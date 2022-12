“Avatar : la voie de l’eau” démarre en douceur au box-office

Après trois années de pandémie au box-office, Hollywood voulait désespérément que «Avatar: The Way of Water», la suite du film le plus rentable jamais enregistré, arrive comme un tsunami de vente de billets. Des sondages qui suivent l’intérêt du public ont suggéré que “The Way of Water” pourrait atteindre jusqu’à 175 millions de dollars en ventes de billets le week-end d’ouverture aux États-Unis et au Canada.

Il ne devait pas être.

Le film événementiel ultra-coûteux a collecté environ 134 millions de dollars dans les cinémas nord-américains au cours de ses trois premiers jours, selon Comscore, qui compile les données de billetterie. Réalisé par James Cameron et revisitant le monde fantastique de Pandora, “The Way of Water” a coûté à Disney environ 600 millions de dollars pour sa fabrication et sa commercialisation. Trois autres suites sont prévues.

Mais il y a peut-être encore un moyen pour «The Way of Water» de devenir un gros mastodonte bleu – dépassant peut-être même les 2 milliards de dollars de ventes mondiales qui Cameron a publiquement établi comme la référence du succès financier, compte tenu des coûts de production et de commercialisation stratosphériques du film. Considérez ce qui s’est passé avec le premier “Avatar” en 2009. Il est arrivé à 77 millions de dollars et a atteint 2,9 milliards de dollars bruts dans le monde.

“Ce n’est pas le genre de film que vous pouvez analyser en regardant comment s’est passé le premier week-end”, a déclaré Richard L. Gelfond, directeur général d’IMAX Corporation. « Tout dépend de la façon dont ça tient. Je pense que les jambes vont être vraiment fortes.