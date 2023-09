Avantor® annonce un nouveau conseil consultatif scientifique

Le Conseil accélérera les solutions pour les clients des sciences de la vie ; Comprend des experts en sciences et technologies de fabrication de produits biologiques, en chimie et en thérapie génique

RADNOR, Pennsylvanie., 21 septembre 2023 /PRNewswire/ — Avantor, Inc. (NYSE : AVTR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services critiques pour les clients des secteurs des sciences de la vie et de la technologie, a annoncé aujourd’hui la création d’un nouveau conseil consultatif scientifique (SAB), qui fournira des conseils stratégiques et des conseils sur les activités de l’entreprise à moyen et à long terme. des efforts de recherche et de développement à long terme pour fournir des solutions au secteur des sciences de la vie, y compris aux clients biotechnologiques et pharmaceutiques.

Le SAB apporte à Avantor des connaissances et une expérience approfondies dans la recherche clinique, le monde universitaire et l’industrie, ainsi qu’une passion pour l’avancement de la science qui améliore la santé et le bien-être. En réunissant des experts ayant une expérience de travail dans des modalités innovantes, le SAB permettra à Avantor de mieux répondre aux besoins des clients ainsi qu’aux opportunités et défis émergents auxquels est confronté le secteur des sciences de la vie.

Ger Brophy, doctorat. et le vice-président directeur de la production BioPharma chez Avantor présidera le SAB. Les membres initiaux comprennent : Brendan HughesPh.D., consultant et ancien vice-président directeur de la fabrication mondiale chez Bristol Myers Squibb ; Erik SorensenPh.D., professeur Arthur Allan Patchett en chimie organique, université de Princeton; et Johannes van der LooPh.D., directeur du centre de vecteurs cliniques à l’hôpital pour enfants de crême Philadelphia.

« Notre expertise technique approfondie et notre agilité dans la fourniture de solutions conçues pour les besoins de nos clients font partie intégrante de la proposition de valeur d’Avantor. Notre objectif est de soutenir les clients à chaque étape du parcours scientifique, et notre conseil consultatif scientifique jouera un rôle central dans l’orientation et accélérer nos priorités en matière d’innovation », a déclaré Michael Stubblefield, président et chef de la direction, Avantor. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ce groupe estimé de scientifiques qui collaborent avec nos équipes pour faire avancer la science. »

« Nous vivons un âge d’or de la science où le rythme des progrès scientifiques, le potentiel des nouvelles technologies et les opportunités d’améliorer la santé humaine sont vastes », a déclaré Ger Brophy, vice-président directeur de la production biopharmaceutique et président du conseil consultatif scientifique. « Le Dr Hughes, le Dr Sorensen et le Dr van der Loo sont des scientifiques renommés et j’attends avec impatience leur partenariat pour faire progresser notre programme de recherche et de développement et pour élargir notre conseil d’administration à l’avenir. »

Biographies des membres du conseil consultatif scientifique d’Avantor

Brendan Hughesdoctorat. a plus de 30 ans d’expérience dans des rôles de direction dans l’industrie biotechnologique et pharmaceutique, notamment dans le développement de processus, la qualité et les opérations de fabrication. Plus récemment, il était vice-président directeur de la fabrication mondiale chez Bristol Myers Squibb. Auparavant, le Dr Hughes a occupé des postes de direction chez GSK et Pfizer aux États-Unis et L’Europe  en sciences et technologies de fabrication, développement de processus et assurance qualité pour une gamme de médicaments innovants, notamment des produits biologiques et des vaccins. Plus tôt dans sa carrière, il a été membre du groupe d’experts en biotechnologie du processus du Conseil international pour l’harmonisation des exigences techniques pour les produits pharmaceutiques à usage humain, qui a élaboré plusieurs directives réglementaires fondamentales en matière de fabrication et de contrôle de la chimie pour les médicaments biotechnologiques. Le Dr Hughes a obtenu son doctorat. en biochimie du Université nationale d’Irlande à Galway, Irlande.

Erik Sorensendoctorat. est professeur Arthur Allen Patchett en chimie organique à université de Princeton. Le laboratoire Sorensen se concentre sur le domaine de la synthèse chimique complexe, les questions sur les origines structurelles de produits naturels architecturalement uniques et l’évaluation d’hypothèses sur la base chimique des activités biologiques des produits naturels et des molécules non naturelles. En reconnaissance de ses réalisations, le Dr Sorensen a reçu un Beckman jeune Prix ​​d’investigateur, prix d’enseignant-chercheur Camille Dreyfus, prix AstraZeneca pour l’excellence en chimie, prix Lilly Grantee, prix Pfizer Global Research pour l’excellence en chimie organique et bourse sans restriction Bristol-Myers Squibb en chimie organique synthétique. De plus, il a été boursier Woodward à Université de Harvard (2001) et professeur invité distingué Givaudan/Karrer à l’Université de Zurich (2009). En 2009, il a reçu le prix Arthur C. Cope Scholar Award de l’American Chemical Society. Le Dr Sorensen a obtenu son doctorat. en synthèse chimique à partir du Université de Californie, San Diego.

Johannes van der Loodoctorat. est professeur agrégé adjoint de pathologie et de médecine de laboratoire à la Perelman School of Medicine de la Université de Pennsylvanieet directeur du centre de vecteurs cliniques à l’hôpital pour enfants de crême Philadelphia (HACHER). Son expertise comprend le développement de procédés et la fabrication de virus adéno-associés (AAV) et de vecteurs lentiviraux précliniques et de qualité BPF applicables aux essais cliniques de phase précoce depuis 2002. Il a été impliqué dans le développement, la conception, la mise en service et la qualification de plusieurs cGMP. installations. En 2021, l’usine de fabrication de CHOP a reçu le prix de mention honorable de l’installation de l’année 2021 décerné par la Société internationale d’ingénierie pharmaceutique. Auparavant, le Dr van der Loo était l’un des fondateurs et directeur de l’installation de production de vecteurs au centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati. Il a siégé au comité de science translationnelle et de développement de produits de l’American Society of Gene & Cell Therapy (2016-2022) et au comité de rédaction de Thérapie moléculaire – Méthodes et développement clinique, Science translationnelle (2013-2022). Il continue de servir de leader d’opinion, de conseiller scientifique et de consultant à plusieurs titres. Le Dr van der Loo a obtenu son doctorat. en biologie cellulaire du Université Erasmus dans Rotterdam, Pays-Bas.

À propos de Avantor

Avanteur®, une société Fortune 500, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services essentiels aux clients des secteurs des sciences de la vie et de la technologie. Notre portefeuille est utilisé dans pratiquement toutes les étapes des activités de recherche, de développement et de production les plus importantes dans les industries que nous servons. Notre présence mondiale nous permet de desservir plus de 300 000 sites clients et nous donne un accès étendu aux laboratoires de recherche et aux scientifiques dans plus de 180 pays. Nous mettons la science en mouvement pour créer un monde meilleur. Pour plus d’informations, visitez avantorsciences.com et retrouvez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook .

