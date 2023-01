Avatar : Le box-office mondial de The Way of Water a dépassé les 2 milliards de dollars, mais personne ne s’en soucie

Tout comme la façon dont Sigourney Weaver joue à la fois une adolescente Na’vi bleu vif et parfaitement conçue et sa propre mère biologiste humaine décédée dans Avatar : la voie de l’eaule film dépassant un box-office mondial de 2 milliards de dollars est quelque chose qui soulève plus de questions que de réponses.

Principalement : comment ce film rapporte-t-il autant d’argent ? Et pourquoi ce film rapporte-t-il autant d’argent ?

La voie de l’eaul’incroyable succès de a vu certains prétendre que les chiffres sont un psyop perpétré sur le peuple américain par 20th Century Studios et sa société mère Disney.

À l’exception des théoriciens marginaux, la conversation actuelle entourant Les Voie de l’Eau ressemble beaucoup à une gueule de bois de celle entourant les années 2009 Avatar: que James Cameron avait fait le plus grand film de l’histoire dont personne ne se souvient vraiment. C’est étrange quand quelque chose qui rapporte une somme d’argent absurde n’est pas aussi quelque chose dont tout le monde parle tout le temps.

Mais ce n’est pas et ne devrait pas être la seule façon de penser à Avatartriomphes financiers. Lorsque vous brisez sous la surface de ce qui fait Avatar et son travail de suite, et pourquoi les gens vont au théâtre pour le voir, cela ouvre une conversation plus large sur ce que nous considérons comme culturellement pertinent, la manière sournoise dont nous sommes formés pour le faire, et la manière sournoise et presque admirable que James Cameron a, dans la mesure du possible, rejeté cette construction.

Avatar brise la façon dont nous mesurons la pertinence culturelle



Au cœur du débat sur « l’impact culturel », il y a la façon dont nous le quantifions. Plus les gens parlent de quelque chose, pour le meilleur ou pour le pire, plus cela a d’impact. Par ce calcul, Marvel et Guerres des étoilesqui appartiennent également à Avatar société mère Disney, sont deux exemples de pointe. À moins de vivre dans un isolement complet, il est impossible de ne pas se souvenir du prochain Marvel (Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie) ou alors Guerres des étoiles (Le Mandalorien saison 3) projet dans le pipeline.

Une grande partie de ce rappel vient de ces studios eux-mêmes, en grande partie parce qu’ils ont des systèmes conçus pour ne jamais vous laisser oublier ce qui va suivre. Chaque projet fait partie d’un récit plus large, et en particulier dans le cas de Marvel, ces pièces sont souvent cruciales pour faire avancer l’histoire plus large.

En plus des films, il y a des émissions de télévision, des émissions spéciales uniques, des conventions, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des marchandises, des figurines d’action, des objets de collection et bien d’autres qui rendent pratiquement impossible d’éviter des franchises comme Marvel, Star Wars, Harry Potter, et même Pokémon.

Ce qui rend Avatar une anomalie est que Disney et les producteurs de Avatar ne semble pas vraiment concerné par tout cela. Fondamentalement, il n’y a eu que deux films dans le Avatar univers et plus d’une décennie d’écart entre eux. En fonction de la stabilité financière des films (bien que, si chacun a Voie de l’Eaudu succès, cela ne fait aucun doute), trois autres films sont prévus, le cinquième volet devant sortir en 2028. Chacun fonctionnerait comme un film autonome.

“Quand tu regardes le Avatar franchise c’est surtout une œuvre entièrement originale. L’intrigue est un peu dérivée, certes, mais il n’y avait pas de livres, pas de bandes dessinées [that it was based on]et à ma connaissance, aucun roman d’univers élargi n’a été écrit dans la décennie qu’il a fallu pour faire un nouveau film », m’a expliqué Ryan Broderick, le créateur de Garbage Day et journaliste qui se concentre sur la culture et les tendances du Web.

“Une grande partie du divertissement de genre a évolué pour mieux convenir aux fans. Mais avec Avatarce qui est étrange, c’est qu’il n’est pas vraiment conçu pour le fandom, et ce fandom n’a pas vraiment grand-chose à faire au-delà des films », a-t-il ajouté.

Mesure Avatar par rapport à ces repères de ce que nous avons été formés pour voir comme l’impact alimente le récit qu’Avatar a aucun impact culturel. Le fait que nous soyons perplexes montre à quel point il est difficile pour notre cerveau de séparer le triomphe financier de la signification culturelle. Les choses qui réussissent financièrement doivent être puissantes sur le plan culturel, n’est-ce pas ?

