Avantages du jardinage intergénérationnel – Shaw Local

Le jardinage, comme de nombreuses compétences de vie que nous apprenons en grandissant, est généralement cultivé par nos familles, que ce soit avec nos parents, nos grands-parents, nos tuteurs, nos voisins ou un groupe communautaire. Le jardinage est une compétence de vie car il vous permet de cultiver de la nourriture pour vous et votre famille et intègre de nombreuses compétences, telles que les mathématiques, la lecture, les sciences et même l’histoire.

Comme beaucoup de gens à travers le monde, j’ai été piqué par le virus du jardinage en apprenant à cultiver des légumes et des fleurs auprès de mes grands-parents et de ma mère. En apprenant cette compétence et en développant ma passion, je n’ai pas réalisé tous les avantages et comment cette passion aurait un impact sur ma vie.

Le jardinage intergénérationnel est le fait pour les personnes âgées de transmettre des informations sur les plantes, des compétences en matière de jardinage et des traditions culturelles aux jeunes générations. Cette pratique se produit dans de nombreuses situations, y compris des bénévoles tels que des maîtres jardiniers enseignant des cours de jardinage dans leur communauté ou des familles passant du temps ensemble à cultiver des plantes.

Les avantages du jardinage ont été de plus en plus documentés ces dernières années. Le jardinage est surtout connu pour ses bienfaits sur l’amélioration de la santé physique et mentale, la réduction du stress, l’influence sur la consommation de produits frais et l’impact positif sur les chéquiers et la valeur des propriétés. Lorsque l’enseignement est intégré au jardinage, les avantages ont des « tendances pérennes ».

Le jardinage intergénérationnel cultive :

Un intérêt accru pour le jardinage à mesure que la jeune génération vieillit.

Établir des relations entre les aînés et les enfants tout en aidant à contrer les stéréotypes négatifs.

Améliorations du bien-être physique et mental et de la satisfaction de vivre chez les participants âgés.

Un environnement sûr pour le partage d’expériences culturelles et de vie.

Une exploration des compétences (lecture, mathématiques, sciences, géographie, etc.) et des leçons de vie (responsabilité, imputabilité, vie/mort, patience, etc.).

Tout ce qui pousse dans un jardin n’est que parfois une plante. Le jardinage est l’une des nombreuses activités quotidiennes où les transferts intergénérationnels peuvent se produire. Dans mes expériences non seulement en tant qu’enfant, mais aussi maintenant en tant qu’éducateur de jardin, les opportunités d’apprentissage se présentent des deux côtés.

La biologiste Rachel Carson a déclaré: « Si un enfant veut garder vivant son sens inné de l’émerveillement, il a besoin de la compagnie d’au moins un adulte qui peut le partager, redécouvrant avec lui la joie, l’excitation et le mystère du monde dans lequel nous vivons. »

Cette année, avec 55 % des ménages américains – contre 35 % en 2014 – cultivant de la nourriture dans un jardin ou un jardin communautaire, les possibilités de jardinage intergénérationnel sont prolifiques.

Pour plus d’informations sur une opportunité de bénévolat intégrant une grande partie de l’éducation intergénérationnelle, consultez le programme Master Gardener de l’Université de l’Illinois à l’adresse extension.illinois.edu/mg.

