Avatar : la voie de l’eau ressemblait à une promenade de trois heures à Disney

Le mois dernier, ma famille et moi avons visité Disney World pour la première fois. Notre tour préféré était Avatar: Flight of Passage, une expérience virtuelle de cinq minutes qui vous met sur le dos d’un Banshee ressemblant à un dragon pour survoler les montagnes de Pandora. Je suis monté sur un siège qui se cabrait et vibrait pendant que je regardais à travers des lunettes 3D un écran absolument gigantesque, remplissant mon champ de vision avec de superbes images de résolution 10K à 60 images par seconde. C’était incroyable, le genre de chose qui rendait toutes les dépenses et les tracas de Disney valables. Mes filles ont adoré aussi, même si cela leur a donné un peu le mal des transports.

Mercredi, j’ai assisté à la première de New York Imax 3D de Avatar : la voie de l’eau et j’ai ressenti un frisson similaire qui a duré beaucoup plus longtemps. Mon siège confortable n’a pas bougé, et aucun vent ou brouillard ne m’a aspergé comme à Disney, mais la sensation était tout aussi intense. Même avec une durée de 3 heures et 12 minutes, l’épopée du réalisateur James Cameron m’a étonné de l’expérience visuelle tout le temps. Lorsque l’intrigue, le rythme et la prémisse ont échoué, je m’en fichais vraiment, et même un bref mal des transports n’a pas gâché mon plaisir.

David Katzmaier/Crumpe



En tant que CNET critique de télévision J’ai vu beaucoup de beaux films, et Avatar : The Way of Water est l’un des meilleurs. AMC Lincoln Square à Manhattan, où je l’ai vu, possède l’un des plus grands écrans Imax du pays à 76 pieds de large et 101 pieds – près de six étages – de haut. La combinaison de la taille, de la profondeur 3D, de la douceur et des détails, ainsi que l’absolue surnaturalité de ce que je voyais, m’ont transporté. Il y avait tellement de plaisir pour les yeux que parfois je ne savais pas où regarder ensuite. Mon cortex visuel a travaillé des heures supplémentaires pour traiter toute l’action, les extraterrestres nageurs, les véhicules de haute technologie et le chaos explosif.

Dans le manège Avatar à Disney, je me souviens avoir détourné l’écran à un moment donné pour surveiller mes enfants et j’ai réalisé qu’à côté de moi, dans une autre pièce, il y avait un autre groupe de personnes qui regardaient, euh, rouler, la même chose. Au théâtre, je ne pense pas avoir jeté un coup d’œil à mon collègue cinéphile, le collègue de CNET Scott Stein, plus d’une fois. J’étais trop subjugué par le spectacle.

Joshua Blanchard/Getty Images pour AMC



Une partie de ce qui m’a aspiré était quelque chose dont j’ai passé des années à me plaindre : la douceur de fréquence d’images élevée (HFR). La plupart des cinémas diffusant le film n’auront pas la présentation à fréquence d’images élevée, mais je l’ai vu de la manière que Cameron préfère pour les cinémas Imax : 3D, résolution 4K et HFR. En fait, il fait varier la fréquence d’images de 24 images par secondela norme pour la plupart des films, à 48, ce qui semble beaucoup plus fluide, surtout sur un écran géant en 3D.

“La règle était que chaque fois qu’ils sont sous l’eau, c’est 48 images. Boum. N’y pense même pas. Certaines scènes de vol et certaines des vues larges bénéficient de 48 images”, Cameron dit à Yahoo News. “Si ce ne sont que des gens assis autour de parler ou marcher et parler, des images évoluant relativement lentement, ce n’est pas nécessaire.”

C’était la première fois que j’appréciais réellement la valeur d’une action plus fluide dans les films. Les séquences sous-marines, en particulier les poursuites rapides et la finale dans une embarcation qui coule, avaient une qualité hyperréaliste qui donnait l’impression que j’étais moi-même sous l’eau. Je n’ai remarqué aucun changement discordant entre les sections standard et HFR, et après environ la première heure, j’ai complètement cessé de prêter attention à la douceur. C’est une grande amélioration par rapport aux autres films HFR que j’ai vus, comme Le Hobbitet sur des téléviseurs affichant effet feuilletonce qui me dérange vraiment.

Ateliers du 20ème siècle



La douceur n’était pas du tout bonne, cependant. Dans une première séquence à bord d’un navire approchant de Pandora, l’image entière tourne lentement et je me suis immédiatement senti mal à l’aise. J’ai reconnu cette maladie des premières présentations 3D et des manèges comme Star Tours, l’effet de mes yeux voyant quelque chose que mon oreille interne ne ressent pas. Cette fois, il a persisté pendant quelques secondes puis s’est estompé après la fin du mouvement, et pour le reste du film malgré toute l’action frénétique et le mouvement constant, je n’ai rien ressenti de similaire.

Et je veux dire un mouvement constant. Le rythme du film est interrompu par des séquences plus calmes et donne parfois l’impression d’être un documentaire sur la nature, mais je voyais toujours du mouvement partout. Effets à main levée, panoramiques, balayages et tractions et poussées rapides de la caméra, flore et faune nageant et volant dans l’air et l’espace, et bien sûr les fascinants Na’vi eux-mêmes, avec leur grâce féline et leurs réflexes faciles – le film ne s’est jamais arrêté. Un peu comme l’eau qui coule elle-même.

En discutant avec Scott par la suite, mon premier point de comparaison était un jeu vidéo de premier ordre – et je dis cela comme un compliment. Plus récent systèmes de jeu et téléviseurs soutenir même fréquences d’images plus élevées, généralement 120 images par seconde, qui rendent l’action fluide à l’écran. Mais un jeu est une expérience active, avec moi aux commandes. Après y avoir réfléchi un moment, je préfère penser à Avatar : The Way of Water comme un manège immersif contrôlé par un réalisateur talentueux. Cameron m’a donné des hauts et des bas, une profondeur et une beauté visuelle fascinante qui ont surmonté les chicanes, les soucis d’intrigue intellectuelle et m’ont juste laissé me sentir comme faisant partie d’un monde extraterrestre. Ce fut plus de trois heures écrasantes, d’une très bonne manière.