Avantages de l’écorce de pastèque : Ne jetez pas la couche blanche de pastèque ; il peut offrir ces avantages surprenants | Santé

Les pastèques sucrées et juteuses sont très demandées de nos jours alors que le mercure atteint des niveaux inconfortables. Le fruit contient 90 pour cent d’eau et une multitude de vitamines, de fibres, de potassium et d’autres minéraux. La pastèque aide non seulement à prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et d’autres maladies liées à la chaleur, mais elle maintient également votre immunité élevée en été. Alors que tout le monde aime se gaver de la chair rouge et sucrée de la pastèque après avoir retiré l’extérieur épais et vert, de nombreuses personnes enlèvent également la couche blanche qui entoure le fruit. Cependant, le supprimer pourrait signifier que vous vous privez de vitamines, de minéraux, de zinc et d’un composé spécial appelé citrulline. (À lire aussi : Manger de la pastèque à jeun est-il bon ou mauvais pour vous ? Ce que dit un nutritionniste)

La couche blanche de la pastèque est un réservoir de plusieurs nutriments, tout comme le fruit, et peut être une bonne source de citrulline. (Freepik)

Il n’y a rien de plus rafraîchissant que de savourer un énorme bol de pastèque lorsque la chaleur torride de l’été menace de réchauffer votre corps et d’affecter vos organes essentiels, du cœur aux poumons en passant par le cerveau. Manger de la pastèque en été peut vous aider à obtenir une énorme dose d’antioxydants, de vitamines, de minéraux et de micronutriments importants pour votre corps. Cependant, la couche blanche est un réservoir de plusieurs nutriments, tout comme le fruit, et peut être une bonne source de citrulline.

Pourquoi il ne faut pas enlever la couche blanche entourant la chair rouge de la pastèque

Le nutritionniste Ryan Carter déclare dans sa récente publication sur Instagram qu’en savourant une pastèque, il ne faut pas se débarrasser de la couche blanche qui entoure la pulpe rouge.

« La prochaine fois que vous mangerez une pastèque, ne commettez pas cette erreur. Il s’agit simplement de manger le centre et de ne pas tenir compte de la peau blanche autour de l’extérieur qui n’a pas beaucoup de saveur », dit-il.

L’écorce de pastèque aide à la production d’arginine

Ryan dit que l’écorce de pastèque contient de la citrulline, un acide aminé qui soutient le système arginine, et qui est lié à l’oxyde nitrique. La citrulline est convertie par l’organisme en acide aminé arginine, censé améliorer la circulation sanguine et aider à développer les muscles. L’arginine joue un rôle important dans le métabolisme d’un organisme. C’est le précurseur de la synthèse de protéines et d’autres molécules de grande importance biologique, notamment l’oxyde nitrique, l’ornithine, les polyamines, l’agmatine, la proline, le glutamate, la créatine, la diméthylarginine et l’urée.

Avantages de la citrulline

« L’élément clé ici, ce sont les suppléments d’arginine. Techniquement, ils ne fonctionnent pas avec le système périphérique qui est lié à nos muscles ou à nos organes reproducteurs. Cela aide avec notre cycle de l’urée, qui est la façon dont nous décomposons et éliminons l’excès de protéines. ou de l’azote dans notre corps. Il a été démontré que la citrulline est supérieure à l’arginine sur ce plan, même lorsque vous combinez un entraînement de haute intensité chez les personnes obèses. La citrulline entraîne une perte de graisse accrue et une amélioration des gains de force. que l’on trouve en abondance », conseille Ryan Carter.

Autres bienfaits de la partie blanche de la pastèque

Il est riche en vitamine A, vitamine C, potassium et magnésium.

Ils contiennent des concentrations plus élevées de certains antioxydants, minéraux, vitamines et ingrédients actifs.

Ils sont riches en fibres, qui facilitent la digestion et aident également à contrôler la glycémie et le taux de cholestérol.

L’écorce de pastèque est également riche en nutriments contenant de la chlorophylle, de la citrulline, du lycopène, des acides aminés, des flavonoïdes et des composés phénoliques.

