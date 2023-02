Avec 12 nouveaux satellites, Jupiter prend tranquillement la couronne de la plupart des lunes

Certaines planètes semblent tout avoir. Jupiter est la plus grande du système solaire, repérant une tache rouge distinctive et à la mode, des anneaux subtils mais élégants et des dizaines de lunes.

Comme si cela ne suffisait pas, il semble que Jupiter ait 12 Suite petites lunes sur son orbite, portant à 92 le nombre total de satellites naturels à sa portée.

L’astronome Scott Sheppard de la Carnegie Institution for Science à Washington, DC, observations rapportées du système au cours des deux dernières années qui révèlent une douzaine de nouvelles lunes. L’Union astronomique internationale Centre des planètes mineures a discrètement publié les orbites des nouvelles lunes sans nom ces dernières semaines, donnant à leur existence le cachet de la confirmation de l’administration de l’humanité en la matière.

Scott Shepard



Jupiter prend la couronne de Saturne en termes de nombre de lunes. La géante gazeuse aux anneaux rivale compte 83 lunes connues.

Toutes les lunes sont probablement trop petites pour être nommées et mettent plus de 340 jours pour orbiter, selon Ciel et télescope.

Il est tout à fait possible que le nombre total d’adeptes cosmiques de Jupiter soit encore plus important. L’éblouissement de l’énorme planète peut rendre particulièrement difficile la détection de petits objets, ce qui permet à un certain nombre de petites lunes invisibles et plus petites d’entourer également la géante, attendant d’être découvertes.