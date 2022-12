Avatar 2 : le drame fantastique de James Cameron a besoin de deux milliards de dollars pour récupérer l’intégralité de son budget ; voici les projections au box-office

Avatar : The Way Of Water est le film que le monde entier attend. Le budget du film de James Cameron est de 350 millions de dollars. Il lui faut un énorme week-end pour récupérer son budget. Tout le monde se demande comment Avatar 2 s’en sortira compte tenu de l’évolution de la scène après la pandémie. Eh bien, la nouvelle est qu’elle envisage maintenant un week-end d’ouverture de 150 millions de dollars. C’est une excellente nouvelle. The Wrap a déclaré qu’il examinait maintenant ce chiffre à partir de l’estimation précédente de 135 millions de dollars. Il va de soi qu’il lui faut battre le record d’Avatar sorti en 2009. Titanic de James Cameron est également le record le plus élevé avec 2,195 milliards de dollars. Après Titanic, c’est Avatar qui a franchi la barre des 2 milliards de dollars.

Le marché clé est la Chine. Ils s’attendent à ce que le film rapporte 200 millions de dollars à la nation. Le prochain est les États-Unis. The Wrap a déclaré avoir besoin de plus de deux milliards de dollars pour recouvrer en toute sécurité tous les coûts du budget et des promotions. Avatar: The Way Of Water met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Vin Diesel et d’autres. Il devrait rapporter plus de 150 millions de dollars aux États-Unis. Même en Inde, les chiffres sont encourageants.

C’est Spider Man : No Way Home qui a rapporté 1,9 milliard de dollars. En Inde, il est censé être supérieur à Rs 15 crores le jour de l’ouverture. C’est assez grand. Il devrait obtenir la plus grande ouverture de la Chine. Wakanda Forever s’est également très bien comporté au box-office indien. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Avatar 2. La première critique de Guillermo Del Toro, lauréat d’un Oscar, a augmenté l’anticipation. Il a dit que c’était un chef-d’œuvre visuel. Il a dit que James Cameron s’était surpassé à tous les niveaux avec ça.