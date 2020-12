Le commerce électronique est devenu une bouée de sauvetage pour les consommateurs et les entreprises pendant la pandémie. Mais cette saison des Fêtes, les achats en ligne mettront le secteur à rude épreuve comme jamais auparavant: on estime que trois milliards de colis seront acheminés via l’infrastructure d’expédition du pays, soit environ 800 millions de plus que ceux livrés l’an dernier. Ce flot de colis frappe les compagnies maritimes au terme d’une année de demande effrénée d’articles ménagers du quotidien par un public largement coincé chez lui et hésitant à faire ses achats en personne. Les livraisons pourraient faire ou défaire certains petits détaillants déjà en difficulté financièrement en raison des verrouillages et de la diminution du nombre de clients dans leurs magasins. Les colis qui n’arriveront pas à Noël seront une déception pour les clients mais un désastre pour ces détaillants en difficulté, qui ont été contraints par la pandémie de coronavirus de reconstruire leur activité autour du commerce électronique. L’avenir de la vente au détail est de plus en plus en ligne et les entreprises ne veulent pas donner aux clients des raisons de penser qu’ils ne peuvent pas livrer. «Tout le monde se prépare au pire et retient son souffle», a déclaré Ravi Shanker, analyste des transports chez Morgan Stanley. «Il est beaucoup plus facile de perdre en période de pointe que de gagner.»

Pour faire face à la flambée, les grandes sociétés de transport ont augmenté les livraisons le week-end et embauché plus de travailleurs. Ils ont également joué dur avec les détaillants, introduisant des suppléments de vacances élevés sur les expéditions et imposant des limites strictes sur le nombre de colis que les entreprises peuvent envoyer chaque jour. FedEx et UPS, les plus grands transporteurs privés aux États-Unis, ont un énorme poids sur le nombre de colis qui seront livrés et quand, et certains détaillants craignent de repousser leurs demandes de peur d’être coupés. Mais les transporteurs sont également sous pression, en grande partie d’Amazon, qui a développé sa propre entreprise de logistique et devient de plus en plus indépendant dans le transport maritime. Si davantage de détaillants échouent pendant ces vacances, cela ne fait que renforcer la domination d’Amazon. Selon une comptabilité, 7,2 millions de colis de plus doivent être expédiés chaque jour pendant la période des fêtes que le système n’a la capacité de traiter. Ce chiffre provient de ShipMatrix, qui fournit une technologie à l’industrie du transport maritime. Son président, Satish Jindel, a déclaré que les livraisons prolongées le week-end couvraient une partie de ce manque à gagner, «mais pas la totalité».

«La demande dépasse la capacité, quelle que soit la région du pays dans laquelle vous vous trouvez», a-t-il déclaré. De nombreuses marques, grandes et petites, ont annulé les délais de commande pour les clients qui souhaitent recevoir des articles avant Noël et ont publié des rappels sur leurs sites Web pour commander tôt. Beatrice Bakery à Beatrice, dans le Nebraska, qui prévoit de vendre 750000 livres de gâteau aux fruits ce jour férié, a fixé une date limite au 9 décembre – près d’une semaine plus tôt que l’année dernière – tandis que le Disney Store annonce une date limite du 10 décembre.

En règle générale, les volumes d’expédition pendant les vacances sont de 30 à 40 pour cent plus élevés qu’à d’autres moments de l’année. Mais ces niveaux étaient atteints cette année bien avant que les gens ne commencent à acheter des cadeaux de Noël. Même Amazon a eu du mal à répondre à la demande dans les premiers jours de la pandémie. Les compagnies maritimes se disent mieux préparées pour les vacances. FedEx a déclaré qu’elle embauchait 70 000 employés saisonniers et UPS a déclaré qu’elle en embaucherait 100 000. Cette expansion est dérisoire à côté de la préparation d’Amazon, qui a déclaré qu’elle construisait 100 nouveaux entrepôts de distribution, centres de tri et installations de livraison à travers l’Amérique du Nord. L’entreprise a embauché 275 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel depuis le début de l’année et 100 000 saisonniers pour gérer l’augmentation du volume. Les grandes compagnies maritimes se préparent également à distribuer des vaccins contre les coronavirus, bien que la plupart de ces expéditions ne commenceront probablement pas avant l’année prochaine. Certains détaillants signalent déjà des retards. Les dirigeants de Kendra Scott, la marque de bijoux contemporains, ont déclaré avoir discuté de l’augmentation des ventes pendant les vacances avec UPS, mais ont été informés cette semaine que les livraisons seraient retardées en raison de problèmes de capacité. Mercredi, une alerte sur les retards était en haut du site Web de Kendra Scott.