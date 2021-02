Avec 300k toujours sans électricité, le gouverneur du Texas Greg Abbott lance une sonde dans le gestionnaire du réseau, dit ERCOT a menti sur la préparation de la tempête hivernale

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, n’a rien fait pour condamner la société en charge du réseau électrique de l’État, lançant une sonde après avoir affirmé que l’agence avait menti sur ses plans pour faire face à une tempête de verglas qui a laissé des millions de personnes sans chaleur.

«Ce qui est arrivé cette semaine à nos compatriotes texans est inacceptable et ne peut pas être reproduit à nouveau» Abbott a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi, quelques jours après qu’un blizzard massif ait submergé le réseau électrique du Texas et coupé l’électricité dans tout l’État. Le gouverneur a intensifié sa critique du Conseil de la fiabilité électrique du Texas (ERCOT), qui supervise le flux d’électricité pour la majeure partie de l’État, appelant l’agence « opaque » tout en accusant ses cadres supérieurs de mentir sur sa préparation au voile blanc de cette semaine.

« Ils ont dit cinq jours avant que la tempête hivernale ne frappe – le PDG d’ERCOT a assuré ERCOT, et je cite, » nous sommes prêts pour les températures froides qui arrivent « , » Abbott a déclaré, ajoutant que le PDG affirmait également que ERCOT avait « A émis un avis aux centrales électriques pour s’assurer qu’elles étaient correctement hivernées » et a assuré au public qu’il y aurait suffisamment d’électricité pour répondre à la demande de pointe pour la saison d’hiver.

ERCOT a échoué sur chacune de ces mesures… Les Texans méritent des réponses sur les raisons pour lesquelles ces lacunes se sont produites et comment elles vont être corrigées, et les Texans obtiendront ces réponses.

Le gouverneur a poursuivi en disant qu’il avait publié un décret ordonnant à la législature de « Enquêter sur ce qui s’est passé à ERCOT » avant, pendant et après la tempête, notant que la sonde commencerait la semaine prochaine.

En plus de l’enquête sur la gestion de la crise par ERCOT, Abbott a déclaré qu’il avait également demandé à la législature de l’État de « Rendre obligatoire l’hivernage des générateurs et du système électrique » pour éviter de futures coupures de courant et consacrer les fonds nécessaires pour garantir que ces préparatifs ont lieu.

«Tout le monde sait à quel point les derniers jours ont été difficiles pour nos compatriotes texans. Je veux que tout le monde sache que nous tous, dans l’État du Texas, pensons qu’il est totalement inacceptable que vous ayez à endurer une minute des défis auxquels vous avez été confrontés. » le gouverneur a continué. «Nous sommes tous d’accord sur la nécessité d’agir, pas seulement sur les mesures prises pour rétablir votre pouvoir, mais aussi sur les mesures visant à vous assurer que vous n’avez plus jamais à endurer quelque chose comme ça.»

Malgré les critiques cinglantes d’ERCOT, Abbott a néanmoins déclaré qu’il assumait la responsabilité de la conduite de l’agence, qui est supervisée par un panel de trois membres directement nommés par le bureau du gouverneur, la Public Utility Commission of Texas.

ERCOT lui-même n’a pas encore répondu aux allégations du gouverneur, mais a déclaré jeudi dans une mise à jour qu’il avait fait « progrés significatif » en rétablissant le pouvoir aux Texans – dont au moins 325 000 restent sans électricité, selon Abbott. Les données compilées par poweroutage.us suggèrent que ce nombre pourrait atteindre 343000 jeudi soir.

Le gestionnaire du réseau a été critiqué par les autorités et les résidents, ce qui a incité l’agence à supprimer les noms des membres de son conseil d’administration de son site Web en raison d’une vague de menaces envoyées au milieu des pannes. Le contrecoup a été particulièrement enflammé lorsque des rapports ont émergé selon lesquels au moins cinq des membres du conseil d’administration d’ERCOT ne vivent pas au Texas – un tiers des 15 membres du conseil d’administration – l’un d’entre eux résidant au Canada.

Le blizzard de cette semaine a déclenché une déclaration d’urgence dans tout l’État et des avis de temps violent dans tous les comtés du Texas, une première dans l’histoire de l’État. Au moins 12 Texans sont morts dans le cadre de la tempête, a rapporté le Houston Chronicle, alors que des centaines de milliers de résidents ont été forcés de chercher refuge et «Centres de réchauffement» à travers l’État alors qu’il était bloqué sans électricité pendant des jours.

