Avatar : La Voie de l’Eau : Hé, les superproductions n’ont pas à être terribles !

j’ai détesté le premier Avatar film – comme, détesté ce. Il est sorti en 2009, et je me souviens d’avoir arraché mes lunettes 3D à la fin, furieux d’avoir payé environ 18 dollars pour le regarder. Dance avec les loups mais avec des gens bleus. Tous les blockbusters recyclent un certain ensemble de tropes, mais pour une raison quelconque Avatar se sentait banal et idiot, comme si ses visuels révolutionnaires tant vantés étaient un écran de fumée sur le fait que personne ne se souvenait de proposer une histoire qui correspondait.

J’ai réagi de manière excessive. Je le sais maintenant. j’ai revu Avatar il y a quelques semaines (sur mon téléviseur 3D, acheté dans la brève période où vous pouviez obtenir un téléviseur 3D) et bien sûr, c’est banal et usé. Les images sont naturellement obsolètes, comme on pouvait s’y attendre ; à ce stade, il ressemble à la plupart des jeux vidéo. Mais ce qui ressort maintenant, c’est qu’il ressemble quelque chosele produit d’une imagination visuelle fertile — celle de James Cameron — qui se nourrit d’argent.

Bien sûr, les blockbusters n’ont qu’un seul but réel : gagner de l’argent, une grande partie, le plus rapidement possible. Mais le public ne se soucie pas des retours au box-office; nous sommes là pour se sentir quelque chose. Certains blockbusters génèrent un sentiment de solidarité et d’appartenance. D’autres inspirent la terreur ou des rires déchirants. Mais pour mon argent, la meilleure chose qu’un blockbuster puisse réaliser est un sentiment d’émerveillement écrasant.

Awe est ce qui manque dans la plupart des superproductions d’aujourd’hui. Il est difficile de trouver un film qui laisse vraiment votre mâchoire sur le sol par pure invention, plutôt que de simplement vous donner ce que vous attendez, car à ce jour, nous avons tout vu. Les vaisseaux spatiaux qui montent en flèche ou les super-héros qui frappent la pow peuvent toujours être cool, mais ils ne sont ni nouveaux ni surprenants. Nous avons eu des décennies de dinosaures gargantuesques et de monstres aux dents dégoulinantes, de combats massifs et de bêtes féroces. C’est toujours génial de voir Tom Cruise sauter des engins volants, mais je ne suis pas impressionné par l’image, juste chatouillé par le spectacle de regarder un acteur célèbre effectuer des cascades de plus en plus dérangées. Ajoutez à cela l’aspect boueux et confus de nombreux blockbusters contemporains, des films avec peu ou pas de style visuel à proprement parler – oui, je parle ici de la plupart des films de l’univers cinématographique Marvel – et la crainte du grand écran est extrêmement rare.

Je pense que cela explique pourquoi, malgré ses innombrables lacunes, je dois me réjouir de l’arrivée de Avatar : la voie de l’eau, 13 ans après que le premier opus m’a laissé tellement fou dans ce multiplex. Son intrigue est hacky; il y a des personnages vraiment maladroits ; le dialogue est, parfois, incroyablement stupide. (“Le chemin de l’eau relie toutes choses” est le genre de ligne qui semble profonde jusqu’à ce que vous y réfléchissiez vraiment.) Mais cette nouvelle Avatar a rempli un vide impressionnant dans mon cœur, et pour cela, je remercie James Cameron.

Mais pas dans la première heure. Avatar : la voie de l’eau s’étend sur trois heures, et pendant le premier tiers environ, il ne s’agit que de mettre les choses en place – nous rappelant brièvement ce qui s’est passé dans ce film que nous avons vu il y a 13 ans (quelque chose dont personne ne se souvient) et générant des conflits. Nous rentrons dans Pandora, la planète verdoyante sur laquelle vivent les Na’vi bleus, et découvrons que nos amis du film précédent se portent très bien avec seulement quelques “gens du ciel” (c’est-à-dire des humains) qui traînent. . Mais la paix ne dure jamais, et lorsque les gens du ciel reviennent et commencent à faire la guerre, Jake Sully et sa famille doivent se réfugier dans une tribu de Na’vi qui vit à côté et en grande partie dans l’océan.

