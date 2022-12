Avatar 2 vs Avatar Box Office Collection jour 1 : le spectacle visuel de James Cameron pour enregistrer des numéros historiques le jour de l’ouverture

Le réalisateur hollywoodien James Cameron fait un retour à la réalisation après 13 ans avec Avatar: The Way of Water, qui fait suite à l’histoire de son dernier réalisateur révolutionnaire Avatar en 2009. Le film n’a pas seulement reçu un accueil enthousiaste lors des premières projections médiatiques, mais il a également suscité une réponse fabuleuse dans les réservations à l’avance. Le spectacle visuel devrait enregistrer des chiffres historiques dans le monde entier lors de sa journée d’ouverture.

Selon les rapports, le film sortira le 16 décembre sur 50 000 écrans gigantesques à travers le monde, ce qui aura sûrement l’avantage au box-office. Pour les non-initiés, l’Avatar 2009 a été la sortie la plus rentable de tous les temps avec une collecte de 2,9 milliards de dollars dans le monde.

Selon les experts du commerce, les projections du box-office du week-end d’ouverture ont été épinglées à 150-175 millions de dollars minimum en Amérique du Nord. Le film a également marqué une sortie en Chine, ce qui augmentera encore les chances de rentabilité. Le casting vedette du film comprend Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Edie Falco et Jemaine Clement.

En parlant de sa sortie en Inde, la suite d’Avatar est sur le point de faire une ouverture massive en gagnant Rs 30-40 crore le jour 1, avec une vente estimée à 4 41 960 billets pour le week-end d’ouverture. Il y a aussi une forte possibilité que le film franchisse même la barre des Rs 40 crore le premier jour.

La suite d’Avatar devrait également avoir un avantage dans le jeu des pas. En regardant ses concurrents précédents, Avatar partie 1 avait bénéficié d’une réponse massive avec plus de 9,80 crore de pas, Avengers: Fin de partie avait enregistré 9,55 crore de pas tandis que Star Wars – Le réveil de la force avait enregistré 10,90 crore de pas.

Compte tenu du nombre considérable de réservations anticipées et attendues, Avatar: The Way of Water a été estimé à gagner un minimum de Rs 300 crore au cours de sa durée de vie au box-office indien. Le film devrait devenir la deuxième plus grande sortie après Avengers Endgame, qui avait collecté Rs 370 crore rien qu’en Inde.

La suite se déroule plus d’une décennie après les événements de son prédécesseur et raconte l’histoire de “la famille Sully” (Jake, Neytiri et leurs enfants), les problèmes qui les suivent, les efforts qu’ils déploient pour se protéger mutuellement, les les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent, selon un synopsis.