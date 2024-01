Avantages du collagène pour la peau et sérums et crèmes approuvés par des experts

Du squalane et des céramides à rétinol et l’acide glycolique, il y a beaucoup à apprendre soins de la peau ingrédients et comment ils affectent l’apparence générale de votre peau. Mais qu’en est-il de quelque chose d’aussi basique que le collagène ? Cette protéine vitale donne à votre peau un aspect jeune, ce qui signifie qu’elle est présente dans de nombreux produits de soins de la peau que vous voyez aujourd’hui sur le marché. Mais qu’est-ce que tout cela signifie ? Nous avons consulté des dermatologues et des experts de la peau pour approfondir ce qu’est le collagène, comment il fonctionne et à quoi vous devez vous attendre si vous utilisez du collagène dans votre routine quotidienne de soins de la peau.

Le collagène est une protéine naturellement présente dans notre corps qui favorise la santé de la peau, des cheveux, des os, des muscles, des tendons et des ligaments.

“[It] est l’un des principaux composants et principales protéines structurelles du tissu conjonctif du corps, y compris le derme – la couche cutanée prise en sandwich entre l’épiderme et le tissu sous-cutané », explique Valérie Aparovitch, biochimiste et cosmétologue-esthéticienne certifiée. “Le derme est responsable de la force et de l’élasticité de la peau, ainsi que de sa capacité à s’étirer et à maintenir sa texture saine.”

Dans l’ensemble, le collagène est responsable de l’apparence jeune d’une peau rebondie et provocante. Mais à mesure que nous vieillissons, nos niveaux de collagène diminuent.

Une idée fausse très répandue est que le collagène peut être absorbé par la peau.

« Les molécules de collagène sont trop grosses pour être absorbées efficacement par la peau sous leur forme intacte. Cependant, le collagène hydrolysé, également appelé collagène peptidesse compose de molécules de collagène plus petites et décomposées qui peuvent être mieux absorbées par la peau lorsqu’elles sont formulées dans des produits de soins de la peau », explique Dr Divya Shokeen, dermatologue médical, chirurgical et cosmétique certifié à l’Ocean Skin & Vein Institute de Manhattan Beach, en Californie. « Le processus d’hydrolyse consiste à décomposer les molécules de collagène en peptides par un traitement enzymatique ou chimique. Cela permet d’obtenir une forme biodisponible de collagène qui peut être facilement digérée et absorbée par le corps ou par la peau.





Alors, que devriez-vous rechercher si vous cherchez à augmenter vos niveaux de collagène ?

« Choisissez des produits avec les plus fortes concentrations de peptides. Plus la concentration est élevée, plus un produit sera proche du début de la liste des ingrédients », explique Dr Stacey Tull, dermatologue certifié et chirurgien dermatologue micrographique basé à Cottleville, Missouri. « Choisissez également des produits qui mettront votre peau en contact avec les peptides le plus longtemps possible : Sérums et les crèmes qui restent seront meilleures que les lavages ou les lingettes. Les peptides de collagène fonctionnent également mieux lorsqu’ils sont combinés avec des ingrédients tels que vitamine C, rétinol, niacinamide et acide hyaluronique.»

Si vous souhaitez améliorer l’élasticité de votre peau, réduire l’apparence des rides et ridules et améliorer sa texture globale, voici quelques produits améliorant le collagène à considérer.

Meilleur dans l’ensemble Considérez ce produit comme une multivitamine pour votre peau. Il offre une hydratation toute la journée et associe de la vitamine C enrichie au collagène pour lutter contre la sécheresse, le teint terne et la perte de fermeté et d’élasticité. Appliquez-le le matin avant votre Crème hydratante et FPS pour un look lisse et hydraté.

Coup de coeur de l’éditeur Nous savons que les niveaux de collagène diminuent à mesure que nous vieillissons – ce sérum est spécialement conçu pour préserver nos niveaux de collagène existants et maintenir la fermeté de notre peau. Il fournit des acides aminés de collagène, de la carnosine (un type de peptide) ainsi que des extraits et des huiles botaniques riches en antioxydants pour soutenir une peau rebondie et saine.

Meilleure valeur Ce sérum est formulé pour réduire les signes visibles de dommages cutanés grâce à une technologie peptidique en instance de brevet. Traduction : Il soutient le processus naturel d’auto-réparation de la peau et réduit l’apparence des rides et des ridules. La texture légère fonctionne bien sous se maquiller. «Je recommande toujours de rechercher des produits contenant des ingrédients qui contribueront à stimuler la production de collagène. Cela comprend des ingrédients comme la vitamine C, l’acide hyaluronique, les peptides, les exosomes, les antioxydants et le rétinol. L’ajout de produits contenant ces ingrédients peut aider à améliorer l’élasticité et la fermeté et à conserver le « rebond » de la peau », explique Dr Tess Mauriciodermatologue et partenaire n°7.

Meilleure folie Le sérum TNS Advanced+ de SkinMedica contient des ingrédients puissants qui favorisent le renouvellement cutané tout en améliorant l’apparence des rides grossières, des ridules et du relâchement cutané. Le prix est élevé, mais ce derme dit que ça en vaut la peine. « Le sérum TNS Advanced+ est essentiellement un shake protéiné pour votre peau. Il combine des facteurs de croissance humains génétiquement modifiés avec des peptides et est le seul produit de soin de la peau cliniquement prouvé pour traiter le relâchement cutané et qui en vaut la peine », déclare Tull.

Les mieux notés Vous recherchez des résultats rapides ? Que diriez-vous d’une réduction de l’apparence des ridules en seulement deux heures ? Les ingrédients thérapeutiques comme le varech ailé et les acides aminés de collagène travaillent ensemble pour aider à rétablir les niveaux d’hydratation et à améliorer la souplesse de la peau. Un critique écrit : « Je ne peux plus me permettre le Botox et j’étais vraiment bouleversé à cause de ces lignes embêtantes sur le front. jusqu’à J’ai un échantillon de ce truc. C’est comme du Botox instantané et je suis époustouflé. J’ai immédiatement commandé un produit en taille réelle. Je ne saurais trop recommander ce genre de choses.

Meilleure trouvaille en pharmacie La gamme Regenerist d’Olay est l’une des préférées des pharmacies et sa crème hydratante riche en peptides est un best-seller. Le produit est sans parfum et utilise des peptides de collagène, de la niacinamide et de la vitamine B3 pour générer le renouvellement cellulaire.

Meilleur multitâche L’utilisation de ce produit vous donne des résultats instantanés et à long terme avec des rides visiblement lissées en 15 minutes et une peau plus ferme et repulpée en quatre semaines. La formule gel légère absorbe presque instantanément. «Paula’s Choice Pro Collagen Multi-Peptide Booster hydrate tout en raffermissant la peau avec un mélange sain de peptides», explique Tull, qui recommande le produit à ses clients.

Idéal pour tous les types de peau Il se passe beaucoup de choses dans cette petite bouteille. Que vous ayez une peau normale, sèche, grasse ou mixte, ce sérum multi-peptide améliore l’apparence générale de votre peau en combattant les signes de l’âge comme le teint terne, la sécheresse et la perte d’élasticité.