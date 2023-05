Avantages et inconvénients de 529 plans d’épargne universitaire et d’allégements fiscaux

Compte tenu du coût notoirement élevé de l’éducation aux États-Unis, les parents, les futurs parents ou toute personne prévoyant de payer pour l’université seraient avisés de commencer à penser à économiser le plus tôt possible. Et quel meilleur moment pour penser à un compte d’épargne universitaire que 529 College Savings Day ? La soi-disant « fête » est observée le 29 mai pour faire prendre conscience de 529 plans. Officiellement connu sous le code des impôts comme Programmes de scolarité qualifiés529 plans sont des comptes d’épargne-études fiscalement avantageux parrainés et gérés de manière indépendante par presque tous les 50 États et le district de Columbia. Les plans ont gagné en popularité au fil des ans pour atteindre environ 16 millions de comptes avec un solde moyen de 25 630 $ à la fin de 2022, contre environ 13 millions de comptes en 2017, selon le Réseau des régimes d’épargne-études (CSPN). N’importe qui peut ouvrir et contribuer à un plan 529 pour un bénéficiaire désigné, et les revenus et les retraits sont exonérés d’impôt fédéral sur le revenu tant que l’argent est utilisé pour des dépenses d’études éligibles. Mais ce ne sont pas tous les avantages – voici un aperçu des avantages et des inconvénients des plans 529, et comment décider si l’un vous convient.

À quoi peuvent servir les plans 529 ?

Dans le passé, les familles ne pouvaient utiliser les fonds de leurs plans 529 que pour payer leurs études, mais la liste des dépenses éligibles s’est allongée au fil des ans. Voici quelques autres dépenses éligibles pour lesquelles envisager d’utiliser 529 fonds. Frais de scolarité de la maternelle au collège Certaines familles choisissent d’utiliser 529 fonds avant que leurs enfants n’atteignent l’âge de l’université, car vous pouvez utiliser jusqu’à 10 000 $ par an pour payer les frais de scolarité de la maternelle à la 12e année dans les écoles privées. Contrairement aux frais de scolarité, cependant, les fonds de votre plan 529 ne peuvent servir qu’aux frais de scolarité pour le primaire et le secondaire. Cependant, lorsque votre bénéficiaire se rend à l’université, il peut dépenser 529 $ en frais de scolarité et en dépenses telles que le logement et les repas, les manuels, les ordinateurs, etc. Vous pouvez également mettre en place un total de 10 000 $ à partir de 529 plans pour les paiements de prêt étudiant pour le bénéficiaire ou ses frères et sœurs. Le 10 000 $ est une limite à vie par emprunteur, donc même si plusieurs parties ouvrent plusieurs plans 529 pour un seul bénéficiaire, le montant total qui peut être affecté au remboursement de la dette étudiante de ce bénéficiaire est toujours de 10 000 $. Les fonds d’un seul plan 529, cependant, pourraient aller au bénéficiaire et au remboursement de la dette de son frère, tant que le montant ne dépasse pas 10 000 $ par emprunteur. Frais d’école de métiers et d’apprentissage Si votre enfant ou bénéficiaire décide de suivre une carrière autre que l’université, son plan 529 peut toujours être utile. Les fonds peuvent être utilisés pour couvrir les frais de scolarité et les dépenses, y compris les manuels, les fournitures, l’équipement et les frais, pour les écoles de métiers et les programmes d’apprentissage admissibles. Roulement Roth IRA À compter de 2024, les bénéficiaires auront la possibilité de transférer quelque 529 fonds de régime sans impôt ni pénalité dans un compte de retraite individuel Roth (IRA), grâce à la loi Secure 2.0, qui a été adoptée en décembre 2022. Le plan 529 doit avoir au moins 15 ans et les fonds de roulement seront toujours soumis aux limites de cotisation annuelles de Roth, qui pour 2023 sont de 6 500 $. Les personnes âgées de 50 ans et plus peuvent cotiser 1 000 $ supplémentaires. Les bénéficiaires peuvent reporter jusqu’à 35 000 $ au cours de leur vie.

