‘Avatar’ et le mal de tête du cinéma à haute fréquence d’images

Malgré tous les éloges prodigués sur le caractère convaincant, immersif et détaillé de Pandora dans «Avatar: The Way of Water», un aspect de l’imagerie est extrêmement distrayant: l’utilisation par le réalisateur James Cameron d’une fréquence d’images élevée. Si vous avez vu le film dans un cinéma de premier ordre et que vous avez remarqué que certains moments avaient le vernis brillant, presque hyper-réel d’un feuilleton, c’est parce qu’il utilise un outil qu’aucun cinéaste n’a encore réussi à rendre attrayant à grande échelle.

Les films sont une succession d’images fixes, diffusées très rapidement. La fréquence d’images est simplement la vitesse à laquelle ces images fixes sont capturées par la caméra et ensuite projetées sur le spectateur. Au début de l’ère du son, la cadence était normalisée à 24 images par seconde.

Ce chiffre est resté bloqué pour plusieurs raisons, mais lorsque j’ai écrit à ce sujet en 2016, l’éditeur Dean Goodhill a proposé une explication convaincante. À la fin des années 1920, 24 images par seconde atteignaient un point idéal. Allez plus lentement, et le son serait boueux. Allez plus vite, et vous auriez du mal à faire inscrire des images sur les stocks de films de l’époque.

Mais pour certains réalisateurs et directeurs de la photographie, en particulier ceux qui s’intéressent à l’action rapide, 24 images par seconde ont toujours été insuffisants. Lorsqu’un objet se déplace trop rapidement sur l’écran, les spectateurs peuvent voir un flou. Si les films ajoutaient seulement plus d’images, selon l’argument, alors un vaisseau spatial pourrait passer d’un bout à l’autre d’un écran géant, et le public le verrait avec une clarté parfaite à chaque point de sa trajectoire. Des cadres supplémentaires facilitent également, en théorie, le traitement de la 3D numérique par notre cerveau.