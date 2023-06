Avantages/inconvénients des matchs télévisés en une nuit

La campagne MLS 2023 a apporté un monde de changements dans la ligue. Non seulement la MLS a signé avec Apple pour un accord de streaming record, mais le développement de la Coupe des ligues et l’ajout de Saint-Louis ont entraîné plusieurs changements d’horaire.

Le plus important a été la décision d’avoir presque tous les matchs de la MLS le même jour. Par conséquent, c’est un samedi. Les matchs débutent le soir à 7h30 heure locale. À juste titre, une grande partie de cela tourne autour de l’emplacement réel des jeux. Par exemple, ceux de la côte est commencent plus tôt que ceux de la côte ouest en raison des quatre fuseaux horaires différents aux États-Unis.

C’est très différent du calendrier dispersé de la MLS dans le passé. À l’époque, les matchs étaient répartis sur la semaine. D’une part, il n’y a plus de confusion sur le moment où les jeux sont. Cependant, les fans regardent généralement un match à la fois, à moins qu’ils ne se connectent à MLS 360, l’émission Whiparound.

Cela entraîne des avantages et des inconvénients pour la ligue et ses partisans. En voici quelques-uns.

MLS et matchs en une nuit

Le bon

Il n’y a pratiquement aucune confusion en ce qui concerne le moment où les jeux MLS sont. Il peut y avoir des matchs peu fréquents en milieu de semaine et un match ou deux le dimanche. Cependant, il y a entre 11 et 13 matchs chaque samedi soir. Par conséquent, les téléspectateurs peuvent miser sur les jeux à partir de là.

La saison de la MLS se déroulant principalement en été, il y a peu de compétition le samedi, juste la Major League Baseball. Par conséquent, les fans de la MLS peuvent consacrer les samedis soirs entièrement à l’action de la Major League Soccer. Il n’est pas nécessaire de réserver des blocs de temps à des jours différents pour regarder la ligue. Toute l’action se passe, plus ou moins, simultanément.

S’il y a des inquiétudes concernant les jeux manquants en raison du chevauchement des horaires, MLS 360 résout ces problèmes. MLS 360 fournit l’action de tous les jeux. Avec tant de choses qui se passent en même temps, c’est maintenant un outil essentiel pour le fan de la MLS.

De plus, strictement pour la fréquentation, la MLS peut organiser des événements le samedi soir. Les voyages de week-end aux jeux, peu importe les heures, sont plus faciles pour les fans. La ligue s’efforçant de prioriser la fréquentation, il est plus facile pour les supporters de se présenter et de faire la différence.

Le mauvais

MLS 360 est génial car il donne un aperçu de la ligue dans son ensemble. Cependant, disons que vous soutenez un club et que quelqu’un avec qui vous regardez en soutient un autre. Il va y avoir un conflit quant à savoir qui domine la possession de la télécommande pour lancer le jeu. En d’autres termes, regrouper ces matchs dans une poignée de créneaux horaires en une journée peut réduire l’exposition totale de la ligue. Certes, les samedis soirs sont des «soirées MLS» avec tous les matchs, mais cela pourrait être une soirée MLS pour un seul club.

Une solution consiste à disposer d’un appareil de diffusion en continu Apple TV (celui qui ressemble à une rondelle de hockey). Vous pouvez regarder plus d’un match à la fois avec la fonction Multiview sur MLS Season Pass.

Les fans purs et durs manquent

L’un des défis d’avoir la plupart des matchs joués le même soir est que cela ostracise le fan inconditionnel. Par exemple, le fan qui se rend dans son équipe MLS locale. Au moment où il / elle rentrera chez lui, la majeure partie de l’action MLS aura été manquée.

Pendant ce temps, beaucoup de gens est tout simplement trop cher. 14,99 $ par mois, même avec un essai d’un mois, peuvent vraiment s’accumuler. Si vous ne regardez que trois matchs par week-end, vous regardez peut-être 15 matchs au total. Ces calculs sont biaisés, bien sûr, et la possibilité est là d’avoir un aperçu de tous les jeux quand vous le souhaitez. Le fait demeure, cependant. Les abonnés au Season Pass MLS paient pour chaque jeu. Ils sont incapables de regarder chaque jeu vivre quand ils se produisent en même temps comme ça.

Si vous ne vous souciez pas de chaque jeu, ce n’est pas un problème. La MLS a certainement tendance à se diriger vers des bases de fans passionnés, mais peut-être plus petites. Le problème se résume simplement au nombre de fans de MLS qui peuvent réellement regarder avec ces fenêtres de lancement. La profondeur de la couverture peut être supérieure à ce qu’elle était auparavant en fonction de ce qu’Apple et MLS publient. Pourtant, le temps réel de visionnage n’est pas maximisé.

Que pensez-vous du fait que la MLS ait le plus de matchs en même temps ? Est-ce un avantage ou un effet dissuasif pour vous ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Photo: Imago / xARIANAxRUIZx