C’est là que les choses deviennent bonnes. Alors que l’acte final de Avatar : la voie de l’eau revient au combat (avec quelques citations visuelles amusantes du magistral de Cameron Titanesque), la section centrale est vraiment magnifique. Pour la plupart, ce sont juste les Na’vi terrestres qui apprennent à plonger en apnée, à nager sur de longues distances, à identifier ce qui se trouve sous l’eau (des créatures ! des membranes ressemblant à des papillons qui donnent une respiration supplémentaire ! des arbres spirituels !), et absorbent généralement le philosophie holistique fluide de leur nouvelle tribu. Ils rencontrent les créatures les plus impressionnantes de toutes : les baleines de l’espace. (Ils s’appellent tulkun, et ils valent le prix d’entrée.)

Ce qui est peut-être le plus étonnant et le plus révélateur de cette section médiane, c’est qu’il n’y a pas vraiment d’intrigue. Les activités sont terminées et des connexions entre les créatures sont établies, qui deviendront toutes cruciales pour l’intrigue. Mais surtout, pour de longs et magnifiques passages, c’est juste l’eau bleue la plus claire et les lumières rougeoyantes et un sentiment écrasant de … paix.

Disney

Enveloppé dans des images si splendides que vous pouvez à peine détourner le regard – j’ai définitivement raté quelques points mineurs de l’intrigue parce que j’étais obsédé par les visuels – vous commencez à entrer dans une zone d’attention que le blockbuster typique semble, dans l’ensemble, avoir perdue, avec son rapide coupures et lumières vives et plaisanteries et pows. Vous l’apercevez parfois, planant dans Wakanda ou (comme dans le cas de l’année dernière F9) flottant dans une voiture, dans l’espace. Il y a un moment pour respirer, quelque chose qui retient l’attention, une invitation à tout oublier autour de soi et à se perdre dans une contemplation majestueuse.

C’est la preuve d’un vote de confiance dans le public, une croyance que le spectateur peut s’oublier pendant un moment et entrer dans un autre monde. Je me souviens de ce même sentiment d’admiration quand j’ai vu pour la première fois parc jurassique sur grand écran, avec les dinosaures qui traversent d’abord le cadre. Ou regarder l’intégralité de l’expérimental et fièrement illogique 2001 : L’odyssée de l’espace (qui, soit dit en passant, n’a terminé deuxième que devant Fille drôle dans les recettes du box-office en 1968).

Cela ne veut pas dire que les images dans Avatar : la voie de l’eau sont entièrement vierges. Ce que vous verrez exactement dépendra du format dans lequel vous le regardez et des capacités techniques de votre théâtre de choix. Mais lors de ma projection (dans un cinéma multiplex 3D), Cameron passe d’images à fréquence d’images élevée – qui ressemblent, à mes yeux, à une sorte de télévision, ou peut-être à une télévision bloquée sur le lissage de mouvement – à des fréquences cinématographiques plus habituelles, même dans les scènes , m’a sorti de l’action encore et encore. (Si c’est du charabia pour vous, et qui vous en voudrait, voici un excellent explicateur.) Dans certaines scènes, l’image semblait même nerveuse et irrégulière, comme si l’image bégayait.

Mais tout le monde ne verra pas ce changement, ou ne sera pas dérangé par cela – et même si vous l’êtes, le film a toujours un style visuel à la pelle. Hollywood dévalorise depuis longtemps la nature visuelle belle, transcendante et saisissante de son médium, privilégiant plutôt des histoires complexes qui ralentissent rarement plus d’une minute ou deux. Mais le film est avant tout et fondamentalement un médium visuel ; vous pouvez avoir un film sans intrigue, sans personnages, sans son, mais vous ne pouvez pas avoir de film sans images. Et quand ces images sont plus grandes que vous, quand elles vous éclipsent et que vous devez abandonner le contrôle, vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à une expérience religieuse, ou du moins existentielle. Si vous êtes prêt à, c’est.

Sera Avatar : la voie de l’eau revigorer l’attention visuelle du public cinéphile ? Probablement pas. Mais je sais que lorsque la première séquence élégante est arrivée à l’écran, je me suis redressé, je me suis penché en avant et je me suis retrouvé dans un tout autre monde que le mien. Je suppose qu’un blockbuster, même celui-ci, existe principalement pour gagner beaucoup d’argent. Mais si un film peut nous faire nous transcender, ne serait-ce que pour une heure, j’espère que nous ne gaspillerons pas ce cadeau.

Avatar : la voie de l’eau joue dans les salles.