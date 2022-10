Avec 1 espèce d’oiseau sur 8 menacée d’extinction, les scientifiques citoyens aident à suivre leur nombre

Le courant23:21Les chercheurs avertissent que les populations d’oiseaux du monde sont en forte baisse

Un rapport qui estime que les populations d’oiseaux nord-américains ont chuté de près de 3 milliards au cours des 50 dernières années est “profondément préoccupant” pour la santé de la planète entière, déclare l’auteur principal de l’étude.

“Près de la moitié des espèces d’oiseaux du monde sont en déclin, alors que seulement 6% augmentent”, a déclaré Lucy Haskell, responsable scientifique chez BirdLife International, le groupe de recherche basé au Royaume-Uni qui a publié les résultats.

“Ces déclins signifient qu’une espèce d’oiseau sur huit dans le monde est désormais menacée d’extinction”, a-t-elle déclaré. Le Courant Matt Galloway.

Elle a ajouté que plus d’espèces se détériorent qu’elles ne s’améliorent, ce qui signifie que le risque global d’extinction augmente progressivement.

“Nous allons probablement perdre beaucoup plus d’espèces d’oiseaux au cours des prochaines décennies si nous n’agissons pas rapidement”, a-t-elle déclaré.

Carolyn Bennett, à gauche, et Brian Pomfret aident à recueillir des données sur les oiseaux au parc Ruthven, une aire de conservation dans le sud de l’Ontario. (Brianna Gosse/CBC)

Ce déclin a une signification plus large car les oiseaux sont répandus, bien surveillés et sensibles aux changements de leur environnement, a déclaré Haskell. Cela signifie qu’il existe une mine d’informations “que nous pouvons utiliser pour déduire plus largement des choses sur la santé de la nature”.

“Les oiseaux peuvent servir d’indicateurs de la biodiversité… comme un baromètre de la santé globale de notre planète”, a-t-elle déclaré.

Publié tous les quatre ans, il s’agit de la cinquième édition du rapport de BirdLife International sur l’état des oiseaux dans le monde. Il est compilé, en partie, à l’aide de données recueillies auprès de scientifiques citoyens partout dans le monde, y compris ici au Canada.

Au parc Ruthven, une zone de conservation du sud de l’Ontario, Brian Pomfret sort quatre matins par semaine pendant la migration automnale, vérifiant les pièges pour les oiseaux qu’il peut enregistrer et étiqueter.

“Ils arrivent en volant – c’est un fin filet de nylon … alors ils le frappent et forment une petite poche et s’emmêlent”, a-t-il déclaré.

Pomfret enlève les oiseaux du filet et les place soigneusement dans des sacs en tissu. De retour dans le hangar de baguage, il enregistre leur poids et leur espèce. S’ils ont déjà été tagués avec une bande autour de leur pied, il enregistre les détails. Sinon, il les bande lui-même.

En haut : des oiseaux se retrouvent piégés dans le filet à Ruthven Park. En bas : Bennett en démêle un pour qu’il puisse être enregistré. (Brianna Gosse/CBC)

Les bandes ont des numéros d’identification uniques; lui et son équipe ont attrapé le même geai bleu huit années de suite.

Une autre bénévole, Carolyn Bennett, parcourt les sentiers pour compter le nombre d’oiseaux qui passent.

“Je fais un décompte, du moins un décompte général dans ma tête du nombre d’oiseaux que je vois, afin que je puisse avoir une estimation approximative du nombre d’oiseaux ici”, a déclaré Bennett, qui est un ornithologue passionné.

“C’est très exaltant… voir quelque chose de différent et d’inhabituel est toujours, toujours très excitant.”

Menaces diverses d’origine humaine

Les oiseaux sont confrontés à un large éventail de menaces, notamment l’expansion et l’intensification de l’agriculture ; pratiques d’exploitation forestière et de gestion forestière non durables; et la chasse et le piégeage pour les animaux de compagnie, la nourriture, le sport ou l’utilisation en médecine traditionnelle, a déclaré Haskell.

Ils sont également confrontés à des menaces d’espèces envahissantes qui ont migré à travers le monde avec les humains, les chats tuant environ 350 millions d’oiseaux chaque année.

“C’est la population de chats sauvages qui est le plus gros problème, donc quelque chose que tous les propriétaires de chats peuvent faire pour aider est de faire stériliser leur chat”, a déclaré Haskell.

Mais bien que ces menaces soient variées, Haskell a déclaré “qu’elles sont finalement causées par nous, par les humains”.

Les conclusions du rapport sont cohérentes avec les défis au Canada, a déclaré Nicky Koper, professeur à l’Institut des ressources naturelles de l’Université du Manitoba.

Elle a déclaré que les oiseaux les plus touchés au Canada sont ceux dont les habitats de prairie sont affectés par l’agriculture et les oiseaux insectivores dont la source de nourriture est menacée par l’utilisation de pesticides.

“Nous avons d’énormes déclins dans ces deux groupes, mais nous constatons des déclins absolument dans tous les domaines et dans tout le Canada”, a déclaré Koper, qui dirige un laboratoire axé sur la biologie de la conservation des oiseaux.

Koper a déclaré que le changement climatique n’est actuellement que “très légèrement lié” au déclin des populations d’oiseaux, mais elle s’attend à ce qu’il joue un rôle plus important à l’avenir, aggravant les problèmes existants.

En haut : les oiseaux sont amenés dans un hangar dans des sacs en tissu. En bas : ils sont ensuite enregistrés et dotés de bandes identifiantes. (Amanda Grant/CBC)

Haskell a déclaré que les efforts de conservation doivent inclure la restauration des habitats dont dépendent les oiseaux en péril.

“Pour les espèces d’oiseaux qui sont déjà au bord de l’extinction, nous devons vraiment cibler les efforts de rétablissement. Donc, en utilisant des choses comme les programmes d’élevage en captivité et l’alimentation complémentaire”, a-t-elle déclaré.

La nature est en grande difficulté, et je pense que nous manquons rapidement de temps pour résoudre cette crise de la biodiversité. -Lucy Haskell, BirdLife International

Le public a également besoin d’une plus grande éducation sur l’importance de la biodiversité et de la conservation, a-t-elle ajouté.

“Beaucoup de ces changements doivent finalement venir du gouvernement, mais … nous devons tenir nos gouvernements responsables”, a déclaré Haskell.

La Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP 15) se tiendra à Montréal en novembre, lorsque les gouvernements du monde conviendront d’un nouvel ensemble d’objectifs pour protéger le monde naturel jusqu’en 2040.

Ces objectifs doivent être spécifiques et réalisables dans un délai défini, a déclaré Haskell. Elle a ajouté qu’il doit également y avoir des mesures en place pour suivre les progrès, “afin que nous sachions si oui ou non chaque nation a effectivement atteint les objectifs qu’elle avait annoncés”.

Une mésange grise à Ruthven Park. Une fois les oiseaux enregistrés et étiquetés, ils sont relâchés. (Brianna Gosse/CBC)

Haskell veut voir de l’action, car elle pense que la situation a atteint un “tournant”.

“La nature est vraiment en difficulté, et je pense que nous manquons rapidement de temps pour résoudre cette crise de la biodiversité”, a-t-elle déclaré.

“Je crains de penser à ce qui se passera si nous ne parvenons pas à le faire cette fois-ci, mais ce ne sera certainement pas bon.”