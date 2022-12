‘Avatar 2’ fait des vagues avec des débuts nationaux de 134 millions de dollars

Avatar : la voie de l’eau n’a pas fait autant de bruit que beaucoup le pensaient, mais le spectacle à gros budget de James Cameron a tout de même contribué à donner vie au box-office ce week-end.

Selon les estimations du studio dimanche, la suite a rapporté 134 millions de dollars aux cinémas nord-américains et 300,5 millions de dollars à l’international pour une première mondiale de 434,5 millions de dollars.

Il est à égalité avec “The Batman” en tant que quatrième plus grand début national de l’année, derrière “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (187,4 millions de dollars en mai), “Black Panther: Wakanda Forever” (181 millions de dollars en novembre) et “Thor : Love and Thunder” (144,2 millions de dollars en juillet).

Les attentes étaient énormes pour “Avatar 2”, qui portait un prix rapporté de plus de 350 millions de dollars, la pression de suivre le film le plus rentable de tous les temps (en partie grâce à diverses rééditions) plus d’une décennie plus tard et le décourageant tâche de soutenir une activité d’exposition qui est encore loin d’être normale.

Cependant, tout «Avatar» est surdimensionné: les personnages Na’vi, la durée d’exécution (un stupéfiant de trois heures et 12 minutes), les avancées technologiques et la stratégie de sortie de 20th Century Studios et The Walt Disney Co.

Avatar 2 a fait ses débuts en Amérique du Nord jeudi

Au début du week-end, beaucoup s’attendaient à des débuts nationaux d’au moins 150 millions de dollars. Certains ont même dit 175 $ ou plus, mais le suivi n’a pas non plus été une mesure aussi fiable pendant la pandémie.