Avantages, inconvénients et candidats du poste d’entraîneur de football du Michigan après Jim Harbaugh

Le Michigan a besoin d’un nouvel entraîneur-chef. Jim Harbaugh sera le prochain entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, a déclaré une source de la ligue. L’Athlétismeouvrant le poste le plus élevé à Ann Arbor pour la première fois depuis 2014.

Harbaugh a ramené le Michigan à la gloire, terminant sa course avec un championnat national, trois championnats Big Ten consécutifs et trois victoires consécutives contre Ohio State. Après avoir accompli tout son possible, il retourne dans la NFL à la recherche de cet insaisissable Super Bowl.

Cela peut être une recherche très rapide, compte tenu des membres du personnel et de ce qui s’est passé la saison dernière, mais cela laisse suffisamment de temps pour créer un profil de poste.

Alors, à quel point le travail du Michigan est-il bon ? Quels noms pourraient entrer dans le mix ? Voici les facteurs à garder à l’esprit.

Le Michigan est un programme de championnat national

Pendant de nombreuses années, le Michigan ne semblait pas être un programme capable de concourir au sommet du sport. Il avait une histoire, des tonnes d’argent et de très bons joueurs, mais il ne semblait pas avoir l’avantage de talent pour rivaliser avec les meilleurs de la SEC de la même manière que l’Ohio State. Harbaugh a continué à atteindre des plafonds au cours de son mandat, d’abord dans les matchs de l’Ohio State et du Bowl, puis en demi-finale du CFP.

Cela a maintenant complètement changé. Harbaugh a fait irruption dans tous les plafonds et a montré qu’il n’y avait plus de limites à ce programme. Les Wolverines ont tout gagné et ont produit certaines des plus grandes classes de repêchage du pays. Ils peuvent se développer et gagner mieux que quiconque au cours d’une saison donnée. Il n’y a plus d’hypothèses ni de limites ici.

Ce sera un peu une reconstruction, mais il y a des éléments solides en place

Les Wolverines ont fait revenir plusieurs joueurs vedettes pour la saison 2023 pour accomplir ce qu’ils ont fait. Maintenant, ils sont partis. Les joueurs en route vers les pros comprennent le quart-arrière JJ McCarthy, le demi offensif Blake Corum, le receveur Roman Wilson, le garde Zak Zinter, le plaqueur défensif Kris Jenkins, le demi défensif Mike Sanristil et le demi de coin Josh Wallace, entre autres.

C’est beaucoup à remplacer pour n’importe quelle équipe. Harbaugh a déclaré avant la saison qu’il pensait que cette équipe du Michigan pourrait établir un record de choix au repêchage de la NFL, et cela semble possible.

Mais les joueurs qui reviennent incluent le porteur de ballon Donovan Edwards, l’ailier rapproché Colston Loveland, le joueur de ligne défensive Mason Graham et le cornerback Will Johnson, tous des stars actuelles ou potentielles, bien qu’il soit toujours possible que davantage de joueurs quittent le portail après un changement d’entraîneur. D’un autre côté, le Michigan pourrait trouver plus de joueurs via le portail maintenant ou dans le futur, notamment au niveau du quart-arrière, une fois que sa situation d’entraîneur sera enfin réglée.

C’est l’un des programmes les mieux dotés en ressources du pays, mais peut-il rivaliser avec un recrutement nul ?

Il n’y a jamais eu de pénurie de ressources. Les Wolverines se sont classés 11e au niveau national en termes de dépenses de football en 2021-2022, selon la base de données de Sportico. Toutes les installations sont en place.

Mais ce qui a rendu le championnat national du Michigan surprenant, c’est qu’il a construit cette équipe sans résider au sommet du classement du recrutement. De 2020 à 2023, les classes de recrutement des Wolverines ont terminé 10e, 13e, 9e et 17e au classement 247Sports Composite. Ils étaient 14e au niveau national dans le classement des talents d’équipe de 247Sports la saison dernière. Gagner un championnat national sans une classe de recrutement parmi les cinq premiers ou un quart-arrière transcendant n’était pas arrivé dans l’histoire récente. Les Wolverines sont devenus l’un des meilleurs programmes de développement du pays et ont transformé de très bons joueurs en joueurs de la NFL.

Ce développement est-il durable sans Harbaugh ? Ou le Michigan doit-il recruter au niveau de la Géorgie, de l’Alabama et de l’État de l’Ohio ? Les Buckeyes, clairement motivés par les trois victoires consécutives et le titre national du Michigan, ont fait le plein au cours de la semaine dernière, ajoutant plusieurs recrues et transferts de premier plan. L’entraîneur-chef Ryan Day a déclaré dans le passé que l’Ohio State devait intensifier ses efforts en NIL. Il semble que oui. Le Michigan n’a pas atteint ce niveau. Peut-être que cela devrait changer avec un nouvel entraîneur. Ou peut-être que non.

Alors, quels noms pourraient entrer dans le mix ?

Cette recherche commence évidemment et pourrait se terminer par coordinatrice offensive Sherrone Moore. Ce n’est pas souvent qu’une école compte un assistant parmi son personnel avec deux victoires parmi les 10 premiers à son actif. Moore a battu Penn State sur la route et Ohio State à Ann Arbor tandis que Harbaugh est resté à la maison en raison d’une suspension du Big Ten pour vol de pancartes et reconnaissance préalable. Le fait qu’il ait remporté une victoire dans l’Ohio State en tant qu’entraîneur-chef du Michigan est un point de reprise que personne d’autre ne peut égaler. Il est aimé de ses joueurs, il peut perpétuer la culture et la dynamique et il a entraîné certains matchs. Il était le choix de Harbaugh et du Michigan la deuxième fois que Harbaugh a été suspendu, et il serait un choix facile ici, à moins que quelque chose du scandale Connor Stalions ne revienne impliquer directement Moore. Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas vu.

