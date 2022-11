Avantages nutritionnels de la fraise

Les fraises sont bonnes pour tout votre corps. Ils fournissent naturellement des vitamines, des fibres et des niveaux particulièrement élevés d’antioxydants connus sous le nom de polyphénols – sans sodium, graisse ou cholestérol. Ils font partie des 20 meilleurs fruits en termes de capacité antioxydante et sont une bonne source de manganèse et de potassium. Une seule portion – environ 8 t de fraises – fournit plus de vitamine C qu’une orange.

Ce membre de la famille des roses n’est pas vraiment un fruit ou une baie mais le réceptacle agrandi de la fleur. Choisissez-en de taille moyenne, fermes, charnues et d’un rouge profond; une fois cueillis, ils ne mûrissent plus. Cultivées pour la première fois dans la Rome antique, les fraises sont aujourd’hui les baies les plus populaires au monde. En France, ils étaient autrefois considérés comme un aphrodisiaque.

Salade de fraises aux crevettes grillées

Donne 4 portions

Salade:

2 tasses de bébés épinards, rincés et séchés

2 tasses de roquette, rincée et séchée

2 tasses de fraises (environ 1 pt), équeutées et tranchées

2 oz de fromage de chèvre émietté

3 cuillères à soupe de noix de pécan, grillées et hachées