Avantages d’investir dans un plan 529

Affecter votre argent à quelque chose de précis, comme l’éducation, peut vous motiver à continuer d’épargner. Mais les avantages fiscaux sont la principale raison pour laquelle les régimes 529 se distinguent des comptes d’épargne ordinaires. En plus de la croissance exonérée d’impôt, certains États autorisent les contribuables à déduire ou obtenir un crédit pour 529 cotisations au régime sur leurs impôts. « Pour les personnes qui gagnent un bon salaire, l’élimination de certains impôts d’État est bénéfique », a déclaré à CNBC Make It, Michael Green, un planificateur financier certifié ayant une formation en aide financière dans les collèges et les écoles indépendantes. « Mettre de l’argent dans un 529 est une victoire à plusieurs niveaux. » Vous pourriez certainement mettre de l’argent de côté pour vos futures dépenses d’études dans un compte d’épargne ordinaire à haut rendement, mais vous n’obtiendrez aucun avantage fiscal. « Il y a beaucoup d’opportunités et de flexibilité au sein de [529 plans] que d’autres véhicules d’épargne peuvent ne pas permettre », a déclaré Rachel Biar, présidente du CSPN et trésorière adjointe de l’État du Nebraska, à CNBC Make It. Cependant, les gens comprennent parfois mal cette flexibilité, dit Biar. Contrairement à la croyance populaire, vous pouvez investir dans un plan parrainé par n’importe quel État et vous n’avez pas à envoyer votre bénéficiaire à l’université de l’État qui parraine le plan. Mais vous n’obtiendrez la déduction fiscale de l’État que si vous utilisez un plan de l’État où vous vivez, c’est donc une bonne idée de comparez vos options. De plus, vous pouvez changer le bénéficiaire de votre plan 529 autant de fois que nécessaire, à condition que le nouveau bénéficiaire soit un parent admissible – qui comprend les frères et sœurs, les conjoints, les cousins ​​germains, les enfants et plus encore – du bénéficiaire initial.

Inconvénients de 529 plans d’épargne

L’un des principaux inconvénients de l’épargne dans un plan 529 est que vous devez une pénalité si vous utilisez les fonds pour une dépense inéligible. Si vous devez retirer des fonds ou les utiliser pour des dépenses non liées à l’éducation, vous encourrez une pénalité de 10 % et devrez des impôts sur les gains de placement. De plus, lors de l’utilisation d’un plan d’épargne pour l’université, il y a une idée omniprésente que 529 plans peuvent nuire aux chances de votre enfant de recevoir une aide financière. « Bien qu’il y ait un petit impact, il n’est pas significatif », déclare Biar. L’application gratuite d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA) prend en compte les économies du plan 529 lors de la détermination de votre contribution familiale attendue (EFC), mais pas à sa valeur nominale. Actifs des parents – qui, aux fins de la FAFSA, comprennent tous les fonds dans 529 plans appartenant à des étudiants à charge ou à des parents gardiens – sont évalués jusqu’à 5,64% lors de la demande d’aide financière pour leur enfant. Cela signifie que si un étudiant a un plan 529 avec 10 000 $ d’économies lorsqu’il dépose son FAFSA, le CEF de sa famille pourrait augmenter d’au plus 564 $. Une autre considération sur laquelle certains parents s’attardent est la question de savoir si leur enfant ne veut pas aller à l’université ou s’il gagne une bourse d’études complète. Un plan 529 peut toujours être avantageux car il peut être utilisé pour d’autres coûts tels que des livres et des fournitures qui pourraient ne pas être couverts par des bourses ou une aide financière. Alternativement, le bénéficiaire aura la possibilité de prendre une longueur d’avance sur l’épargne-retraite en transférant ces fonds vers un Roth IRA.

Le plan 529 vous convient-il ?