Avatar 2 US Box Office : le film de James Cameron doublera le montant du film de 2009 lors de son week-end d’ouverture ; La Chine fait face à cet obstacle

Avatar The Way Of Water (Avatar 2) est le film que le monde attend. Le film de James Cameron reçoit déjà des critiques stupéfiantes pour être un spectacle visuel fantastique. Cette fois, les Sully se déplaceront du côté de la mer de Pandore avant de combattre les gens du Ciel. Le film vise un premier week-end d’ouverture mondial de 450 à 550 millions de dollars. Cela a été déclaré par The Hollywood Reporter. En ce qui concerne le box-office américain, les chiffres d’ouverture sont censés se situer entre 150 et 175 millions de dollars. C’est une somme énorme si on la compare à l’Avatar original sorti en 2009.

Maintenant, selon un rapport de Variety, Avatar 2 a déjà réalisé 38 millions de dollars via des réservations à l’avance en Amérique du Nord. Le film original avait rapporté 77 millions de dollars lors du week-end d’ouverture. Avatar est déjà défini pour le double du montant. Les chiffres d’ouverture en termes de réservation à l’avance sont meilleurs que Top Gun Maverick et Jurassic Park World Dominion. Mais il serait inférieur à Black Panther : Wakanda Forever et Doctor Strange : In The Multiverse Of Madness. Mais le battage médiatique monte à mesure que le week-end approche.

Avatar The Way Of Water est réalisé avec un budget de 350 à 400 millions de dollars. Il faut un week-end époustouflant pour prendre ce bon départ. Le film doit rapporter plus de deux milliards de dollars au box-office pour être une entreprise vraiment rentable. Le meilleur début d’ouverture a été celui de Marvel’s Spider Man: No Way Home. Il a rapporté 583 millions de dollars au box-office lors de sa sortie en décembre 2021. D’autre part, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, a rapporté 449 millions de dollars. Ces deux films ne sont pas venus en Chine.

Avatar 2 sortira en Chine, mais l’un des problèmes est l’énorme épidémie de coronavirus dans la capitale Pékin. Voyons si cela affecte énormément le film.