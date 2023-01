‘Avatar 2’, ‘M3GAN’ conservent les premières places au box-office

De nouveaux films comme «Plane» et «House Party» n’étaient pas à la hauteur de «Avatar: The Way of Water» et de l’horreur de la poupée tueuse «M3GAN» au box-office ce week-end. Les deux restes ont de nouveau dominé les classements selon les estimations du studio dimanche.

La première place pour le cinquième week-end consécutif était la suite “Avatar” de James Cameron, qui a rapporté environ 31,1 millions de dollars jusqu’à dimanche. Ce total atteindra probablement 38,5 millions de dollars d’ici la fin des vacances de Martin Luther King lundi. Dimanche, le total national du film s’élevait désormais à 562,9 millions de dollars (le 13e plus gros de tous les temps) et son total mondial à 1,89 milliard de dollars. “Avatar 2” doit dépasser 1,92 milliard de dollars pour l’emporter sur “Spider-Man: No Way Home”, qui est actuellement le sixième film le plus rentable de tous les temps dans le monde.

“Il y avait tellement d’attentes et beaucoup d’opposants ce week-end d’ouverture”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias pour Comscore. “Mais ‘Avatar’, pour un film de James Cameron, progresse à une vitesse fulgurante dans le palmarès du box-office national et mondial. Je pense qu’il a toujours su que ce serait un film à 2 milliards de dollars.

La deuxième place est revenue à “M3GAN” d’Universal et Blumhouse qui, lors de son deuxième week-end dans les salles, a ajouté 17,9 millions de dollars jusqu’à dimanche et environ 21,2 millions de dollars, lundi compris. Le thriller au budget modeste qui a coûté 12 millions de dollars à produire a rapporté 59,8 millions de dollars en Amérique du Nord.

Les films d’horreur enregistrent généralement des baisses très importantes des ventes de billets le deuxième week-end, mais « M3GAN » n’a chuté que de 41 %. Dergarabedian a déclaré que c’était presque du jamais vu pour une image d’horreur et qu’elle montrait “une endurance de classe mondiale”.

Universal a également remporté la troisième place, avec “Le Chat Potté : Le Dernier Vœu”, que le public a continué à rechercher dans les salles, même s’il est actuellement disponible à la location à la maison. Le film d’animation familial a ajouté 13,4 millions de dollars lors de son quatrième week-end, portant son total national à 110,3 millions de dollars.

“A Man Called Otto”, de Columbia Pictures, s’est étendu à 3 802 cinémas ce week-end, ajoutant 12,7 millions de dollars jusqu’à dimanche et 15 millions de dollars lundi compris, pour prendre la quatrième place. Réalisé par Marc Forster, l’adaptation de “A Man Called Ove” avec Tom Hanks s’avère être une rareté sur le marché théâtral en tant que drame destiné aux adultes qui se porte bien.

La photo d’action de Gerard Butler “Plane”, une acquisition de Lionsgate pour une sortie en Amérique du Nord, a complété le top cinq avec 10 millions de dollars mieux que prévu au cours de ses trois premiers jours. Dans le film, Butler incarne un pilote dont le crash sur une île n’est que le premier de ses ennuis. Sur l’île, la plupart des passagers sont pris en otage. “Plane” a obtenu des critiques supérieures à la moyenne avec 75 % de critiques positives de la part des critiques sur Rotten Tomatoes.

La sixième place est allée à la deuxième nouveauté majeure de ce week-end, “House Party”, un redémarrage du tube de Reginald Hudlin de 1990 qui a engendré plusieurs retombées. Le film, qui a rapporté 3,9 millions de dollars jusqu’à dimanche à partir de 1 400 emplacements, était à l’origine conçu comme une propriété directement sur HBO Max, mais Warner Bros. a pivoté vers une sortie en salles comme un geste pour le public et les exposants avides de nouveaux films. La comédie destinée aux jeunes et classée R n’a pas obtenu de bons résultats auprès des critiques.

Dans l’ensemble, le total du box-office sur trois jours rapportera environ 100 millions de dollars, ce qui n’est pas tout à fait aux niveaux d’avant la pandémie, mais toujours en hausse d’environ 44% par rapport au même week-end l’année dernière.

“Janvier ne sera pas le mois lent que nous pensions. C’est une excellente combinaison de films qui ne sont pas seulement dominés par “Avatar : la voie de l’eau” », a déclaré Dergarabedian. “Les cinémas ont besoin de films et les studios les fournissent.”

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore, avec du mercredi au dimanche entre parenthèses. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. “Avatar : la voie de l’eau”, 31,1 millions de dollars.

2. “M3GAN”, 17,9 millions de dollars.

3. “Le Chat Potté : Le Dernier Vœu”, 13,4 millions de dollars.

4. “Un homme appelé Otto”, 12,7 millions de dollars.

5. “Avion”, 10 millions de dollars.

6. “Fête à la maison”, 3,9 millions de dollars.

7. « Black Panther : Wakanda Forever », 2,2 millions de dollars.

8. “La baleine”, 1,5 million de dollars.

9. “Je veux danser avec quelqu’un”, 1,2 million de dollars.

10. “Waltair Veeraya”, 905 000.

—-

Suivez AP Film Writer Lindsey Bahr sur Twitter: www.twitter.com/ldbahr.

Lindsey Bahr, Associated Press

