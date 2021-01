Le COVID-19 a tué plus de 430 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Dans une étude publiée jeudi, un autre vaccin candidat COVID-19 s’est avéré sûr et efficace à environ 90% contre le virus responsable de la maladie.

Novavax, une société de biotechnologie basée à Gaithersburg, dans le Maryland, a publié les résultats intermédiaires de deux essais cliniques de son vaccin candidat à deux doses, l’un au Royaume-Uni et l’autre en Afrique du Sud.

La variante sud-africaine a atteint jeudi les États-Unis, identifiée en Caroline du Sud. Il n’y a aucune preuve que les infections de la variante provoquent une maladie plus grave, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention dans un communiqué, ajoutant que « les données préliminaires suggèrent que cette variante peut se propager plus facilement et plus rapidement que d’autres variantes. » On craint également que les vaccins ne soient moins efficaces contre cette variante.

Mais, il y a toujours de bonnes nouvelles: les premières données de sécurité du premier mois de vaccination COVID-19 montrent que les injections sont aussi sûres que les études le suggèrent.

Dans les gros titres:

►Les nouveaux cas américains de coronavirus ont chuté de 35% par rapport à leur pic du 11 janvier, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Le nombre moyen de cas quotidiens est tombé à environ 162 000, contre 249 000. Et il y a des signes positifs d’hospitalisation: le COVID Tracking Project a déclaré mercredi qu’environ 107000 Américains ont été hospitalisés à cause du virus mardi, contre un pic de plus de 130000 il y a trois semaines.

►New York a peut-être sous-estimé les décès dus au COVID-19 parmi les résidents des maisons de soins infirmiers par milliers, selon un nouveau rapport du procureur général de l’État.

►Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, qui a clairement indiqué en décembre qu’il attendrait son tour pour se faire vacciner contre le COVID-19, a été discrètement vacciné la semaine dernière sur la recommandation du personnel médical, a indiqué son bureau.

►Le ministère de la Santé publique de Géorgie a imposé mercredi une suspension de l’approvisionnement en vaccins de six mois à un fournisseur principal du comté rural qui vaccina les éducateurs, contre les directives actuelles de l’État, a rapporté WSB-TV.

►Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, attire l’attention sur la grande disparité dans la distribution des vaccins COVID-19, y faisant référence comme une «urgence mondiale» et affirmant que moins de 20 000 des 70 millions de doses administrées jusqu’à présent sont allées à des personnes en Pays africains. Guterres a mis en garde contre le «nationalisme vaccinal», soulignant que le coronavirus muterait inévitablement s’il continue à circuler dans certaines parties du globe.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,7 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 433000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 101,4 millions de cas et 2,19 millions de décès. Environ 48,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 26,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: L’administration Biden cherchant à vacciner 1,5 million de personnes chaque jour, des cliniques de vaccination de masse font leur apparition en Californie et à New York, entre autres. Ils deviendront bientôt communs aux États-Unis. Lire l’histoire complète.

Les 22 premiers millions d’Américains ont été vaccinés. Voici comment ça se passe.

Toutes les personnes ayant eu une réponse allergique après la vaccination contre le COVID-19 ont été traitées avec succès, et aucun autre problème grave n’est apparu parmi les 22 premiers millions de personnes vaccinées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les données sur les 22 millions d’Américains vaccinés ont été collectées à partir de plusieurs systèmes de suivi, y compris un système volontaire dans lequel les personnes vaccinées signalent leurs symptômes par SMS. Un autre permet aux personnes qui pensent avoir été blessées par un vaccin de fournir leurs informations, et un troisième recueille des rapports à partir des dossiers médicaux.

Bien qu’il ne soit jamais possible de prouver que quelque chose est totalement sûr, les données de ces systèmes de suivi suggèrent que les vaccins ne provoquent pas un grand nombre de résultats inhabituels ou dangereux. Lisez l’histoire complète.

– Karen Weintraub

16 États ont utilisé moins de la moitié des doses distribuées

L’administration Biden a promis que les sociétés pharmaceutiques fabriqueraient suffisamment de vaccins pour immuniser 300 millions d’Américains d’ici la fin de l’été.

Mais acheminer le vaccin de l’usine aux bras des gens a été tout sauf simple. Sur 47,2 millions de doses expédiées aux États et aux maisons de soins infirmiers, 24,6 millions ont été administrées, ont rapporté jeudi les Centers for Disease Control and Prevention.

Le lent déploiement de la nation a débordé de la Californie, qui a fait appel à Blue Shield pour attribuer des vaccins, au Maryland, où le gouverneur Larry Hogan a imploré le gouvernement fédéral d’envoyer plus de doses de vaccin potentiellement vital.

– Ken Alltucker

Andrew Brooks, créateur du premier test de salive COVID-19, décède

Andrew Brooks, l’ancien chef de l’exploitation et directeur du développement technologique de RUCDR Infinite Biologics, aidant à inaugurer des percées médicales sur le marché, y compris le premier test de salive pour COVID-19, est décédé de manière inattendue le 23 janvier à l’âge de 51 ans. de la mort n’a pas été fournie.

Le test COVID-19 que l’équipe de Brooks a créé a reçu l’approbation d’urgence de la Food and Drug Administration au printemps dernier et a été utilisé environ quatre millions de fois, selon Rutgers.

«Cela signifie que nous n’avons plus à mettre les professionnels de la santé à risque d’infection en effectuant des prélèvements nasopharyngés ou oropharyngés», a déclaré Brooks en avril 2020 lors de son approbation initiale. « Nous pouvons conserver un équipement de protection individuelle précieux pour une utilisation dans les soins des patients au lieu de les tester. »

– Justin Murphy, démocrate de Rochester et Chronique

Contribuer: The Associated Press