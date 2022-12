“Avatar : la voie de l’eau” dépasse le milliard de dollars dans le monde

Avatar : la voie de l’eaule film de trois heures et dix minutes de James Camerona frappé 1,17 milliard de dollars dans le mondeselon un rapport de Variety Friday.

The Way of Water est désormais le troisième film à franchir la barre du milliard de dollars pendant la pandémie, avec Spider-Man : Pas de retour à la maison à 1,9 milliard de dollars et Top Gun : Maverick à 1,5 milliard de dollars. C’est aussi la sortie internationale la plus rentable de 2022. Avec Acquisition par Disney de 21st Century Fox en 2019la franchise Avatar fait désormais partie de la maison de la souris.

The Way of Water est une suite d’Avatar de 2009, une histoire de style Danse avec les loups qui a ébloui le public avec des visuels 3D à couper le souffle, et est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Le succès de The Way of Water au box-office survient alors que plusieurs films ont été bombardés tout au long de la pandémie, notamment Morbius, Adam noir et L’Homme du Nord. Avec une concurrence accrue dans l’espace de streaming et les améliorations technologiques des cinémas maison, les habitudes de visionnage changent.

James Cameron a dit que la voie de l’eau doit être la quatrième du cinquième film le plus rentable à l’équilibre. Ce chiffre pourrait être quelque peu élevé car le seuil de rentabilité est plus proche de 1,4 milliard de dollars, ont déclaré des sources proches de la production à Variety.