Si, pour une raison quelconque, Moore n’obtient pas le poste, le coordonnateur défensif Jesse Minter et l’entraîneur des demis Mike Hart pourraient également être des options internes.

Lance Leipold, entraîneur-chef du Kansas a été en lice pour de nombreux emplois, y compris à Washington, grâce au travail miraculeux qu’il a accompli à Lawrence, et il connaît le Midwest en tant que natif du Wisconsin. Le gars gagne tout simplement. Le joueur de 59 ans a hérité d’un programme sans victoire du Kansas et a remporté neuf matchs à sa troisième saison, battant l’Oklahoma et terminant au 23e rang cette saison. Il a remporté deux championnats de la division MAC à Buffalo et a développé plusieurs joueurs de la NFL avant cela. Il a obtenu une fiche de 109-6 à Wisconsin-Whitewater avec six championnats nationaux de Division III auparavant. La plus grande question serait de savoir s’il pourra recruter au sommet du sport. Il vient de signer Deshawn Warner, une recrue du top 70, au Kansas.

Chris Klieman, entraîneur-chef de l’État du Kansas a remporté 27 matchs au cours des trois dernières années, avec un championnat Big 12 en 2022 et des classements consécutifs parmi les 20 premiers. L’homme de 56 ans a déjà remporté quatre championnats nationaux FCS dans l’État du Dakota du Nord. Semblable à Leipold, Klieman gagne beaucoup. Mais comme Leipold, peut-il recruter dans le top 10 ?

Todd Monken, coordinateur offensif des Ravens de Baltimore et coordonnateur défensif Mike Macdonald pourrait être des options. Tous deux sont également de futurs entraîneurs-chefs potentiels de la NFL, ils ne voudront donc peut-être pas revenir au football universitaire, mais Monken a dirigé l’offensive de la Géorgie en route vers des championnats nationaux consécutifs en 2021 et 2022, et il a fait du bon travail en tant qu’entraîneur-chef de Southern Miss a. une décennie auparavant. Macdonald était le coordinateur défensif du Michigan en 2021 (lorsqu’ils ont perdu contre Monken et Georgia dans le CFP), avant de retourner chez les Ravens pour diriger cette défense. Les deux ont aussi évidemment le lien de travailler pour John Harbaugh à Baltimore.

Matt Campbell, entraîneur-chef de l’État de l’Iowa Cela semblait être un choix naturel pour de nombreux emplois dans le Big Ten, mais il est resté à Ames. Le natif de l’Ohio, âgé de 44 ans, a apporté à l’Iowa State son plus grand succès depuis un siècle, remportant un Fiesta Bowl et terminant premier du Big 12 en 2020, mais il a 18-20 ans depuis et son nom n’est pas aussi populaire dans les cercles d’entraîneurs que C’était il y a quelques années. Nous ne l’avons pas non plus vu entraîner et recruter pour un poste Power 5 très attendu.

L’entraîneur-chef du LSU, Brian Kelly Ce nom est apparu comme une possibilité il y a quelques semaines. Peut-être par coïncidence, LSU a depuis connu une refonte et une expansion du personnel des Tigres. Kelly a embauché le coordinateur défensif du Missouri, Blake Baker, pour devenir l’entraîneur adjoint le mieux payé du football universitaire (2,5 millions de dollars) après que Baker ait refusé plusieurs emplois plus importants. Kelly a également embauché l’entraîneur de la ligne défensive Bo Davis loin du Texas avec un salaire augmenté. Kelly a passé deux décennies dans le Michigan et a toujours semblé être une culture inhabituelle adaptée à LSU en remplaçant Ed Orgeron, mais les mesures prises par LSU ces dernières semaines rendent une telle décision de Kelly assez improbable.

Serait Luke Fickell, entraîneur-chef du Wisconsin être intéressé? Buckeye, de toujours, a un rachat de 8 millions de dollars pour quitter le Wisconsin. Longtemps éloigné de son mandat intérimaire d’entraîneur-chef 6-7 à Ohio State en 2011, Fickell a obtenu une fiche de 57-18 à Cincinnati, remportant au moins 11 matchs à trois reprises et atteignant les éliminatoires du football universitaire en 2021. Si c’était un an auparavant, ce serait le cas. avoir tout le sens du monde. Mais le fait d’être nouveau dans le Wisconsin, ainsi que sa première saison décevante de 7-6 l’automne dernier, pourraient rendre cela improbable des deux côtés.

L’entraîneur-chef de Wake Forest, Dave Clawson a également gagné à plusieurs niveaux du sport. Clawson a une fiche de 63-61 à Wake Forest depuis 2014, avec six saisons gagnantes au cours des huit dernières années, dont une fiche de 11-3 en 2021. Il a déjà été entraîneur et a gagné à Bowling Green, Richmond et Fordham. À Wake Forest, Clawson a réussi l’un des emplois les plus difficiles du Power 5, recrutant et développant des joueurs comme Sam Hartman et Kenneth Walker III avant qu’ils ne soient transférés ailleurs pour leurs dernières saisons.

(Photo du haut : Ezra Shaw / Getty Images)