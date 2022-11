‘Avatar: The Way of the Water’ sort une autre bande-annonce visuellement époustouflante

Une autre bande-annonce visuellement impressionnante est sortie pour Avatar : la voie de l’eaula suite de l’épopée de James Cameron en 2009.

Avec un rapport Budget de 250 millions de dollars, Avatar 2 est l’un des films les plus chers de tous les temps, et cet argent peut être vu dans les images diffusées lundi. Découvrez la bande-annonce digne d’un grand écran ci-dessous.

La bande-annonce s’ouvre avec Na’vi volant au-dessus de créatures ailées, puis montre de grandes vues sur le monde aquatique digne d’un centre de villégiature. Nous voyons ensuite des intrus robotiques marchant apparemment sur les rives des Na’vi, ainsi que de doux moments de la famille élargie de Sully jouant ensemble.

Avatar 2 “se déroule plus d’une décennie après les événements du premier film” et “raconte l’histoire de la famille Sully, les problèmes qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie , et les tragédies qu’ils endurent, ” selon la description des studios du 20e siècle.

La nouvelle bande-annonce n’en révèle pas beaucoup plus sur l’intrigue, mais nous avons un bon aperçu de Jake Sully de Sam Worthington, un ancien humain qui a quitté son corps pour devenir définitivement l’un des extraterrestres bleus Na’vi dans le blockbuster original. .

La suite ramène également Zoe Saldana et Sigourney Weaver (dans un rôle différent), et ajoute Kate Winslet entre autres.

Avatar: The Way of the Water devrait sortir en exclusivité le 16 décembre.