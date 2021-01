Quel est le repas réconfortant le plus courant dans notre vie quotidienne? Quelque chose que la plupart des gens ont toujours hâte de manger? Notre propre riz Rajma fait maison!

Les haricots rouges sont généralement appréciés comme plat principal dans la plupart des ménages du nord de l’Inde. Ils sont non seulement incroyablement délicieux, mais ont également une valeur nutritive élevée. Il existe plusieurs variétés de haricots rouges et les couleurs peuvent également varier avec le goût, mais les avantages pour la santé sont similaires. Apprenons à connaître quelques-uns des nombreux avantages de l’inclusion de haricots rouges dans vos repas quotidiens.

Très nutritif

Les haricots rouges sont une bonne source de glucides, de protéines et de fibres. Avec près de 9% de protéines, les haricots rouges constituent une source de protéines saine pour ceux qui recherchent une alternative végétarienne aux protéines de viande. En fait, les haricots rouges sont l’une des meilleures sources de protéines végétales. En dehors de ceux-ci, les haricots sont également riches en vitamines et minéraux comme le fer et le potassium, essentiels pour un corps sain.

Aide à la régulation du poids

La prise de poids excessive et l’obésité sont une cause de maladies chroniques. Mais les haricots rouges peuvent vraiment aider à réguler le poids corporel et à se débarrasser de l’excès de graisse. Des études montrent qu’un apport élevé en protéines et en fibres par les haricots rouges conduit à une perte de poids par divers mécanismes.

Éloigne le cancer du côlon

On dit que le cancer du côlon est l’un des types de cancer les plus courants dans le monde. Cependant, on peut réduire le risque en consommant des légumineuses comme les haricots rouges. Des études d’observation ont montré que la consommation régulière de haricots dans nos repas peut réduire le risque de cancer du côlon, car ils contiennent plusieurs vitamines et minéraux ayant des effets anticancéreux potentiels.

Outre les avantages mentionnés ci-dessus, les haricots rouges aident également à réguler la glycémie.

Astuce: les haricots rouges doivent être bouillis et bien cuits avant d’être consommés pour éviter tout inconvénient.