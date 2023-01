“Avatar 2” est déjà le 10e film le plus rentable jamais réalisé

Les observateurs du box-office ne s’attendent pas à ce que “Avatar 2” ralentisse de si tôt. Le film a une piste claire pour continuer à récolter des ventes de billets et devrait avoir une emprise ferme sur IMAX, Dolby et d’autres formats d’affichage haut de gamme jusqu’à la sortie de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” le mois prochain.

Ce chiffre en fait la version la plus rentable de 2022 et lui a permis de dépasser “Furious 7” de 2015 pour devenir le 10e film le plus rentable de tous les temps .

“Avatar: The Way of Water” a dépassé le box-office “Maverick’s” au cours de ses trois premières semaines seulement dans les salles, récoltant la somme étonnante de 1,51 milliard de dollars dans le monde depuis le 16 décembre selon Données Box Office Mojo .

“Je me demande vraiment quel genre de jambes cela va développer maintenant que nous ne sommes plus en vacances”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com, à CNBC Make It. “Le premier film n’a cessé d’aller et venir.”

C’est une bonne nouvelle pour Cameron, qui, à l’approche de la sortie du film, a affirmé qu’il lui faudrait gagner au moins 2 milliards de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité. Avec l’original “Avatar” (2,92 milliards de dollars) et “Titanic” (2,2 milliards de dollars), Cameron a maintenant réalisé trois des 10 plus gros blockbusters de tous les temps.

L’appétit mondial pour “Avatar 2” a aidé à porter le film. Alors que “Top Gun” a rapporté 718 millions de dollars aux États-Unis et 770 millions de dollars à l’étranger, 1,05 milliard de dollars de ventes de billets pour “Avatar” sont venus de l’étranger, le public américain contribuant pour un montant relativement modeste de 464 millions de dollars au 6 janvier.

“Avatar” ne se comporte pas non plus comme une suite typique. La plupart des suites des grandes franchises voient normalement des retours au box-office préchargés alors que les fans se précipitent vers les cinémas le week-end d’ouverture, puis chutent rapidement semaine après semaine, mais “Avatar” n’a pas connu de fortes baisses au cours de ses trois premières semaines.

“Il se comporte comme quelque chose que les gens n’ont pas vu à l’époque”, dit Robbins. “Il y a eu un retour à ‘Avatar’ d’une manière qui en fait un film original pour beaucoup de gens. Ils redécouvrent la franchise à travers cette suite.”

Reste à savoir s’il sera capable ou non d’égaler son prédécesseur et de devenir le film le plus rentable jamais réalisé, mais les performances de “Avatar: The Way of Water” jusqu’à présent rendent les prévisions de 2 milliards de dollars de Cameron bonnes.

“” Lorsque ce premier week-end n’a peut-être pas tout à fait atteint certaines des attentes haut de gamme, il a remis en question s’il pouvait y arriver “, dit Robbins. “Maintenant, nous y sommes et c’est plus de 1,5 milliard de dollars et a une piste assez saine pour composent beaucoup plus. Les chances sont donc meilleures que jamais.”

