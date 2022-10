Avec 4000 participants, Mexico bat le record du monde de la plus grande classe de trampoline de fitness

Un cours de trampoline de fitness à Mexico a établi un nouveau record du monde Guinness. Le cours record de 45 minutes, organisé sur la Plaza del Plinth, une grande place publique au cœur de Mexico, a vu la participation de 3 935 personnes. Il a été supervisé par Susana Reyes, juge officielle du Guinness World Records.

De nombreuses personnes sont vues sauter et faire de l’exercice sur des trampolines dans une vidéo partagée sur Twitter par Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico. Il y a aussi une grande scène où les instructeurs peuvent être vus en train de dire aux participants quel programme d’exercices ils doivent suivre. La vidéo a été publiée en ligne avec une légende en espagnol qui se traduit par : « Le record du monde Guinness de la plus grande classe de trampoline de fitness au monde a été battu ce matin par 3 935 personnes. Cela n’aurait pas été possible sans les efforts de @ClaraBrugadaM et de l’équipe d’Iztapalapa. Le sport et la culture préservent nos jeunes de la violence ». Regardez la vidéo ci-dessous.

Avec 3 935 personnes, elle a battu le record Guinness de la classe de trampolines Fitness plus Grande del Mundo. Gracias un @ClaraBrugadaM y el equipo de Iztapalapa por hacerlo possible. El deporte y la cultura alejan a nostros jóvenes de la violencia. #CiudadDeDerechos pic.twitter.com/VagQJH0zm5 — Dr. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 23 octobre 2022

La vidéo a reçu plus de 56 000 vues. Le cours de trampoline qui a eu lieu dimanche a commencé à 10 h 40. Selon NDTV, environ 3 935 personnes ont terminé avec succès le mouvement record dimanche. Il y avait à l’origine 4 065 participants, mais 130 ont été disqualifiés parce qu’ils ne respectaient pas pleinement les directives du Guinness World Record. En conséquence, 3 935 personnes ont été ajoutées au total.

Les participants au cours de fitness sur trampoline devaient s’inscrire sur le site Web du gouvernement de la mairie d’Iztapalapa. L’inscription était ouverte à toute personne âgée de 14 à 60 ans.

Auparavant, Mexico avait établi un record du monde pour la plus grande danse cérémonielle mexicaine ancienne. Teotihuacán, située à seulement 78 kilomètres de Mexico, était une ville préhispanique importante en Mésoamérique. Les pyramides et les peintures murales bien conservées captivent toujours les visiteurs du monde entier. Pour battre le record du monde, les danseurs se sont rassemblés près des pyramides, portant des instruments ainsi que des costumes colorés et des coiffes à plumes.

