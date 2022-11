‘Avatar’ réal. James Cameron appelle les films “difficiles” “un aimant pour moi”

Ses plus grands films étaient à la fois des entreprises massives, attirant les cinéphiles en masse en raison de la taille et du spectacle de ce qui était exposé. Mais son prochain film, “Avatar : la voie de l’eau”, l’a obligé à déménager toute sa vie en Nouvelle-Zélande pour le processus minutieux de création de sa suite.

En plus de succès comme “Terminator 2 : Le Jugement Dernier” et “Aliens”, la filmographie de Cameron comprend également “Titanic”, qui a été pendant des années le film le plus rentable de tous les temps jusqu’à ce qu’il ait battu son propre record avec “Avatar” en 2009, qui a rapporté 2,91 milliards de dollars à ce jour.

En ce qui concerne les réalisateurs à succès, peu sont plus gros que James Cameron, dont les films ont rapporté plus de 6 milliards de dollars au box-office mondial.

De la plongée au fond de l’océan pour filmer l’épave du Titanic au développement de nouvelles technologies afin qu’il puisse donner vie à Pandora pour “Avatar”, Cameron a la réputation de repousser les limites de son cinéma.

“Je pense que cela revient probablement à cette idée qu’il y a beaucoup de cinéastes intelligents, vraiment doués et vraiment talentueux qui ne peuvent tout simplement pas faire les choses difficiles”, a déclaré Cameron. “Donc, cela me donne un avantage tactique pour faire quelque chose que personne d’autre n’a jamais vu, parce que les gens vraiment doués ne veulent pas le faire.”

Les difficultés qui accompagnent la création de ses films s’accompagnent de budgets énormes. Le premier “Avatar” a coûté près de 250 millions de dollars à produire, et Cameron dit que pour que le deuxième film soit rentable, il “devrait être le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l’histoire. C’est votre seuil. C’est votre seuil de rentabilité. .”

Alors que Cameron dit qu’il “avait l’habitude d’être vraiment sur la défensive” à propos du coût de ses films et d’être connu comme un réalisateur à gros budget, l’homme de 68 ans en est venu à considérer les prix de production élevés comme des investissements valables.

“Si je peux faire une analyse de rentabilisation pour dépenser un milliard de dollars dans un film, je vais le faire. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que nous ne mettons pas tout sur une pile et n’y mettons pas le feu. Nous donnez-le aux gens », a-t-il dit. “Si le studio est d’accord et pense que c’est un bon investissement, par opposition à l’achat d’un bail pétrolier au nord de l’Ecosse, ce que quelqu’un penserait être un bon investissement, pourquoi ne pas le faire ?”

