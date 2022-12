James Cameron nous ramène dans le monde de Pandora avec Avatar : The Way of Water, la suite du film de 2009, Avatar, qui détient toujours la couronne du film le plus rentable de tous les temps.

D’une durée de plus de trois heures, ce spectacle visuel regorge de nouvelles légendes et de séquences d’action envoûtantes. Cependant, vous vous demandez peut-être s’il y a des scènes bonus à retenir à la fin du film.

Nous avons tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également vérifier quand Top Gun: Maverick sera disponible en streaming.

Avatar: The Way of Water a-t-il une scène post-générique ?

Non, il n’y a pas de scène post-générique dans Avatar 2.

Donc, à moins que vous ne vouliez profiter du générique animé dans toute sa splendeur, il n’est pas nécessaire de rester au cinéma, surtout si vous avez besoin de vous dégourdir les jambes après cette longue période.

Y aura-t-il plus de films Avatar ?

En théorie, oui. James Cameron a décrit un plan qui comprend trois autres films, nous donnant beaucoup plus de temps pour explorer l’histoire des Na’vi.

Voici quand les films devraient actuellement sortir:

Avatar 3 (selon la rumeur s’intitulerait Avatar: The Seed Bearer) – 20 décembre 2024

Avatar 4 (selon les rumeurs, intitulé (Avatar: The Tulkun Rider) – 18 décembre 2026

Avatar 5 (selon la rumeur s’intitulerait Avatar: The Quest for Eywa) – 22 décembre 2028

Bien sûr, ces dates pourraient être sujettes à changement, en fonction du déroulement du processus de développement. Avatar 2 était initialement prévu pour une sortie en 2014, nous ne serions donc pas surpris de voir certains – sinon tous – de ces films retardés.

La progression de tous les films pourrait également dépendre de la rentabilité de The Way of Water. Avatar 3 a été tourné à la suite d’Avatar 2, nous nous attendons donc à voir au moins cette sortie de film – qui, selon Polygon, pourrait encore mettre fin à l’histoire globale, si nécessaire.