Avatar The Way Of Water Movie First Review: le film de James Cameron reçoit le feu vert de Guillermo del Toro, lauréat d’un Oscar, le qualifie de “réalisation stupéfiante”

Avatar : The Way Of Water est le film que tout le monde attend. Le monde fantastique de James Cameron reprendra vie dans les salles du monde entier à partir du 16 décembre 2022. Tout le monde est super excité car il survient 13 ans après le film original. Avatar The Way Of Water devait sortir en 2021 mais la pandémie a affecté le film. Il obtiendra également une sortie en Chine. Vous vous demandez comment est le film? Eh bien, il a reçu une excellente critique de nul autre que Guillermo del Toro. Les cinéphiles le connaissent comme l’homme derrière des chefs-d’œuvre comme The Shape Of Water, Crimson Peak, Pacific Rim, Hellboy et d’autres.

Il s’est rendu sur Twitter pour dire que James Cameron, le maître conteur, est en pleine forme avec Avatar The Way Of Water. Il a dit que le film est un spectacle visuel. Découvrez son tweet…

Une réalisation stupéfiante – AVATAR TWOW regorge de vues majestueuses et d’émotions à une échelle épique et épique. Un maître au sommet de ses pouvoirs https://t.co/tG6I16JlhM Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 novembre 2022

Ceci est la première critique du film selon certains. Les fans sont ravis qu’il ait reçu une bonne approbation de nul autre que Guillermo del Toro. Le cinéaste est lui-même salué comme un maître de l’imagerie cinématographique visuelle. Voici comment certains fans ont réagi à ce sujet…

Est-ce le premier avis officiel ? Demi-mesure (@thenextjedi1) 24 novembre 2022

Je crois que ça pourrait l’être. Alex B. (@firstshowing) 25 novembre 2022

De ‘The Shape Of Water’ DIR à ‘The Way Of Water” DIR. WIN WIN !!! pic.twitter.com/rtIGXLiXDN Nikki Novak (@NikkiNovak) 24 novembre 2022

Bon sang, c’est une approbation. Brendan Agnew (@BLCAgnew) 24 novembre 2022

De The Shape of Water (un de mes films préférés) à The Way of Water (le 1er Avatar étant un autre de mes films préférés) ! Vous et James Cameron êtes tous les deux des maîtres cinéastes et de véritables artistes. La saison des fêtes 2022 sera excellente pour le cinéma — votre Pinocchio et son nouvel Avatar ! ?? Rachel Nesser ?? ???? (@RachelNesser) 25 novembre 2022

James Cameron et Guillermo del Toro ont une bonne amitié. Pendant le tournage de Mimic, son père Frederico del Toro a été kidnappé dans la ville mexicaine de Guadalajara. Il a aidé Guillermo del Toro avec un million de dollars en espèces et a veillé à ce que del Toro rentre chez lui en toute sécurité sans une égratignure. Cette critique d’Avatar The Way of Water a réchauffé les cœurs et augmenté l’excitation.