Avatar : La voie de l’eau – plus grand, plus humide et un peu gonflé

Lorsque Avatar sur les écrans en 2009, c’était un événement. Avec sa vision et son dynamisme obsessionnels, James Cameron nous a transportés à Pandora, un paradis luxuriant pillé pour ses richesses minérales. Alors que l’histoire des “colonisateurs contre les guerriers autochtones” était familière, le public a été transporté par le tour de force technologique – CGI et 3D se combinant pour servir une épopée de science-fiction enthousiaste.

Avatar n’était pas qu’un succès. Il a redéfini ce que les superproductions étaient capables d’accomplir et repose toujours fièrement au sommet de la palmarès du box-office . Maintenant, 13 ans plus tard, Cameron nous accueille de nouveau dans le monde lointain de Pandora, avec des visages familiers, de nouvelles cultures et une durée de 192 minutes engourdissante.

C’est la voie Cameron, pas de concessions, pas de compromis – une histoire extrêmement ambitieuse qu’il considère comme faisant partie d’un cycle de sept films (!). Un film si cher que Cameron estime qu’il devra gagner 2 milliards de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité.

La voie de l’eau c’est tout de 2009 Avatar était, mais amplifié. Cameron a passé plus d’une décennie à construire le monde de Pandora et à imaginer de nouveaux écosystèmes luxuriants à explorer. Mais comme pour le premier film, l’histoire est toujours construite sur le socle des tropes du “sauveur blanc”, même son sauveur Jake Sully a transféré sa conscience dans un corps Na’vi.

La voie de l’eau commence par ce qui semble être les plus grands succès du dernier film. Les humains retournent à Pandora dirigés par le colonel Miles Quaritch, un clone copié de mémoire de l’ancien commandant, qui est passé de piétiner dans un exosquelette à habiter son propre corps Na’vi.

Alors que Quaritch s’habitue à être bleu, Jake mène la bataille pour repousser les envahisseurs. Cette fois, il y a plus à craindre que juste Jake et sa compagne Neytiri (Zoe Saldaña). Ils sont maintenant les parents de leur propre petite couvée, un mélange d’hybrides humains/Na’vi et d’adoptés. Il y a les frères Neteyam et Lo’ak ; Tuk, la jeune sœur qui accompagne toujours ; et Kiri, la fille du Dr Grace Augustine de Sigourney Weaver.

Si vous dites “Mais attendez ! N’est-elle pas morte dans le film précédent ?” Oui, mais elle a aussi donné naissance à Kiri, qui partage les traits du visage de Weaver d’une manière très étrange.

Oh, et ils ont aussi accueilli Spider, le fils de Quartich, mais pas le bleu. Le mort. Soyons honnêtes, c’est beaucoup à assimiler, mais s’il y a une clé pour profiter La voie de l’eau c’est pour suivre le courant.

Réalisant qu’il est devenu une cible militaire, Jake et sa famille s’enfuient et se réfugient dans le clan Metkayina, le peuple des récifs. “Cette famille est notre forteresse”, proclame Jake dans une ligne de dialogue qui est du pur Cameron – maladroit mais efficace. Mais la décision de partir plutôt que de se battre marque un tournant pour le film et Cameron en tant que conteur.

Une partie de ce qui a motivé la création de La voie de l’eau était la propre évolution de Cameron en tant que parent. Dans des interviews, il parle d’essayer de ne pas être aussi dominateur. Lorsque Jake ordonne à ses enfants comme de nouvelles recrues, cela ressemble à un marin qui parle, mais il y a aussi l’écho d’un réalisateur habitué à faire ce qu’il veut.

Avec la réinvasion de Pandora apparemment en pause, le milieu du film se transforme en une histoire d’exploration et d’adaptation alors que les Sully apprennent les voies de Metkayina. Une branche différente de l’espèce Na’vi, ils ont des queues à nageoires et des avant-bras larges. Pour ces créatures turquoises, les Sully sont des monstres ; en particulier les hybrides humains à cinq doigts. Mais tout comme Jake a rapidement conquis les créatures volantes de la planète dans le premier film, les adolescents apprennent bientôt à chevaucher les créatures aquatiques dont dépendent les habitants du récif.

Kate Winslet, en tant que Ronal, à gauche, et Cliff Curtis, en tant que Tonowari, les chefs du clan aquatique Metkayina qui acceptent de fournir un refuge sûr à la famille Sully. (20th Century Studios/Associated Press)

Tout cela fait partie du plan directeur de Cameron. Longtemps impressionné par la façon dont George Lucas a inventé différentes planètes pour différentes espèces, Cameron a imaginé différents biomes pour les différents villages Na’vi répartis autour de Pandora. Si vous pouvez supporter les effets de fréquence d’images élevée, c’est un royaume merveilleux rempli de baleines parlantes et de créatures coralliennes palpitantes.

L’expérience est si immersive qu’il est facile d’oublier qu’elle a été réalisée par des acteurs jouant sous l’eau dans d’énormes réservoirs d’eau, plongeant en apnée pour retenir leur souffle et équipés de combinaisons de capture de mouvement.

Cameron arrive à la première mondiale du film à Londres le 6 décembre. Il estime que le film devra gagner plus de 2 milliards de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité. (Toby Melville/Reuters)

Sous les effets spéciaux, il y a une contradiction fascinante au cœur de Cameron. Environnementaliste engagé, il a passé plus d’une décennie à créer un film sur un monde où les espèces peuvent se connecter à une conscience planétaire semblable à Gaia. Mais il est aussi le cinéaste qui peuple son film de marines jarhead hurlant des “oorah”. Le dernier tiers du film est un raz de marée de testostérone alors que les marines attaquent la Metkayina avec une énorme forteresse volante d’un aéroglisseur qui crache des bateaux de chasse aux baleines, des mini-sous-marins et plus encore.

C’est à ce moment que mon cerveau critique s’est désengagé pendant que je dévorais joyeusement un demi-seau de pop-corn, hypnotisé par le chaos du film à grande échelle. Cameron n’est pas connu pour sa subtilité. Quand il s’agit d’action, de grands et de petits corps tombant, brûlant, plongeant et esquivant, lui (et nous) sommes à notre place heureuse.

Par rapport à cela, la dynamique plus simple des conflits entre frères et sœurs Sully est évidente mais sincère. Comme Lucas, les films de Cameron semblent mieux adaptés à un état d’esprit de jeune adulte. Avait-il besoin d’être gonflé de trois heures et 12 minutes? Bien sûr que non. Mais tant qu’il y aura ceux qui sont prêts à plonger dans les mondes qu’il construit, Cameron continuera à les créer.