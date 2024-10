Avantages pour la santé du bureau debout et risques étudiés dans une étude

Les employés de bureau du monde entier ont adopté les bureaux debout comme moyen passif d’améliorer leur santé, même si les avantages concrets ne résistent pas à un examen minutieux, selon une nouvelle étude de l’Université de Sydney.

Publiée ce mois-ci, l’étude a examiné les données de l’accéléromètre sur 83 000 personnes de la base de données sur la santé basée au Royaume-Uni, Biobanque britanniqueexaminant le temps passé assis et debout, en comparant les taux de maladies cardiovasculaires et circulatoires majeures.

Les sujets de l’étude portaient ce que l’université appelait « des appareils portables de qualité recherche, semblables à une montre intelligente ».

Au cours d’une période de données d’environ sept ans, les chercheurs ont découvert que rester immobile pendant plus de 12 heures par jour était associé à un risque plus élevé de maladie cardiaque, d’insuffisance cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, mais n’ont pas trouvé de relation notable particulière avec la position debout.

Au lieu de cela, le fait de rester debout longtemps était associé à une augmentation mesurable du risque de troubles circulatoires orthostatiques, tels que les varices, l’hypotension et les ulcères veineux. Cela était également vrai en position assise.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que rester debout trop longtemps ne compensera pas un mode de vie autrement sédentaire et pourrait être risqué pour certaines personnes en termes de santé circulatoire », a déclaré Matthew Ahmadi, auteur principal de l’étude. une version de l’Université de Sydney.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a aucune différence de risque entre être assis et debout. Le temps passé en position assise dépassant 12 heures par jour présentait un taux de risque accru par heure légèrement plus élevé que le temps stationnaire en général, et l’article publié dans la revue note que les « associations délétères du temps stationnaire global étaient principalement dues au temps assis ».

Quand même, l’étude conclut que « les résultats indiquent une augmentation du temps d’attente, car une prescription peut ne pas réduire le risque majeur (de maladie cardiovasculaire) et peut conduire à un risque plus élevé de maladie circulatoire orthostatique ».

Les chercheurs recommandent plutôt de prévoir du temps pour se déplacer tout au long de la journée.

« Promenez-vous, participez à une réunion à pied, utilisez les escaliers, faites des pauses régulières lorsque vous conduisez sur de longues distances », a déclaré le co-auteur de l’étude Emmanuel Stamatakis.

« Profitez de cette heure de déjeuner pour vous éloigner du bureau et faire un peu de mouvement. »

Des recherches antérieures menées par les deux hommes et leurs collègues ont montré qu’une séance quotidienne de 30 minutes d’exercice modéré au moins, ou même seulement six minutes de mouvement vigoureux, pourrait contribuer à réduire les risques cardiaques chez les personnes par ailleurs très sédentaires.

À l’épreuve du temps

Ce n’est pas la première fois que les bienfaits relatifs pour la santé des fesses dans les sièges et des bottes au sol sont réfléchis.

Pendant des années, le mantra « s’asseoir est le nouveau tabagisme » s’est répandu dans la culture du bureau, donnant naissance à une tendance en matière de mobilier fonctionnel que le rédacteur en chef de la Harvard Medical School, Robert H. Shmerling, a qualifié de « à la mode » dans un article de blog de 2016 examinant les allégations de santé associées.

Citant des recherches alors récentes dans le Journal de l’activité physique et de la santéShmerling a noté que lors de tests actifs, des sujets de recherche en bonne santé présentaient une augmentation de 10 pour cent des calories brûlées debout plutôt qu’assis, tandis qu’en marchant, ils brûlaient entre deux et trois fois plus.

« D’autres avantages potentiels pour la santé d’un bureau debout sont supposés sur la base de la découverte selon laquelle de longues heures de position assise sont liées à un risque plus élevé d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer… (et) de décès prématuré », a écrit Shmerling.

« Mais ‘ne pas s’asseoir’ peut signifier beaucoup de choses différentes : marcher, faire les cent pas ou simplement rester debout. »

Le communiqué de l’Université de Sydney est d’accord avec Shmerling sur la popularité des postes de travail verticaux, huit ans après son article, ainsi que sur son hésitation à tirer des conclusions hâtives avec certitude.

« La position debout a gagné en popularité parmi les personnes qui cherchent à compenser les méfaits d’un mode de vie sédentaire souvent causé par le fait de passer de longues journées assis devant l’ordinateur, la télévision ou le volant », indique le communiqué.

« Cependant, leurs efforts pourraient ne pas produire le résultat escompté. »