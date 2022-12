“Avatar : la voie de l’eau” : a-t-il une scène post-générique ?

Le tant attendu Avatar : la voie de l’eau atterri dans les salles Vendredinous offrant un nouveau régal visuel du réalisateur légendaire James Cameron. La suite continue le récit épique de la 2009 d’origineavec Sam Worthington et Zoé Saldaña de retour en tant que héros Na’vi Jake Sully et Neytiri.

Il dure également plus de trois heures, vous êtes donc probablement curieux de connaître les scènes de mi- ou post-générique que Univers cinématographique Marvel a nous a conditionnés à attendre. Non, Avatar : The Way of Water n’a pas de scène supplémentaire pendant ou après le générique. Nous ne recevons pas non plus d’œufs de Pâques ni de message “Jake Sully reviendra”, cela coupe simplement le logo du studio.

Cameron a probablement décidé que la fin nous laissait assez à mâcher en attendant Avatar 3, qui est sortie prévue en 2024 (avec 4 et 5 à suivre en 2026 et 2028).

La séquence de crédits initiale comprend cependant de belles interprétations des images du film, vous voudrez peut-être rester pour cela. Sinon, vous pouvez en toute confiance enlève ces lunettes 3D et aller aux toilettes ou prendre l’air. La voie de l’eau touchera probablement dans quelques mois, vous pourrez alors revoir Pandora.