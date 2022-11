‘Avatar’ et le mystère du blockbuster en voie de disparition

Hill avait 17 ans à l’époque et vivait avec ses parents à Borås, en Suède. Il a d’abord vu “Avatar” au cinéma local et s’est réveillé le lendemain en se sentant vide et perdu. Sur les forums Avatar, il en a trouvé d’autres qui se sentaient pris au piège, qui aspiraient à une chance de recommencer sur Pandora ou rêvaient de mener un style de vie Na’vi ici sur terre. Certains d’entre eux ont reconnu la futilité du sentiment. D’autres sont partis à la recherche d’un sentiment d’évasion, en voyant le film encore et encore et en réfléchissant à des conseils pour améliorer leur propre vie. “Commencez à vivre comme Neytiri”, a écrit l’un d’eux, “en contact avec la nature, l’environnement, et sans être gourmand et gaspilleur”. Hill appartenait au deuxième groupe. Il a commencé à lire la philosophie. Il a consacré plus de temps à communier avec la nature. « J’allais dans les bois et j’y passais du temps à faire de la randonnée », dit-il. « ‘Avatar’ m’a donné l’impression que je pouvais m’asseoir dans une forêt et juste être.

D’abord, on a dit que James Cameron n’était pas à la hauteur de la réalité. Fin 2009, avant la sortie d'”Avatar”, les sceptiques ont averti que le géant des effets visuels ne récupérerait jamais son budget surnaturel, estimé à plus de 237 millions de dollars. En un peu plus de deux semaines, il a rapporté 1 milliard de dollars, apaisant les sceptiques, au moins temporairement. Après cela, l’histoire s’est inversée : la réalité n’était pas à la hauteur de “Avatar”. La condition portait différents noms : syndrome « Avatar », dépression post-pandorienne ou PADS (syndrome de dépression post-« avatar »). Il a été marqué par le désespoir et les idées suicidaires, provoqués par le fossé insurmontable entre la vraie vie et le CGI Eden de Cameron.

Hill a vu “Avatar” quatre fois, une fois voyageant même une heure jusqu’à Göteborg, à l’époque la ville la plus proche avec un théâtre équipé en 3D. Finalement, avec deux amis qu’il a rencontrés en ligne, il a lancé son propre forum de fans, Tree of Souls, du nom du site sacré où les Na’vi vont pour découvrir l’interdépendance de toutes choses. Dans la salle de discussion, il a rencontré une femme nommée Heather, qui avait également souffert de dépression post-« Avatar ». Après avoir envoyé des messages sur le film, ils sont passés à des préoccupations plus métaphysiques. “Aucun de nous n’était le genre de personne qui avait déjà cherché un partenaire”, dit-il. “Mais quelques semaines après avoir commencé à parler, nous avons en quelque sorte réalisé:” Huh, nous ressentons quelque chose ici. “” En 2012, le couple s’est rencontré pour la première fois lors d’un événement “Avatar” en personne à Seattle. Deux ans plus tard, ils se sont mariés en Suède. Le couple vit maintenant dans le nord-ouest du Pacifique, où Hill, devenu citoyen américain l’année dernière, travaille comme développeur de jeux vidéo. “Ma vie serait très, très différente si je n’avais pas fini par voir ce film en 2010”, dit-il.

Hill fonctionne toujours Arbre des âmes, l’un des rares forums de fans “Avatar” survivants. Aujourd’hui, le site est principalement une spéculation sur “Avatar : la voie de l’eau”, la première d’une série de quatre suites longtemps retardées qui transformeront “Avatar” en une franchise. “The Way of Water”, qui a été tourné en même temps qu’un troisième film (et une partie d’un quatrième) qui n’a pas encore de titre, arrive dans les salles le 16 décembre. Interrogé sur ses plans pour la première, Hill était nonchalant. Bien que “Avatar” ait changé le cours de toute sa vie – sans doute plus que même celle de James Cameron – il ne pense pas vraiment que le film ait quelque chose de spécial. C’était juste la chose qui est arrivée à croiser son chemin au moment où il cherchait déjà. “Peut-être que si ce n’était pas ‘Avatar’, quelque chose d’autre serait arrivé”, dit Hill. Il considère la suite comme un autre film. “Ça va être vraiment intéressant à voir, mais ce n’est pas comme si je comptais les jours.”

