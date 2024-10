Avatar : le prochain jeu de The Last Airbender vous permettra d’incarner un nouvel Avatar

Il y a un nouveau jeu à venir dans le monde de Avatar : le dernier maître de l’air. Paramount et Saber Interactive s’associent pour créer le RPG d’action, qui vous mettra aux commandes d’un « tout nouvel Avatar inédit ». comme l’a rapporté plus tôt IGN.

Les détails sur le jeu à venir sont encore minces, mais les sociétés affirment dans un communiqué de presse qu’il permettra aux joueurs de maîtriser les quatre éléments avec « des combats dynamiques aux côtés de compagnons » ainsi que « de faire l’expérience des défis et des décisions qui accompagnent le fait d’être le gardien de l’équilibre ». dans le monde. »

Depuis la sortie du dessin animé ATLA série en 2005, nous avons vu plusieurs adaptations de jeux vidéo et d’action réelle, dont une sur Netflix. L’année dernière, Bamtang Games a sorti Avatar : Le dernier maître de l’air – Quête de l’équilibre – un titre coopératif qui vous permet de jouer avec Aang, Toph, Sokka et Katara – mais ce n’est pas le cas recevoir les avis les plus positifs.

J’ai hâte de voir comment Paramount et Saber Interactive géreront ce prochain jeu, d’autant plus que vous incarnerez un nouvel avatar qui n’est ni Aang ni Korra. Sabre Interactive est à l’origine de plusieurs titres à succès en tant que développeur et éditeur, notamment Warhammer 40 000 : Space Marine 2 et Démoliravec des adaptations comme Evil Dead : Le jeu et Guerre mondiale Z.

« Nous connaissons des fans fidèles de Avatar : le dernier maître de l’air « Nous sommes impatients de découvrir plus d’histoires qui les amènent dans l’univers de la série, et grâce aux jeux, nous sommes en mesure d’étendre la construction du monde et de permettre aux fans de découvrir le nouveau contenu d’une manière complètement immersive », Doug Rosen, le senior vice-président des jeux et des médias émergents chez Paramount, a déclaré dans l’annonce.

Correction du 3 octobre : Une version antérieure de l’article indiquait que Sabre Interactive était à l’origine Vampire mais il n’a développé que la version Switch.

