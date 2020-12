C’est le mot à la mode beauté qui ne va nulle part, de si tôt. Si vous souhaitez améliorer votre régime de soins de la peau, bénéficiez de tous les avantages anti-âge – l’ajout d’une lotion et / ou d’une potion qui améliore la production de collagène est indispensable.

Nous avons tous du collagène en nous, c’est l’une des protéines les plus importantes de notre corps et contribue à la santé de la peau, des cheveux, des articulations des ongles et bien plus encore. La production de collagène ralentit avec l’âge, ce qui est normalement le moment où nous commençons à remarquer des ridules et une moindre élasticité de la peau.

Trouver des produits contenant des ingrédients stimulants pour la peau comme l’acide hyaluronique, les rétinols ainsi que des vitamines et des minéraux peut vraiment vous aider lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de votre régime quotidien.

En un coup d’œil, les best-sellers de cette catégorie comprennent l’Huile Faciale Anti-Âge Elasticity + Filler d’Eucerin et l’hydratant et l’apprêt hero de Bobbi Brown.

Nous avons rassemblé ci-dessous quelques-uns des meilleurs achats de produits de beauté à considérer pour vos besoins en soins de la peau.

Les meilleurs produits de beauté au collagène à essayer

1. Masque facial en feuille de collagène rajeunissant BeautyPro avec extrait de thé vert









Un masque en feuille est l’une des dernières étapes de toute routine de beauté, ce qui signifie que ces produits auront une meilleure chance de pénétrer profondément dans les pores.

Cela vous permet également de vous asseoir et de vous détendre pendant que les ingrédients qui travaillent dur se mettent au travail. Ce masque en feuille de Beauty Pro contient de l’extrait de thé vert (reconnu pour ses propriétés raffermissantes et apaisantes).

Améliorez le teint gras et reformez la peau pour une sensation souple et ultra douce.

Prix: 4,95 £, Amazon – achetez ici maintenant

2. Huile pour le visage Eucerin Elasticity + Filler Anti-Age









Un candidat de premier plan dans ce domaine et avec des critiques élogieuses en ligne, y compris un étonnant 100% des personnes interrogées qui ont déclaré que l’élasticité de leur peau s’était améliorée.

Les experts du soin d’Eucerin ont présenté leur dernier sérum intelligent, conçu pour lutter contre les trois dimensions du vieillissement; approfondissement des rides, perte de fermeté et d’élasticité et taches de vieillesse.

Parmi l’acide hyaluronique hydratant la peau, l’un des autres ingrédients héros est l’arctiine, qui améliore la fermeté et la force de la peau en favorisant le renouvellement du collagène dans les cellules de la peau.

Prix: £ 24.75, Bottes – acheter ici maintenant

3. Masques faciaux au collagène en gel d’or 24K Gold Bio – 5pcs









Une gâterie agréable qui laisse votre visage avec une sensation de fraîcheur de salon immédiatement après utilisation.

Ces masques faciaux en gel au collagène contiennent de l’or 24 carats actif, qui a la capacité d’expulser les toxines nocives; tout en ajoutant un booster d’hydratation.

Les masques sont enrichis en collagène, vitamine E, aloe vera, propolis et acide hyaluronique – qui aident tous à repulper les teints fatigués et ternes.

Prix: 7,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

4. Revive Collagen – Boisson au collagène marin hydrolysé









Il existe de nombreux suppléments contenant du collagène, mais honnêtement, beaucoup n’ont pas bon goût.

Les soins ingérables révolutionnaires de Revive Collagen, spécialement développés pour lutter contre les signes du vieillissement en stimulant la production de collagène et d’acide hyaluronique dans le corps.

La boisson contient 8500 mg de collagène marin hydrolysé, d’acide hyaluronique et de jus d’aloe vera.

Prix: À partir de: 17,99 £, Revive Collagen – achetez ici maintenant

5. Base pour les yeux enrichie en vitamines Bobbi Brown









Ce best-seller de Bobbi Brown est un apprêt et un hydratant, vous permettant une toile douce et soyeuse pour appliquer un maquillage lisse.

Riche en toucher, mais jamais grasse, la formule avancée pour le visage contient des ingrédients qui adorent la peau tels que le beurre de karité et les vitamines B, C et E, qui hydratent instantanément la peau et peuvent améliorer les signes visibles des dommages causés par le soleil et des cicatrices.

Prix: 34 £, Bobbi Brown – achetez ici maintenant

6. Huile de rétinyle de peau de rêve Disciple Skincare









Vegan, sans cruauté et travailleur sur les ridules et les rides pour que vous n’ayez pas à l’être, Disciples Dreamy Skin vaut la peine d’être ajouté à vos régimes.

Cette huile de nuit puissante aide à régénérer les cellules de la peau pendant que vous dormez – réduisant la pigmentation, la taille des pores, les ridules et renforçant la fermeté. Non seulement cette huile est révolutionnaire pour cibler la peau vieillissante, mais elle est également idéale pour les personnes souffrant d’acné.

L’huile de rose musquée puissante en acides gras améliore la texture et l’élasticité de la peau tandis que l’ingrédient actif de Retinyl pénètre dans les couches externes de la peau.

Prix: 35 £, Cult Beauty – achetez ici maintenant

7. Infusion de collagène rapide Murad









Un peu cher, mais fait exactement ce qu’il dit. Beaucoup de luxe en tant que petit fait un long chemin.

Ce sérum de Murad a été spécialement conçu pour aider à promouvoir des niveaux sains de collagène et d’hydratation de la peau, vous laissant un teint éclatant sans résidu gras.

Prix: 70 £, look fantastique – achetez ici maintenant

8. Crème pour la peau réparatrice Holygrail Retinol









Si la réparation est dans le nom, vous savez que votre peau va bénéficier d’un traitement intense, qui non seulement réparera, mais rajeunira également pour la prochaine fois.

Holygrails Retinol Repair est enrichi d’un mélange d’extraits de plantes anti-radicalaires comme le thé vert, l’aloe vera et le beurre de karité apaisant.

Il contient également de l’acide hyaluronique et 1% de rétinol, ce qui en fait une excellente option pour les débutants en rétinol. L’hydratant agit en accélérant le renouvellement cellulaire et en stimulant la production de collagène.

Prix: 23,99 €, Ho lygrail Beauty – acheter ici maintenant

9. Fabriqué par Sunday Basic B * tch









Emballage de rêve, avec des propriétés hydratantes emballées à l’intérieur pour vous garder éclatant de jeunesse.

Le sérum hydratant et repulpant contient 3% d’acide chlorhydrique et 2% de vitamine B5, une dose d’hydratation ultime indispensable et aide également si vous avez la peau facilement irritée.

L’acide hyaluronique réhydrate la peau et la laisse repulpée et exempte de ces ridules embêtantes.

Prix: 14 £, fait avant dimanche – achetez ici maintenant

10. Masque facial rajeunissant Apoteke bio









Points de brownie majeurs pour ce sérum de luxe pour être sans cruauté, végétalien et 100% biologique.

Ce masque est parfait pour rajeunir la peau sèche et terne. Les acides aminés et les antioxydants de la formule nourrissante amélioreront la microcirculation, ce qui améliore le teint, renforce le collagène et renforce l’élasticité.

Les ingrédients clés comprennent les pentapeptides pour construire le collagène et l’élastine, le beurre de karité aide également à protéger contre la déshydratation.

Prix: 39,95 £, Apoteke biologique – achetez ici maintenant

