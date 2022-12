‘Avatar: La voie de l’eau’ Explication de la fin, questions sans réponse

Avatar : la voie de l’eau est venu en salles le Vendredi13 ans après la blockbuster original a séduit les cinéphiles avec des visuels 3D incroyables. Directeur James Cameron revient pour créer plus d’aventures dans le monde luxuriant de Pandora, avec des étoiles originales Sam Worthington et Zoé Saldaña de retour en tant que héros Na’vi Jake Sully et Neytiri.

“L’angoisse parentale et les voyages engageants des jeunes personnages donnent à The Way of Water un poids émotionnel”, a déclaré Richard Trenholm de CNET dans son passer en revue. “L’action de science-fiction est cathartique et excitante, le message environnemental est irrésistible et les visuels sont tout simplement incroyables.”

Les films la date de sortie n’a pas encore été annoncée, mais le premier film est disponible là-bas si vous voulez un voyage à Pandora dès maintenant.

La famille de Jake Sully et Neytiri est la clé de la fin de la suite, après que les humains colonialistes de la Resources Development Administration, ou RDA, soient retournés à Pandora et aient fait des ravages dans la vie indigène du monde alors qu’ils cherchaient un remplaçant pour la Terre mourante. Ils lancent également une chasse au traître humain devenu Na’vi Sully, nous menant au conflit final du film.

Il se déroule 15 ans après l’originalet il y a beaucoup à digérer, car ce film vous lance beaucoup de terminologie et d’événements au cours de ses trois heures et 17 minutes (et non, il n’a pas de scène post-générique). Plongeons dans le magnifique bleu de la suite d’Avatar DIVULGACHER des eaux.

La prochaine génération

Ayant été tué par Neytiri dans le premier film, le colonel Miles Quaritch (Stéphane Lang) et un groupe de ses hommes de main de la Marine ont été ressuscités dans des corps Na’vi avec une sauvegarde des souvenirs de leurs homologues humains. Le clone Quaritch a été surpris d’apprendre que Miles “Spider” Socorro (Champion de Jack), un humain qui a grandi avec les enfants de Sully et Neytiri, était le fils qu’il a abandonné dans son ancienne vie.

Ayant été chargé de tuer Sully pour la RDA, Quatrich utilise Spider pour apprendre les manières Na’vi et chasser sa proie, mais il devient clairement amoureux de l’adolescent malgré ses affirmations d’indifférence. Il me semble que les Na’vi protestent trop.

Ateliers du 20ème siècle



La regrettée scientifique RDA Grace Augustine (Sigourney Weaver) a agi comme un pont entre les humains et les Na’vi, en plus de diriger le projet d’avatar qui a permis à Sully de devenir l’un des extraterrestres bleus. Nous découvrons que son avatar était enceinte lorsqu’elle est décédée et a donné naissance à Kiri (également Sigourney Weaver, qui est incroyablement convaincante à l’adolescence). Elle a été adoptée par Sully et Neytiri, est adolescente au moment de la suite et a une sorte de lien spécial avec la divinité Na’vi Eywa.

En plus de ces deux enfants adoptés, Sully et Neytiri ont eux-mêmes trois enfants, le fils aîné Neteyam (Jamie flatte), le cadet Lo’ak (Bretagne Dalton) et sa fille de 8 ans, Tuk (Trinité Jo-Li Bliss).

Ateliers du 20ème siècle



Fuyant Quaritch, Sully, Neytiri et leurs enfants se réfugient dans le clan Metkayina, un groupe de Na’vi océaniques à l’allure cool, et essaient d’apprendre leurs manières de naviguer. Lo’ak se lie également d’amitié avec Payakan, un tulkun paria (des créatures marines super intelligentes ressemblant à des baleines adorées par les Metkayina).

Mort dans la famille

Neteyam – qui semble être l’enfant préféré de Sully – est tué par balle lors de la première confrontation de la bataille finale, qui se déroule sur un navire de chasse marin réquisitionné par Quatrich. Sa famille pleure brièvement mais part affronter leur adversaire une dernière fois.

Kiri et Tuk parviennent à se faire capturer à nouveau, avec Quatrich tenant un couteau sur la gorge de Kiri alors que Sully le confronte. Sneaky Neytiri donne au méchant un avant-goût de sa propre médecine en menaçant Spider. Quatrich fait brièvement semblant de ne pas se soucier de son fils en quelque sorte, mais finalement cède et laisse Kiri partir.

