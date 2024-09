Avatar : Le dernier maître de l’air de Netflix trouve son meilleur candidat pour la saison 2

Netflix a lancé son grand show en direct Geeked Week avec une révélation de taille : Miya Cech jouera Toph Beifong dans la saison 2 de son adaptation live-action d’Avatar : Le dernier maître de l’air.

La révélation a été accompagnée d’une courte vidéo centrée sur Toph, montrant ses pieds avant de se lancer dans un mouvement de maîtrise de la terre. La vidéo a également confirmé qu’Avatar : Le dernier maître de l’air, la saison 2, a officiellement commencé son tournage.

Rencontrez Toph, jouée par Miya Cech dans Avatar : Le dernier maître de l’air Saison 2. #SemaineGeeked pic.twitter.com/2WJ3wBlCZf — Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 20 septembre 2024

Bien que nous ayons rencontré de nombreux personnages importants d’Avatar dans la saison 1 de la série live-action — notamment Aang, Katara, Sokka, Zuko et même Azula — Toph n’a été présentée que dans la saison 2 de la série animée et n’est donc pas encore apparue. Son casting était l’un des éléments les plus attendus de la saison 2 d’Avatar : Le dernier maître de l’air de Netflix, étant donné l’amour que les fans portent à cette maîtresse de la Terre indépendante et effrontée. Toph a été doublée par Michaela Jill Murphy dans la série animée.

Cech rejoint les membres du casting de retour, dont Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Ken Leung et Daniel Dae Kim. Netflix n’a pas annoncé de date de sortie pour la saison 2 d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air, mais étant donné que la production vient juste de commencer, cela prendra probablement un certain temps.

Avatar : Le Dernier Maître de l’Air La saison 2 est officiellement en production ! #SemaineGeeked pic.twitter.com/iyQdqkyvDh — Netflix Geek (@NetflixGeeked) 20 septembre 2024

Les critiques de la saison 1 d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air ont été mitigées, mais l’audience a été suffisamment forte pour que Netflix la renouvelle pour deux saisons supplémentaires en mars. IGN a donné à la saison 1 une note de 7/10, écrivant qu’elle « enrichit l’histoire originale avec de nouveaux éléments significatifs, mais son rythme effréné, ses dialogues chargés d’expositions et ses effets aléatoires ne sont pas précisément équilibrés ».

Pour tout ce qui a été annoncé jusqu’à présent lors de la Geeked Week, consultez notre résumé complet ici.

Alex Stedman est rédactrice en chef de l’actualité chez IGN, où elle supervise les reportages sur le divertissement. Lorsqu’elle n’écrit pas ou n’édite pas, vous pouvez la trouver en train de lire des romans fantastiques ou de jouer à Donjons et Dragons.