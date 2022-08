Avec 5 missiles, la Chine envoie un signal fort au Japon et aux États-Unis à Taïwan

TOKYO – La Corée du Nord a lancé pendant des années des missiles dans les eaux japonaises sans grand incident. Mais le fait qu’une Chine de plus en plus puissante et agressive fasse de même – comme elle l’a fait jeudi dans le cadre d’exercices militaires – a suscité de vives inquiétudes dans les cercles politiques et de sécurité, de Tokyo à Washington.

Le tir de Pékin de cinq missiles dans les eaux japonaises à l’est de Taïwan a envoyé un avertissement aux États-Unis et au Japon de venir en aide à Taïwan en cas de conflit là-bas, ont déclaré des analystes.

Pékin veut rappeler à Washington qu’il peut frapper non seulement Taïwan, mais aussi des bases américaines dans la région, comme la base aérienne de Kadena à Okinawa, ainsi que toute force d’invasion maritime, a déclaré Thomas G. Mahnken, un ancien responsable du Pentagone qui est maintenant président du Center for Strategic and Budgetary Assessments à Washington.