Et si la saturation culturelle n’avait jamais été l’objectif de Cameron ? Et si – pardonnez mon cerveau galactique – l’idée d’« impact culturel » n’était qu’une illusion capitaliste que les studios colportent pour assurer leur survie ?

Autour de la préparation de AvatarEn 2009, les studios cherchaient à “créer une nouvelle raison durable pour que les gens continuent de retourner au cinéma”, m’a dit JD Connor, professeur au département de cinéma de l’Université de Californie du Sud. L’une des spécialités de Connor est le côté économique de l’industrie du divertissement.

“Et c’est là que Marvel parvient à initier ce genre de re-flation culturelle grâce à un incroyable accord de capital-investissement où ils mettent en gage leur propriété intellectuelle contre les recettes futures des films. Donc d’une certaine manière, Avatar est en partie évincé de la conscience culturelle, car le MCU a une manière différente d’y être », a expliqué Connor. Dans un monde post-récession de 2008, Marvel a pleinement réinventé ce que signifiait même la pertinence culturelle.

Avatar est, dit Connor, une sorte de franchise de dinosaures qui, en grande partie grâce à son succès financier, fonctionne toujours d’une manière que certaines franchises plus anciennes – comme Extraterrestre ou, plus récemment, Planète des singes – travaillé. Cela signifie que même s’il existe des produits supplémentaires et d’autres accessoires cinématographiques, le film était l’attraction principale, le point final.

À l’époque, “vous n’avez pas dit, lors d’une réunion à mi-parcours de la production, ‘Hé, Jim, à quoi ressemble le trajet pour ce look ? Ou à quoi ressemble le jouet pour ce look? Alors que les gens qui font ces autres franchises ont absolument ces conversations », a expliqué Connor.

Compte tenu de l’atmosphère économique actuelle et du fonctionnement actuel des films, il serait insensé d’ignorer ces éléments.

«Je suis sûr que Cameron doit probablement le faire maintenant aussi. Peut-être que Cameron a été consulté lors du lancement de Pandora : Le monde d’Avatar à Disney World, mais ce n’était certainement pas sa plus haute priorité.

Pourquoi le Avatar le succès de la franchise vous semble-t-il si invisible ?



Comme Avatar : la voie de l’eau grimpe dans la liste de tous les temps au box-office, la question lancinante sous-jacente à son ascension a été : qui voit ce film ? Personnes? Et ces personnes sont-elles dans la pièce avec nous ?

Une partie du puzzle est le manque susmentionné de fandom vocal et visible. Puisqu’il n’y a pas de clameur enragée suscitée par les fans pour le film, il semble qu’il ne devrait pas fonctionner aussi bien qu’il l’a fait. Ce qui fausse encore plus la perception, c’est que Les Voie de l’Eau et ses prédécesseurs sont les rares films américains qui sont en fait plus populaires à l’étranger.

“Tandis que Avatar ça marche très bien aux États-Unis, ça marche incroyablement bien à l’étranger », m’a dit Connor. “Top Gun Maverick est essentiellement un film à 50-50 : 50 % de son box-office est national et 50 est international. Voie de l’Eau est plus proche de 70 à 75% de son argent à l’étranger.

Selon Box Office Mojo, environ 620 millions de dollars de Voie de l’EauLe box-office de 2,1 milliards de dollars provient des visionnements nationaux – un chiffre respectable, selon Connor. Cependant, lorsque vous regardez la liste de tous les temps du brut intérieur américain, des films comme Star Wars : Le Réveil de la Force, Avengers : Fin de partieet Spider-Man : Pas de retour à la maison tous ont des totaux d’au moins 800 millions de dollars. Les recettes au box-office et les ventes de billets ne sont pas une conversion individuelle (en grande partie en raison des projections IMAX et 3D, qui coûtent plus cher et sont ajoutées aux totaux du box-office), mais celles qui ne le sont pas.Avatar les franchises étant beaucoup plus populaires aux États-Unis, les Américains peuvent sous-estimer Les Voie de l’Eauest le succès.