Ateliers du 20ème siècle



Cela laisse Sully et Quatrich avoir une intense confrontation en tête-à-tête alors que le navire coule (il se cabre même comme le Titanic). Kiri et Spider parviennent à s’enfuir dans l’eau, tandis que Neytiri et Tuk tentent de s’échapper par les entrailles du navire avant de se retrouver piégés.

C’est un appel serré, mais Sully parvient à vaincre Quatrich dans leur méchant combat sous-marin et le laisse pour mort. Sully s’échappe avec l’aide de Lo’ak et de la technique de respiration qu’il a apprise avec Metkayina, avec l’ami tulkun Payakan pour la dernière ligne droite.

Kiri utilise sa connexion avec Eywa pour créer un chemin de poissons bioluminescents pour Neytiri et Tuk, leur permettant de nager en toute sécurité.

Ateliers du 20ème siècle



Spider prend la décision moralement décente mais logiquement discutable de sauver le Quatrich inconscient avant qu’il ne se noie. Le méchant s’envole sur son ikran car il doit revenir dans une suite, tandis que Spider retourne dans sa famille Na’vi. Développement du caractère pour tout le monde.

Dire au revoir

Après la bataille, Sully et Neytiri déposent leur fils perdu Neteyam dans l’océan. Son corps est embrassé par les algues, laissant entendre qu’il retourne à Eywa. À la suite de leur perte, la famille est également acceptée par le clan Metkayina, habitant de l’océan, comme la leur.

Ateliers du 20ème siècle



Sully et Neytiri se rendent à la Grotte des Ancêtres et se connectent à l’arbre spirituel de Metkayina, leur permettant de communier avec Eywa. Cela leur permet de voir Neteyam, qui oscille entre son adolescence et un enfant alors qu’il parle à Sully. Cela suggère que l’être qu’ils ont rencontré est un mélange de l’énergie spirituelle de Neteyam et des souvenirs que ses parents ont de lui.

Sully accepte qu’ils ne peuvent pas continuer à fuir les envahisseurs humains – ils doivent se battre. Je suppose que cela arrivera dans Avatars 3, 4 et 5 (sortie prévue en 2024, 2026 et 2028). Le plan final voit Sully ouvrir les yeux, reflétant la fin du premier film.

Y a-t-il un teasing post-générique ?

Vous n’avez pas besoin de regarder la longue séquence de crédits d’Avatar: The Way of Water pour un indice sur le troisième film, il n’y a pas de scène de mi- ou post-crédits. Il y a cependant de belles interprétations de certaines images du film dans la séquence de générique initiale, donc cela vaut la peine de rester pour cela.

Vous voudrez peut-être aussi aller aux toilettes ou prendre l’air après avoir été assis pendant plus de trois heures.

Ateliers du 20ème siècle



Questions sans réponse

C’est quoi le problème avec Kiri ? Elle a une crise lorsqu’elle se connecte à Grace à travers l’arbre – probablement parce qu’elle et sa défunte mère partagent la même âme ou quelque chose – mais semble avoir un lien plus profond avec la flore et la faune de Pandore que les autres Na’vi.

Spider a-t-il fait savoir à Sully et Neytiri qu’il avait sauvé leur ennemi meurtrier ? Il est probable que Quaritch se développera considérablement dans d’autres suites, car il a développé un lien avec son fils et adopte certaines des méthodes Na’vi.

Pourquoi l’introduction de la substance miracle qui peut stopper le vieillissement humain était-elle si désinvolte ? C’est bien plus intrigant que l’unobtanium, le précieux minéral que la RDA recherchait dans le premier film.

Qu’est-il arrivé à Ian Garvin (Jemaine Clément), le biologiste marin qui semblait sympathique aux indigènes de Pandora, après la destruction du baleinier ? Il semblait être un allié potentiel pour les Na’vi.

Pourquoi voyons-nous si peu d’envahisseurs humains ? Le général Frances Ardmore (Edie Falco) est assez intense mais est fondamentalement oublié après avoir confié sa mission à Quaritch. Elle apparaît également dans qui est basé sur le premier brouillon de Cameron pour la suite, et révèle davantage d’événements entre les films.

À quoi ressemble la Terre dans cet univers maintenant ? Nous n’en avons qu’un aperçu dans le premier film, mais cela doit être plutôt mauvais, puisque la RDA essaie de faire de Pandora une nouvelle maison pour l’humanité.