Avec 50 morts au Pérou, un référendum sur la démocratie

Mme Boluarte, qui vient de la région rurale du centre-sud d’Apurímac, s’est présentée sur le ticket de M. Castillo l’année dernière et a été élue vice-présidente. Mais elle a rejeté la tentative de son ancien allié de gouverner par décret, la qualifiant de prise de pouvoir autoritaire, et a remplacé M. Castillo. Depuis, elle a appelé à l’unité et, répondant aux demandes des manifestants, a appelé les législateurs à avancer de nouvelles élections.

Le Congrès, avec de nombreux membres réticents à céder le pouvoir, a été lent à adopter cet effort, et les critiques de Mme Boluarte la qualifient maintenant de présidente faible travaillant à la demande d’une législature intéressée et déconnectée.

Dans un premier temps, les manifestants cherchaient surtout la réintégration de M. Castillo, ou de nouvelles élections le plus rapidement possible. Maintenant, ils veulent quelque chose de beaucoup plus grand : une nouvelle constitution et même, comme le dit un signe, « de refonder une nouvelle nation ».

Depuis l’expulsion de M. Castillo, au moins 50 personnes ont été tuées, dont 49 civils, dont certains ont reçu des balles dans la poitrine, le dos et la tête, ce qui a conduit des groupes de défense des droits de l’homme à accuser l’armée et la police d’avoir fait un usage excessif de la force et d’avoir tiré aveuglément sur les manifestants.

Ces décès ont frappé particulièrement durement la ville méridionale de Juliaca, à deux jours de route de la capitale, devant des montagnes broussailleuses et enneigées et des vigognes ressemblant à des lamas.