L’autre côté de cette histoire est que La voie de l’eaule total mondial de est proche de 1,5 milliard de dollars, qui éclipse sa concurrence cinématographique. En décomposant encore plus, la Chine représente 229 millions de dollars, et pas trop loin derrière la France avec 130 millions de dollars et l’Allemagne avec 119 millions de dollars. Cette popularité soulève la question : de quoi s’agit-il ? Avatar que les gens du monde entier aiment tant ?

“Frictionless” est le compliment que Connor utilise pour décrire Cameron et ses films. C’est l’idée de base de pouvoir créer un récit que tout le monde peut comprendre et apprécier. Cette simplicité peut ressembler à un coup de main, mais ce n’est pas le cas, m’a assuré Connor.

“Tant de films peuvent avoir des récits et des intrigues” faciles “, et ils sont loin d’avoir autant de succès”, a déclaré Connor, soulignant que certains films Disney et Pixar généralement aimés ne réussissent pas nécessairement bien en Russie. Le secret, selon Connor, est que Cameron est un perfectionniste notoire, et cela s’étend à sa narration.

“Personne n’a une meilleure idée que lui du fonctionnement des grands films, mais l’essentiel est que lorsque vous regardez les films de Cameron, il n’y a rien de tout cela. Vous ne ressentez le poids d’aucune de ses connaissances », a expliqué Connor. « Tout s’efface, grâce à un processus de distillation très précis qui entre dans la relation entre les histoires structurelles très simples et la totalité de ce qu’il sait. C’est une compétence formidable !

Essentiellement, Cameron est passé maître dans l’art de traduire toutes les pièces mobiles derrière la caméra en ce que le public veut voir et ressentir lorsqu’il va au cinéma. Ce n’est pas nécessairement une compétence facile à repérer, mais elle est incroyablement évidente lorsque les réalisateurs ne pas posséder cette compréhension du public. Et ce serait très évident si Cameron laissait tomber la balle, compte tenu de l’univers complexe de son Avatar les films se déroulent dans.

Le talent de Cameron pour la «distillation» lui permet de combiner des fioritures sauvages comme des chats géants, des enfants sauvages et une faune toxique avec une histoire sur la soif insatiable de consommation de l’humanité – des choses qui pourraient aliéner le public, mais qui, entre les mains de Cameron, fonctionnent extrêmement bien.

La tradition “est totalement incompréhensible pour un étranger”, a expliqué Broderick, le journaliste de la culture Internet. “Mais il y a juste quelque chose d’admirable dans le fait que James Cameron se dit : ‘Je me fiche de faire un film que les gens pourraient ne pas comprendre.’ Cela brise toute la logique d’un film de franchise.

Broderick admet que la franchise a des poches de relativité pénétrable, comme le protagoniste Jake Sully “étant le premier homme de Boston à aller dans l’espace”. Et il croit qu’une autre des grandes forces de Cameron est qu’il sait comment peindre des méchants universellement détestés.

“Personne n’écrit un meilleur bâtard – les terminateurs diaboliques, le méchant de Titanesqueetc. – que Cameron », a déclaré Broderick.

Comprendre ce que les gens détestent profondément est une compétence, et Broderick a expliqué que cela indique, encore une fois, le lien de Cameron avec son public. Il sait ce qui les motive, le genre de personnages qui font bouillir le sang, et cela est généralement enraciné dans la cupidité et la classe. Il est habile à traduire les choses qui nous rendent fous en personnes qui nous rendent fous à l’écran.

À l’opposé de cela, le Avatar les films éliminent habilement toute idée que les héros sont américains, ce que certains films ont tendance à impliquer. Ils fonctionnent également, à la base, comme des allégories de conservation prudentes. Les deux sont des facteurs qui stimulent probablement Avatarl’attrait international d’une manière qui n’est peut-être pas évidente pour de nombreuses personnes vivant aux États-Unis.

Bien que toutes ces explications réfléchies expliquent pourquoi Avatar fait bien, l’explication la plus simple et peut-être la plus convaincante est que les gens veulent voir des films qui sont faits pour les cinémas dans les cinémas. Lorsque Avatar est sorti en 2009, c’était un événement du troupeau au théâtre. Depuis, la culture cinématographique a changé. Mais le refrain commun est que les gens n’iront au cinéma que pour d’énormes blockbusters bourrés d’action comme Avatar.

“Nous sous-estimons en quelque sorte à quel point les gens apprécient et veulent regarder le spectacle”, a déclaré Broderick. “James Cameron n’a jamais cessé de faire ce genre de film.”

Et les gens n’ont pas arrêté de regarder.