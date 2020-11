Avantages et utilisations de Desi Ghee pour les femmes enceintes

Desi Ghee est un ingrédient indien de base utilisé pour rendre les aliments plus délicieux avec sa texture et son arôme succulents.

L’ingrédient riche en graisses, cependant, est souvent remplacé par des options plus saines par les personnes soucieuses de leur santé. Cependant, pour les femmes enceintes, le ghee est toujours considéré comme un additif essentiel à l’alimentation, en particulier en hiver. La plupart des femmes enceintes ont également peur de consommer du ghee, craignant qu’il ne les fasse grossir. Cependant, les mères et les grands-mères conseillent surtout aux femmes enceintes de consommer du ghee pour maintenir une alimentation saine – tant pour l’enfant que pour la mère.

Leurs conseils proviennent d’anciens textes ayurvédiques comme le Charaka Samhita où il est dit que parmi toutes les huiles propres à la consommation humaine, le ghee est le meilleur. Le ghee a également été salué comme l’huile de guérison en Occident. De nombreux diététiciens et nutritionnistes recommandent le desi ghee pour la cuisine quotidienne sur de l’huile raffinée. Pour les femmes enceintes, le desi ghee est un ingrédient magique. Depuis des temps immémoriaux, les femmes enceintes consomment du ghee pour une amélioration globale de leur santé.

Contrairement aux croyances modernes qui consomment des boissons protéinées, le desi ghee est une forme de graisse saine qui peut aider à nourrir le bébé dans l’utérus. Cela aura non seulement bon goût, mais donnera également à la femme enceinte assez d’énergie pour la journée.

Desi ghee aide également à éliminer les toxines, à réparer les tissus endommagés et à renforcer le système immunitaire. Des plats nutritifs et chauds comme le Panjeeri made in desi ghee sont un must pour une femme enceinte. Le ghee essentiel a été utilisé pendant des générations et a aidé à nourrir des bébés en bonne santé.

Une femme enceinte a besoin d’au moins 200 à 300 calories supplémentaires par jour qu’une personne normale. Le ghee peut fournir ces calories supplémentaires de la manière la plus saine possible. Les sucreries comme desi ghee ladoos satisferont certainement vos envies de sucré pendant la grossesse. La cuisson des aliments avec desi ghee peut également améliorer l’apport nutritionnel.

L’acteur Kareena Kapoor Khan croit également au pouvoir du ghee. L’acteur a mentionné qu’elle ne jure que par le ghee “ superaliment ” et l’ajoute à presque tous ses repas pendant sa grossesse. L’acteur de Jab We Met ajoute une cuillerée de ghee à son dal et paratha.

La consommation de ghee au cours de votre dernier trimestre est la plus bénéfique et vous devez également consulter votre médecin ou votre diététiste pour un tableau complet.