De toutes les questions soulevé par “Avatar: The Way of Water”, le plus pressant semble être: “Qui a demandé cela?” Bien que le premier “Avatar” ait été le film le plus rentable au monde non pas une, mais deux fois, reprenant le titre de “Avengers : Endgame” après une réédition en 2021 en Chine, sa renommée la plus souvent citée est son surprenant manque d’impact culturel. . Alors que des films d’envergure et d’ambition similaires – “Star Wars”, “Jurassic Park”, “Iron Man” – ont engendré des fandoms et des citations, des mèmes partageables et des produits sous licence, “Avatar” a surtout engendré des punchlines. À l’occasion du cinquième anniversaire du film, Forbes a annoncé, “Il y a cinq ans, ‘Avatar’ a rapporté 2,7 milliards de dollars mais n’a laissé aucune empreinte dans la culture pop.” Quelques années plus tard, Buzzfeed a lancé un quiz intitulé, “Vous souvenez-vous de quoi que ce soit à propos de ‘Avatar’?” défiant les lecteurs de répondre à des questions basiques telles que “Quel est le nom du personnage principal masculin dans ‘Avatar’?” et “Lequel de ces acteurs a joué le rôle principal masculin?”

Même si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, il y a de fortes chances que vous ayez vu “Avatar”. (Selon une étude réalisée par la société de recherche sur les consommateurs MRI-Simmons, on estime qu’un adulte américain sur cinq l’a vu au cinéma.) Pour vous rafraîchir la mémoire, un bref aperçu de l’intrigue : L’année est 2154. attendre, est une balle. À quatre années-lumière de là, sur une lune habitée appelée Pandora, une organisation appelée Resources Development Administration extrait un minéral appelé unobtanium. Ce n’est pas une mission de va-et-vient. L’air de Pandora est toxique pour les poumons humains et les opérations minières sont combattues par les Na’vi, un groupe indigène qui vit de la terre et qui se méfie à juste titre du «peuple du ciel». Pour apprendre l’esprit Na’vi et protéger ses propres investissements, la RDA finance un projet parallèle appelé le programme Avatar, dans lequel les scientifiques créent des clones Na’vi qui peuvent être pilotés par des humains. Chacun de ces « avatars » correspond à l’ADN d’un seul chercheur. Lorsqu’un chercheur meurt avant que son avatar ne soit complètement formé, son frère jumeau est sollicité pour reprendre son rôle. Jake Sully, joué par Sam Worthington, est un ex-Marine paraplégique. Dans ce corps d’avatar, il découvre une nouvelle liberté. Ce qui suit est essentiellement ce à quoi vous vous attendez : Guy devient natif, change d’avis, sauve la race locale des siens.

“Avatar” a été mentionné pour la première fois dans la presse en 1996. Avant qu’une seule image ne soit tournée, le film était annoncé comme une sorte de prophétie. Un gros titre du Tampa Bay Times a annoncé, “Des acteurs synthétiques joueront dans ‘Avatar’.” À ce moment-là, la capture de mouvement était pratiquement de la science-fiction, et CGI avait principalement été utilisé pour rendre des créatures ou des effets non humains (les dinosaures de «Jurassic Park», par exemple). Cameron promettait un mariage des deux qui produirait des humanoïdes réalistes. Il découvrirait bientôt que la technologie n’était pas encore là. Après “Titanic” en 1997, “Avatar” a été mis de côté alors que Cameron commençait à résoudre les problèmes technologiques. Entre-temps, il a produit un documentaire académiquement peu recommandable sur le tombeau perdu de Jésus. Il a conçu et construit un sous-marin, puis l’a piloté au fond de la fosse des Mariannes.