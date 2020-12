Si le fitness et l’entraînement vous donnent du plaisir dans la vie, alors les entraînements EMOM sont exactement ce que vous devriez entreprendre ou essayer ensuite. EMOM fait référence aux entraînements toutes les minutes sur la minute et est un type d’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT).

L’idée est de vous mettre au défi d’effectuer un certain nombre de répétitions ou de répétitions d’un exercice dans les 60 secondes et d’avoir encore du temps libre pour un repos rapide dans la même minute. Une fois que vos 60 secondes sont écoulées, vous répétez le même cycle pendant toute la durée de votre entraînement.

Cela semble difficile? C’est le cas, et c’est pourquoi les entraînements EMOM sont généralement destinés aux personnes qui aiment les défis et sont déjà habituées à s’entraîner. Ce n’est pas idéal pour les débutants d’essayer cela, car ces personnes sont plus susceptibles de se blesser plutôt que de tirer des avantages des entraînements EMOM.

Avantages des entraînements EMOM

Voici quelques-uns des principaux avantages des entraînements EMOM:

Parce qu’ils sont une forme de HIIT, les entraînements EMOM peuvent être effectués même pour de courtes durées, qui peuvent être intégrées à n’importe quelle partie de votre journée, quelle que soit votre activité.

Les entraînements EMOM sont basés sur des exercices d’aérobie, ce qui signifie que vous pouvez les faire sans avoir besoin d’une salle de sport ou de tout équipement.

Il est très facile d’intégrer une grande variété d’exercices aérobiques dans votre entraînement EMOM, il n’est donc pas susceptible de devenir ennuyeux ou monotone.

Un entraînement EMOM vous aidera à brûler les graisses et à stimuler votre métabolisme assez rapidement, même si vous les faites pendant une durée totale de 30 minutes par jour.

Effets secondaires des entraînements EMOM

Comme mentionné précédemment, les entraînements EMOM ne sont pas pour tout le monde. Même si vous n’êtes pas novice en conditionnement physique, vous devriez consulter un médecin avant de commencer ce type d’entraînement et demander à un entraîneur de vous montrer comment le faire correctement. Cela peut non seulement vous aider à prévenir les blessures, mais également vous assurer de tirer le maximum d’avantages de ce programme d’exercices polyvalent. En dehors de cela, il y a deux erreurs majeures que les gens peuvent faire lors des entraînements EMOM:

Vous êtes censé vous adapter à une durée de repos adéquate dans la minute désignée. Cette durée de repos est cruciale car elle donne à votre cœur le temps de récupérer et au corps un peu de temps pour récupérer. Ne pas osciller entre le repos et l’exercice de pointe ne vous aidera pas à brûler les graisses. Au lieu de cela, cela peut causer des blessures, des spasmes et d’autres problèmes.

Les entraînements EMOM sont mesurés et adaptés selon les besoins du stagiaire. L’objectif est de brûler les graisses et d’augmenter progressivement l’endurance. C’est pourquoi exagérer les entraînements EMOM est contre-productif. En faire trop peut vous fatiguer trop vite ou pire, vous blesser.

Comment bien faire des entraînements EMOM

Vous pouvez inclure un large éventail d’exercices dans votre entraînement EMOM, y compris des pompes, des squats, des fentes, des craquements, des burpees et des sauts. Vous pouvez même utiliser des poids ou une corde à sauter pour ajouter de la variété à vos exercices. Voici ce que vous devez faire avant de commencer:

Le chronométrage est essentiel, alors procurez-vous un chronomètre ou une minuterie qui fonctionne très bien et qui peut être tenu dans la main.

Planifiez l’ensemble de votre entraînement, y compris le nombre de répétitions que vous pouvez réaliser de manière réaliste en une minute et comment prévoir un temps de repos adéquat.

N’oubliez pas de vous échauffer avant et de vous rafraîchir après votre entraînement.

Hydratez-vous correctement et gardez une bouteille d’eau à portée de main au cas où vous en auriez besoin pendant l’entraînement.

Si vous ressentez un spasme ou une douleur, ralentissez, arrêtez-vous et vérifiez-vous. En cas de blessure, arrêtez immédiatement de faire de l’exercice, consultez rapidement un médecin et ne le négligez pas.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Entraînement à l’intervalle de haute intensité.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, chercheurs et journalistes travaillent avec des médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.