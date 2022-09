‘Avatar’ revient au cinéma alors que Disney bat la suite longtemps retardée de James Cameron

Avatar Source : Walt Disney Studios

Les Na’vi reviennent sur grand écran ce week-end alors que Disney cherche à raviver l’intérêt pour sa franchise Avatar nouvellement acquise, trois mois avant le lancement de la suite longtemps retardée, “Avatar : The Way of Water”. Ramener le film le plus rentable de tous les temps dans les salles a deux objectifs pour Disney : susciter l’enthousiasme pour “The Way of Water” et combler une place vacante dans le calendrier théâtral. La suite est l’une des quatre prévues au cours de la prochaine décennie. actualités liées à l’investissement Nous voyons deux raisons pour les hausses de prix spectaculaires de Nvidia sur ses cartes graphiques récemment dévoilées La réédition du film original est une sorte de test décisif pour savoir si le public veut toujours visiter son monde de science-fiction éco-conscient. “De nombreuses questions ont été posées sur l’héritage de la culture pop du film au cours de la dernière décennie, mais nous devons également nous rappeler que James Cameron a déjà été mis en doute et prouvé qu’il avait tort”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com.

Réalisé par Cameron, le cerveau derrière “Titanic” et “The Terminator”, “Avatar” a ouvert fin 2009 avec un large succès et un énorme succès financier, remportant finalement neuf nominations aux Oscars. Mais il n’a jamais capturé la pertinence culturelle dont Star Wars ou l’univers cinématographique Marvel – tous deux également détenus par Disney – ont joui. Les ventes de jouets se sont effondrées et les cosplayers portant un maquillage bleu épais lors des conventions de fans de la culture pop sont devenus rares. “Naturellement, tous les regards seront tournés vers les performances au box-office ce week-end, car cela peut servir d’indicateur de l’intérêt du public pour la sortie de décembre de” The Way of Water “”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “Avatar” a captivé le public il y a plus de dix ans, en partie à cause de la technologie que Cameron a aidé à développer pour filmer et animer le film. Le film a été tourné à l’aide du Fusion Camera System, qui a été créé par Cameron et le directeur de la photographie Vince Pace. Des films nominés aux Oscars comme “Hugo” de Martin Scorsese et “Life of Pi” d’Ang Lee ont également utilisé ce système de caméra. Les systèmes précédents utilisaient deux caméras parce que les cinéastes avaient déterminé que le cerveau humain traitait différentes informations provenant de différents côtés du cerveau. Ainsi, une partie du cerveau traiterait le mouvement de l’image, tandis que l’autre traiterait ce qui se passait dans l’image.

Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, “Avatar : la voie de l’eau” raconte l’histoire de la famille Sully. Disney