Avatar: The Way of Water Box Office Collection Day 2: Le film de James Cameron connaît une petite croissance samedi; pouces plus près de Rs 100 crores

Avatar: The Way of Water est sorti en salles le 16 décembre. Le film de James Cameron tourne avec succès et a conquis des millions de cœurs car il a touché la corde sensible du public. Le public a apprécié et loué Avatar 2 pour ses VFX spectaculaires et sa narration. Le film aurait frappé Rs. 41 crores au box-office indien et il a mis d’autres films derrière, notamment Avengers: Infinity War, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Spider-Man: No Way Home. Mais, malheureusement, Avatar 2 n’a pas été en mesure de battre le blockbuster de 2019 Avengers : Endgame.

Avatar : La voie de l’eau a crié et rugi au box-office en Inde. Selon Box Office India, Avatar 2 a été principalement tiré par les marchés du sud de l’Inde et a récolté Rs. 22 crores. Le film a connu une croissance d’environ 20 à 25 %. Le film a recueilli près de Rs. 41 crore le jour 1 et est allé de l’avant pour collecter Rs. 45 crore le deuxième jour. Le film entrera facilement dans le club des 100 crores et sera bientôt déclaré super hit en Inde. Eh bien, les experts suggèrent qu’Avatar 2 collectera environ Rs. 125-130 crore net pendant le week-end. Le film met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang et Sigourney Weaver dans les rôles principaux. Le film est une suite d’Avatar sorti il ​​y a 13 ans. Le film aurait été réalisé avec un budget de 350 400 millions de dollars et a été l’un des films les plus chers de tous les temps.

Avatar 2 s’est extrêmement bien comporté dans les circuits hindi comme CI, Bihar et Assam. Kate Winslet a également rejoint la franchise et a retrouvé James. Avatar: The Way of Water est sorti en plusieurs langues, dont l’anglais, l’hindi, le tamoul, le télougou, le kannada et le malayalam. L’histoire du film tourne autour de la vie de la famille Sully et de la façon dont ils surmontent les problèmes.