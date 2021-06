« Avatar », Devolver Digital et « Mario + Lapins Crétins »

L’Electronic Entertainment Expo (E3) revient après un an de congé en raison de la pandémie de COVID-19. L’événement de cette année sera uniquement en ligne et se déroulera du samedi au mardi avec une multitude de briefings d’entreprises telles que Microsoft et Nintendo.

USA TODAY suivra toutes les annonces de l’E3 et a déjà suivi les nouvelles et les mises à jour du Summer Game Fest, qui a commencé jeudi, y compris la date de sortie de « Elden Ring », un jeu longuement taquiné par From Software, le studio derrière » Dark Souls » et « Bloodborne », et le créateur de Game of Thrones George RR Martin.

Parmi les autres jeux dont beaucoup sont les plus attendus, les mises à jour sont « Halo Infinite », attendue plus tard cette année pour les PC Xbox Series X/S, Xbox One et Windows, et le contenu téléchargeable « Marvel’s Avengers » Black Panther.

Le maire de Los Angeles, Eric Garretti, est apparu dans une apparition vidéo dans le pré-spectacle en direct de l’E3 pour souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs en ligne et pour dire: « Nous avons hâte de vous voir en personne en 2022 ».

L’esthétique indé de Devolver Games

Devolver Digital a présenté un quatuor de jeux vidéo produits de manière indépendante, présentés dans des sketches qui se moquaient de l’idée de services d’abonnement, vantant son propre Devolver MaxPass + imaginaire.

Les fans de « The Seven Samurai » et d’autres films de samouraï voudront découvrir « Trek to Yomi », un jeu de plateforme de combat qui sortira sur PlayStation 5, Xbox Series S/X et PC en 2022. Démonstration en noir et blanc avec une fidélité cinématographique . Vous êtes un samouraï solitaire cherchant à accomplir un vœu et à protéger sa ville.

Pour jouer à l’épée avec une sensation plus rapide à la première personne, il y a « Shadow Warrior 3 », un jeu de combat furieux qui ressemble à « Doom » se déroulant dans un pays mythique qui évoque la tradition japonaise. À venir sur PlayStation 4, Xbox One, PC plus tard cette année.

Un autre jeu au look unique, « Wizard with a Gun », se déroule dans un style animé coloré. Le jeu coopératif en ligne, qui arrivera sur Nintendo Switch et PC en 2022, met en scène des sorciers combattant dans une bataille pour la survie.

Voici un jeu de cartes avec une torsion. « Inscryption », qui arrivera sur PC en 2021, est un jeu de cartes qui va au-delà des cartes dans d’autres énigmes effrayantes et horreur psychologique.

Et un prochain jeu Nintendo Switch fait un pied de nez à l’espace téléchargé numériquement. « Demon Throttle » ne sera disponible en format physique qu’à son arrivée en 2022. Le jeu classique de haut en bas implique des armes à feu, des vampires et des démons.

Un premier aperçu de ‘Avatar: Frontiers of Pandora’

Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a clôturé l’événement de l’éditeur de jeux vidéo avec un premier aperçu de « Avatar: Frontiers of Pandora », le jeu vidéo basé sur le film fantastique de James Cameron. Il sera lancé en 2022.

Le jeu sera développé par le studio Massive Entertainment, qui a déjà travaillé sur Tom Clancy’s The Division 2. Il est décrit comme un jeu d’action-aventure à la première personne conçu exclusivement pour les consoles et PC de nouvelle génération. Les joueurs incarneront Na’vi et exploreront une partie inédite de Pandora.

Invités spéciaux : Mario et Luigi

Les personnages excentriques d’Ubisoft ressemblant à des lapins reviennent dans un nouveau jeu mettant en vedette les icônes Nintendo Mario et Luigi, appelé « Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope ». Seulement au lieu de piétiner, Mario et Luigi sont armés de blasters qui tentent de sauver la galaxie. Le jeu sera lancé en novembre 2022 sur Nintendo Switch.

