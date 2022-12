Avatar 2 The Way Of Water India Box Office: le film de James Cameron rapporte Rs 249 crores en Inde, bat The Jungle Book

Avatar 2 The Way Of Water se porte bien mieux que de nombreuses versions de Bollywood ces derniers temps. Les foules dans les théâtres le week-end sont assez bonnes. Le film réalisé par James Cameron se porte bien dans toute l’Inde avec des fans qui deviennent gaga sur les visuels. Il a une journée d’ouverture fracassante ratissant Rs 41 crores en Inde. C’était juste derrière Avengers: Fin de partie qui a fait Rs 53 crores. Avatar 2 The Way Of Water est une autre victoire pour Disney Studios en Inde. Le film a fait Rs 249 crores jusqu’à présent. Il semble facilement réglé pour Rs 400 crores de l’Inde même. L’ouverture au box-office américain n’avait pas été aussi bonne.

Le film a battu Le Livre de la Jungle au box-office. Il avait fait Rs 246 crores. Maintenant, la cible est Spider Man No Way Home. Il devrait traverser ses collections d’ici aujourd’hui. Il reste à voir s’il bat la durée de vie de Avengers Endgame qui est un énorme Rs 437 crores.

Top 5 des films hollywoodiens en Inde Collections brutes au box-office. 1. #Vengeurs Fin de partie : 437 crores. 2. #Vengeurs Guerre d’infini : 290 crores. 3. #Homme araignée No Way Home : 255 crores. 4. #Avatar 2 : 249 millions de roupies ** 5. Le Livre de la Jungle : 246 millions de roupies. LetsCinema (@letscinema) 24 décembre 2022

Avatar 2 The Way Of Water fonctionne très bien et nous n’avons pas encore obtenu les chiffres du dimanche. Dans le film, nous voyons comment Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) cherchent refuge auprès des Sea People alors que les Sky People reviennent pour capturer les forêts de Pandora. Ils sont maintenant parents de quatre enfants. Les points forts sont les superbes visuels mais l’histoire est trop étirée et basique. Cela a bouleversé certains critiques. De nombreux téléspectateurs ont déclaré que l’intrigue Avatar était un meilleur film. Le film met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Stephen Lang et d’autres. Il doit gagner plus de deux milliards de dollars pour être qualifié de véritable succès.