un demi-milliard de dollars. Cela pourrait affecter un changement réel.

Vous avez vu l’œuf de Pâques géant à Vegreville, en Alberta, n’est-ce pas ?

Déplacez-vous au-dessus de l’Alberta, la Saskatchewan a l’argent pour construire un monument géant encore plus grand, meilleur et plus éclaboussant. (Radio-Canada)

Nous pourrions rassembler nos fonds et créer notre propre monstruosité touristique. Une statue géante de Gordie Howe dans sa ville natale de Floral, en Saskatchewan !

Heck, nous pourrions construire un guerrier robot Gordie Howe de 100 pieds de haut appelé The Gordtron. Avec des coudes qui infligent des coups colossaux, il saute des distances vertigineuses dans les Prairies et brandit un invincible bâton de hockey enflammé.

Gordie Howe a déjà une statue à Saskatoon, mais il est peut-être temps de construire un guerrier robot Gordie Howe de 100 pieds de haut appelé The Gordtron à l’extérieur de son lieu de naissance de Floral, Sask. (Peter Mills/CBC)

On va s’occuper rapidement de cet œuf, je te le dis. Renverser ces Albertains par terre. Voilà un vrai changement.

Ou peut-être que nos ressources mises en commun peuvent faire quelque chose contre l’hiver. Vous avez entendu les vieilles blagues sur le fait de mettre des dômes sur des choses, mais – écoutez-moi – qu’en est-il d’une énorme machine météorologique à miroir spatial ?

Cela nous permettrait de contrôler notre propre météo, bien sûr, mais nous pourrions aussi l’utiliser pour faire chanter d’autres provinces.

« Agenouillez-vous aux pieds du roi Perogy ou subissez une tempête de neige de -40 °C, Toronto ! Qui est le centre de l’univers maintenant ? »

Je ne sais pas pourquoi un afflux soudain d’argent fait de moi un méchant de Bond. Absolute Moe Bucks est absolument corrompu, je suppose. Et bon, j’ai peut-être dépensé une partie de mes 500 $ en herbe pour trouver ces idées.

L’écrivain Craig Silliphant dit que quelque chose à propos d’un afflux soudain d’argent le fait penser comme un méchant à la Bond. (Images Sony)

Plus concrètement, j’ai deux mots pour vous : Bullet train. À travers la province.

Alors que vous filez de PA à Regina, vous pouvez pointer par la fenêtre lorsque vous passez devant Floral et dire : “Regardez Margaret, c’est Gordtron, le champion du peuple du blé !”

En toute sincérité, nous pourrions vraiment avoir un impact ensemble si nous mettions notre argent en commun. Lancez simplement votre chanson caritative préférée de Sarah McLachlan et lancez-vous.

Prenez Prairie Harm Reduction, qui fournit des services vitaux : défense des droits, aide aux personnes en matière de logement ou d’emploi, services à la famille et à la jeunesse, éducation, site de consommation sécuritaire et bien plus encore.

Il a été prouvé que la réduction des méfaits permet d’économiser de l’argent dans les soins de santé. Plus important encore, il sauve des vies. Le site de consommation sécuritaire nécessite 1,3 million de dollars pour fonctionner à pleine capacité, 365 jours par année.

Si seulement 2 600 d’entre nous donnaient nos 500 $ à PHR, cela financerait le site pendant un an.

Le système éducatif pourrait aussi avoir besoin d’un coup de main. Je crois que les enfants sont l’avenir, et nous devrions bien leur enseigner et les laisser montrer la voie. Ou du moins, obtenez-leur la supervision de la salle à manger. Vous seriez surpris de la rapidité avec laquelle une salle pleine de grimpeurs de rideau se transforme en un scénario Lord of the Flies.

Nous pourrions également renforcer les soins de santé. Ce serait certainement classe de parler à nos médecins dans une belle pièce bien éclairée, au lieu d’un placard sombre et effrayant dans le parking. Je ne veux pas être un M. Fancypants, mais imaginez ne pas avoir à conduire à l’extérieur de la province chaque fois que vous avez besoin de quelque chose de superflu comme, disons, une chirurgie vitale.

Bien sûr, certaines personnes auront besoin de cet argent pour leur propre famille. Mais si vous ne le faites pas, il y en a beaucoup d’autres qui pourraient l’utiliser.

De plus, maintenant que l’herbe se dissipe, Perogy Mountain semble un peu trop.