‘Far Cry 6’: Apprenez à connaître le méchant du jeu

Ubisoft a présenté aux joueurs Antón Castillo, le méchant central joué par l’acteur Giancarlo Esposito, connu plus récemment pour son travail sur la série Disney Plus « The Mandalorian ». La prochaine saga de la série de jeux de tir à la première personne, connue pour ses méchants mémorables, permettra désormais aux joueurs d’assumer les rôles de ces méchants clés dans le cadre de son Season Pass arrivant après le lancement du jeu.

« Assassin’s Creed Valhalla » : quelle est la prochaine étape ?

Toujours amoureux de l’aventure d’inspiration viking ? Valhalla, sorti en novembre dernier, présentera plusieurs nouvelles mises à jour, dont une deuxième extension appelée « Le siège de Paris », ainsi que de nouvelles quêtes et festivals chronométrés. D’autres avantages tels que les épées à une main seront bientôt ajoutés.

‘Just Dance 2022’

De tous les Guitar Heroes et Rock Bands et d’innombrables autres joueurs de jeux musicaux vus, le seul jeu qui a résisté à l’épreuve du temps est Just Dance. Pour commémorer la sortie de Just Dance 2022, l’artiste Todrick Hall a annoncé qu’une version spéciale de sa chanson Nails, Hair, Hips, Heels apparaîtra sur la prochaine version du jeu, disponible sur consoles de salon le 4 novembre.

‘Riders Republic : Pour votre amateur de sensations fortes

Le jeu de sports extrêmes propose une variété de sports, notamment le snowboard, le vélo tout terrain et d’autres activités. Des images du jeu montrent ce qui semble être un monde ouvert où les joueurs rechercheront et termineront divers événements pour renforcer votre expérience et gagner de nouveaux équipements. Vous pouvez également courir avec des jetpacks. Enorme bonus. Parfait pour les fans de jeux comme Tony Hawk ou SSX. Cependant, il existe des possibilités de se détendre et d’explorer des points de repère. Le jeu sort le 2 septembre.

Rocksmith+ : Une autre façon d’apprendre la guitare

Je parie que vous ne vous attendiez pas à ce que l’événement du jeu vidéo propose des outils pour apprendre les instruments de musique. Rocksmith, le jeu musical de longue date d’Ubisoft, aide les utilisateurs à apprendre à jouer de la guitare acoustique ou électrique. Vous vous connectez à un appareil mobile, un PC ou une console de jeux vidéo pour apprendre à partir d’un large catalogue de chansons, avec de nouveaux arrangements à venir chaque semaine.

Parmi certaines des fonctionnalités clés à venir bientôt sur le nouveau Rocksmith+ : détection avancée des notes, commentaires en temps réel, recommandations personnalisées et leçons vidéo. Les utilisateurs peuvent également adapter l’expérience à leur rythme. Le service de musique interactive par abonnement sera lancé plus tard cette année. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour participer à la version bêta de Rocksmith+ sur ubisoft.com.

« Rainbow Six : Extraction »

Dans le dernier chapitre de la franchise Tom Clancy d’Ubisoft, les joueurs travailleront en tant qu’opérateurs spéciaux luttant contre une mystérieuse menace extraterrestre. Les images du jeu présentent des créatures lentes avec des pointes tentant de vaincre une équipe d’opérateurs armés.

Les extraterrestres peuvent apparemment changer de consistance, passant d’une forme solide à une vase noire pour se déplacer rapidement. Le jeu sera lancé le 16 septembre sur PC et consoles de salon. C’est une expérience coopérative traditionnelle où les joueurs feront équipe en ligne. Chaque spécialiste propose des capacités et des améliorations uniques au fur et à mesure de sa progression. Un problème intéressant est que les joueurs peuvent disparaître au combat et ne peuvent pas opérer tant qu’ils ne sont pas secourus par leurs coéquipiers. L’extraction ajoutera également un jeu croisé entre les plates-formes.

